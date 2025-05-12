NAUDI провела встречу с еврокомиссаром Кубилюсом в Брюсселе
Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) провела рабочую встречу с Еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом в Брюсселе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ассоциации.
Отмечается, что в центре обсуждения была производственная кооперация украинских оборонных компаний с партнерами из ЕС, а также потенциал совместных проектов, которые способны усилить безопасность как Украины, так и Европейского Союза в целом.
Отдельное внимание уделили адвокации датской модели финансирования оборонных закупок. Это особенно актуально на фоне обсуждений нового 150-миллиардного пакета кредитования стран-членов на нужды обороны, деньги которого также могут направляться на закупки у украинских производителей.
"Также от Высоцкого прозвучала инициатива относительно более активного привлечения украинского частного ОПК к разработке стратегических механизмов сотрудничества между Украиной и ЕС в оборонно-промышленной тематике, ведь общее будущее безопасности зависит от сегодняшних решений", - говорится в сообщении.
