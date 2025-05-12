Шмыгаль о єВідновлення: государство уже направило людям 25 млрд грн

Два года назад в Украине стартовала программа єВідновлення.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, государство создало механизм поддержки людей, чье жилье уничтожено или повреждено российским агрессором.

"За эти два года программа продемонстрировала свою чрезвычайную эффективность. Украинцы получают компенсации на ремонт поврежденного жилья, жилищные сертификаты для покупки нового жилья, выплаты на строительство частных домов на собственных земельных участках", - подчеркивает премьер.

За время действия программы 100 тысяч украинских семей воспользовались этими возможностями. Государство направило людям 25 млрд грн на восстановление.

"На последнем заседании Правительства мы дополнительно выделили еще 665 млн грн на компенсации за ремонт квартир и домов в рамках єВідновлення. За эти средства украинцы смогут отремонтировать еще более 7300 жилых помещений.

Также благодарим партнеров - Всемирный банк и Банк развития Совета Европы, благодаря которым программа воплощается в жизнь", - добавляет Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что в эти выходные Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере 84 млн долларов для проекта HOPE, в рамках которого выплачиваются средства на ремонты жилья. До конца года еще 98 тыс. украинских семей получат компенсации.