Украинцы получили рекордные выплаты "нацкешбэка" за март

Правительство выплатило украинцам 443 млн грн в рамках программы "Национальный кешбэк" за покупку товаров украинского производства в марте. Это рекордная сумма за месяц со старта проекта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что выплаты получили 3,4 млн участников программы, которые накопили более 2 гривен кешбэка и активировали карты для выплат "нацкешбэка" в приложении "Дія".

За все время действия программы украинцы получили около 2 млрд грн кешбэка от государства:

за сентябрь - 37,2 млн грн;

за октябрь - 119,2 млн грн;

за ноябрь - 232 млн грн;

за декабрь и январь - 714 млн грн;

за февраль - 384 млн грн;

за март - 443 млн грн.

Условия программы "Национальный кешбэк"

Кешбэк в размере 10% начисляется за покупки украинских товаров, включенных производителями в программу, в магазинах, которые являются участниками программы.

Основное требование к производителю - производственные мощности должны быть на территории Украины, а к товару - наличие уникального штрихкода. Точка продажи должна быть на общей системе налогообложения и формировать фискальные чеки. Таким образом средства государственной программы направляются в наиболее легальный сегмент экономики.

Чтобы понять, за какой товар начисляется кешбэк, можно воспользоваться сканером штрихкодов в "Дії". Основные торговые сети также обозначают товары с кешбэком на ценниках или другим способом. На дверях магазинов, где начисляют кешбэк, есть обозначение "здесь действует программа "Национальный кешбэк".

Потратить кешбэк можно на оплату разнообразных услуг: коммунальных, медицинских, образовательных, транспортных и многих других. Кроме этого, кешбэк можно перечислить на поддержку Вооруженных Сил Украины или приобретение военных облигаций.

Как воспользоваться

Чтобы присоединиться к программе "Национальный кешбэк", необходимо:

открыть карту для выплат по программе "Национальный кешбэк" в отделении банка или через сайт или банковское приложение;

предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с карт, которыми вы обычно совершаете покупки;

в приложении "Дія" в разделе "Сервисы" активировать карту "Национальный кешбэк" для выплат.

В программе может принять участие каждый украинец старше 18 лет. Максимальная сумма кешбэка в месяц составляет 3 тыс. грн.

Как сообщалось, за шесть месяцев работы программы общая сумма выплаченного "нацкешбэка" составляет около 1,5 млрд грн.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что потенциал роста программы "Национальный кешбэк" постепенно исчерпывается, о чем свидетельствует как уменьшение средней выплаты средств на одного участника программы, так и темпы присоединения к ней производителей.