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Новини Фото Атака РФ на Берислав
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Росіяни атакували школу у Бериславі. ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень, 6 травня, російські війська вчергове обстріляли Берислав у Херсонській області, є влучання у будівлю школи.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зафіксовано шість "прильотів" по місту, кілька снарядів влучили у будівлю школи.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Також читайте: Росія атакувала з дрона Червоний Яр на Херсонщині: один загиблий, двоє поранених

Росіяни атакували школу у Бериславі
Росіяни атакували школу у Бериславі
Росіяни атакували школу у Бериславі
Росіяни атакували школу у Бериславі
Росіяни атакували школу у Бериславі
Росіяни атакували школу у Бериславі

Автор: 

обстріл (28687) Берислав (186) Херсонська область (5791) Бериславський район (73)


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Чому ми не б"ємо по їхніх інкубаторах для путлєрюгенду, у білих рукавичках маніяка не зупинити!
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06.05.2025 17:25 Відповісти
 
 