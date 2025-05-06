Росіяни атакували школу у Бериславі. ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень, 6 травня, російські війська вчергове обстріляли Берислав у Херсонській області, є влучання у будівлю школи.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зафіксовано шість "прильотів" по місту, кілька снарядів влучили у будівлю школи.



За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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