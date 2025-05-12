NAUDI провела зустріч з Єврокомісаром Кубілюсом в Брюсселі

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) провела робочу зустріч з Єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом в Брюсселі.

Зазначається, що в центрі обговорення була виробнича кооперація українських оборонних компаній з партнерами з ЄС, а також потенціал спільних проєктів, які здатні посилити безпеку як України, так і Європейського Союзу в цілому.

Окрему увагу приділили адвокації данської моделі фінансування оборонних закупівель. Це особливо актуально на тлі обговорень нового 150-мільярдного пакету кредитування країн-членів на потреби оборони, гроші якого також можуть направлятися на закупки в українських виробників.

"Також від Висоцького пролунала ініціатива щодо активнішого залучення українського приватного ОПК до розробки стратегічних механізмів співпраці між Україною та ЄС в оборонно-промисловій тематиці, адже спільне майбутнє безпеки залежить від сьогоднішніх рішень", - йдеться в повідомленні.