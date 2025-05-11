Росіяни вбили одну людину і трьох поранили на Херсонщині, били по соціальній інфраструктурі

Минулої доби російські війська продовжували атакувати населені пункти Херсонської області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти атакували область дронами, з артилерії та авіації.

Так, під ворожим ударами перебували Антонівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Шляхове, Зміївка, Тягинка, Червоний Маяк, Милове, Нововоронцовка, Миколаївка, Золота Балка, Вірівка, Бургунка, Костирка, Осокорівка, Веселе та місто Херсон.

Також дивіться: Росіяни атакували школу у Бериславі. ФОТОрепортаж

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу та приватний автомобіль.



"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення", - додав голова ОВА.

Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула та четверо поранені, серед постраждалих - двоє поліцейських. ФОТОрепортаж