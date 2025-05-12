Шмигаль про єВідновлення: держава вже спрямувала людям 25 млрд грн

Два роки тому в Україні стартувала програма єВідновлення.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, держава створила механізм підтримки людей, чиє житло знищене або пошкоджене російським агресором.

"За ці два роки програма продемонструвала свою надзвичайну ефективність. Українці отримують компенсації на ремонт пошкодженого житла, житлові сертифікати для купівлі нової оселі, виплати на будівництво приватних будинків на власних земельних ділянках", - наголошує прем'єр.

За час дії програми 100 тисяч українських родин скористалися цими можливостями. Держава спрямувала людям 25 млрд грн на відновлення.

"На останньому засіданні Уряду ми додатково виділили ще 665 млн грн на компенсації за ремонти квартир та будинків у межах єВідновлення. За ці кошти українці зможуть відремонтувати ще понад 7300 житлових приміщень.

Також дякуємо партнерам - Світовому банку та Банку розвитку Ради Європи, завдяки яким програма втілюється в життя", - додає Шмигаль.

Окрім того, він зазначив, що цими вихідними Рада директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування в розмірі 84 млн доларів для проєкту HOPE, в межах якого виплачуються кошти на ремонти житла. До кінця року ще 98 тис. українських родин отримають компенсації.