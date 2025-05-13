РУС
Новости Бюджет для потребностей ВСУ
4 257 73

В Госбюджете-2025 не хватает денег на армию, - Железняк

В государственном бюджете Украины не хватает денег на нужды армии.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году (как и в 2024, и 2023-м) в Бюджете не хватает денег на армию. Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 млрд грн", - отметил парламентарий.

Поэтому, по словам Железняка, Кабинет Министров внесет проект изменений в Госбюджет-2025 где-то на минимум +200-250 млрд грн на армию.

"Рада их проголосует. Пока я бы тут зраду не делал, все военные выплаты шли и будут идти по плану. Правительство пока делает "приближения". Но очевидно, что менять Бюджет им придется. Поэтому....скоро нас ждет очередная эпопея под названием: "проголосуй изменения в Бюджет, чтобы армия была с деньгами", - добавил нардеп.

Автор: 

армия (8514) госбюджет (1191) ВСУ (6851) Железняк Ярослав (459)
Топ комментарии
+26
13.05.2025 10:41 Ответить
+25
13.05.2025 10:38 Ответить
+22
13.05.2025 10:37 Ответить
А де брати оці 200 лярдів? - звісно, де: підвищувати податки, ренти, акцизи, врешті, ціни роздрібної торгівлі.
13.05.2025 10:36 Ответить
але податок на розкіш вони так і не прийняли
13.05.2025 10:37 Ответить
на святе зазіхнув - самі себе обкладати податками це вже нахабство з твого боку
13.05.2025 11:09 Ответить
Гєтьманцев знайде кого податками обкласти. Шльондр вже обклав.
13.05.2025 10:50 Ответить
- Тєлємарафон,
- Строітєльство доріг для гонщіков, на Аудях , БМВ, Теслах...
Може звідти мальоха взяти?
13.05.2025 10:52 Ответить
пропоную підвищити податки
13.05.2025 10:36 Ответить
Для кого?
13.05.2025 11:10 Ответить
Так ясєнь пєнь а інвалілам судям ? Прокурорам ? Хто буде платити мульйон на місяц?
13.05.2025 10:38 Ответить
то святе....
13.05.2025 10:59 Ответить
красти треба меньше наволочь зелена
13.05.2025 10:38 Ответить
та це не про цю владу. Вони навіть красти толком не вміють; вже не кажучи про те, щоб красти до держбюджету
13.05.2025 10:43 Ответить
13.05.2025 10:39 Ответить
Що *****,знову планували що війна "закінчиться"?
13.05.2025 10:39 Ответить
Візьміть гоші у Ахметова, Ріната Бандітовіча. Скажіть, Рінат, дай мілліар дєнєг, якщо хочеш тут працювати красти і далі.
Вам же так легко забрати життя бусифікованого, а життя це найголовніша цінність, цінніша за будь-яки гроши, а не половину бізнеса Ахметова. Але не вкрадіть ті гроші а дійсно пустіть на армію. Заберіть гроші у всіх олігархів і пустіть на армію, не соромтесь.
13.05.2025 10:39 Ответить
Договоріться з Іраном про купівлю у них шахедів, за 1 мілліард дєнєг Ріната Бандітовіча, ну не хочете Бандітовіча забері гроші у ненависного вам Порошенко, можна купити 20 000 шахедів. А далі треба діяти по схемі бомбити цими шахедами АЗС в обласних центрах Росії. Візьмем на приклад Ростов на Дону. Гугл підсказує, що в Ростові 163 заправки. Беремо по 2 шахеда і лупимо по кожній. Отримуємо повний параліч транспорту в обласному центрі: а це не привезений хліб, не приїхавша швидка чи пожежна машина, бонусом суб детонація від вибуху самої азс і всього що прилягає, а також персоналу азс, туди і більше ніхто не піде працювати. Короче ідей багато. Я б лупив по заправкам а не хір знає куда
13.05.2025 10:45 Ответить
Це Порошенко таку думку має, чи роздруківка така надійшла
13.05.2025 10:52 Ответить
Всі олігархи мають відстьогнуть грошей на війну з власної кишені. Олексійович не виняток, це не роздруківка, а моя особиста думка
13.05.2025 10:57 Ответить
З цім згоден повністю
13.05.2025 11:15 Ответить
За виключеням нових,зєлених,олігархів на чолі з мільярдером зє!
Вони на ЗСУ ніччого не надають,тільки мародьорять!
То хто зараз мародер?!
13.05.2025 11:35 Ответить
Нафтобаза і завод з переробки вигідніше.І простіше
13.05.2025 12:34 Ответить
Краще у Зєленського! Офшорного мільярдера на посаді "президент".
13.05.2025 11:32 Ответить
Спробуйте не красти... Хоча про що це я? Можновладці і не красти? Це як "бджоли проти меду".
13.05.2025 10:40 Ответить
Воруйте меньше и потрясите тех кто наворовал, там и на армию будет и на закупку вооружений, и часть внешнего долга погасить
13.05.2025 10:40 Ответить
Головне,шоб пі@арам-депутатам та инвалідам-прокурорам хватало
13.05.2025 10:40 Ответить
13.05.2025 10:41 Ответить
От і робіть висновки, хто для зелегі ворог.
13.05.2025 10:42 Ответить
А тепер уявіть, якщо б не було допомоги від партнерів.
Вже і на їжу б не було грошей.
13.05.2025 10:41 Ответить
Гроші партнерів не впливають, вони йдуть відразу на рахунки тих кто їх отримує
13.05.2025 10:51 Ответить
Як це не впливають?
А чим би наповнювали ті рахунки, якщо б не гроші партнерів?
13.05.2025 10:55 Ответить
Пояснюю це жарт, розкрадають гроші партнерів , ось що я мав на увазі
13.05.2025 11:17 Ответить
Ааа ))
Не все так однозначно виглядало у коментарі.
13.05.2025 11:34 Ответить
Но навіть і в цьому випадку теж впливає.
Красти все одно ж треба.
Не було б грошей партнерів, то більше б крали з пенсійного фонду чи зарплат бюджетників.
13.05.2025 11:38 Ответить
В хто сказав, що виплати йдуть????? Щось справжні військові про це не знають.... Є борги більше ніж на 500 000 грн. Не у всіх, але є.....
13.05.2025 10:41 Ответить
Чому справжні війскових з числа генералів, прокурорів, та інших інвалідів не обижают, платять вчасно, а ще и нагород більше чим у фротовіков
13.05.2025 10:48 Ответить
Знайомий росказував про цікаву "схему" - фоткати, одну й ту саму (з різних ракурсів), знищену техніку і получати премії дуже дієва, але з певним проміжком часу
13.05.2025 12:35 Ответить
Треба ще більше мабілізоровать бізнес і робочий клас - платників податків і збільшувати виплати копам ,прокурорам і дєпутатам - тоді дєнєг в бюджеті буде більше...
13.05.2025 10:44 Ответить
Біля мене общага інстітуту МВС. Так там цих жовторотиків у чорній формі як грачів на смітнику. Навіщо їх стільки там вчиться? Завіщо нам стілько полюції треба? Будуєм паліцейську державу, як в російських серіалах, де одні мєнти та плокулоли
13.05.2025 10:54 Ответить
Думаю не вийде . Для побудови такої держави потрібен незалежний від народу РЕСУРС. В Московії це ТРУБА (Нафта) . Зе і його банда мсидять поки на західній допомозі.
Але вона рано чи пізно закінчиться і силовикам не буде чим харчуватися. Тому охлос скине старого і вибере нового Голобородька..
13.05.2025 11:00 Ответить
'головне щоб на дерібан, точніше дороги грошей вистачило
13.05.2025 10:44 Ответить
Знову морква подорожчає.
13.05.2025 10:52 Ответить
Молода капуста дорожча за банани в маркеті, я *****, коли купляв на борща
13.05.2025 10:55 Ответить
Ти, того, про то мосійчучці тільки не розказуй...
13.05.2025 10:58 Ответить
Вже яблука доганяють банани...
13.05.2025 11:15 Ответить
А ще більші пенсії різним мусоркам-прокурятам зробили б - тоді б вистачало. І зряплати дармобюрократам теж.
13.05.2025 10:55 Ответить
А як на рахунок того, що б почати урізати видатки на телемарахвон.....верховну зраду....центральний офіс клоунади...дбр...шмебеер та сотні інших державних трутнів.
Ні! Там не чіпаємо???
Тільки з бідняків дерти три шкури ???
13.05.2025 10:55 Ответить
Якби ж тільки в три шкури драли, та й щей на фрінт посилають
13.05.2025 10:58 Ответить
А прокурорам встачає?
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1983549165423625&set=a.160456274399599 42-річна пенсіонарка з Черкащини Шевцова, яка отримує 785 000 пенсії
13.05.2025 10:56 Ответить
То дрвбниці.
Аби на зарплати депутатам та урядовцям вистачило.
13.05.2025 11:02 Ответить
Поубавте зарплати всім хто причетний до державного і місцевого врядування,суддям,прокурорам,зменшить пенсії для цієї категорії,закрийте "Телемарафон",який потрібен тільки для ЗЕбільної шобли.Цікаво виходить:Беня Коломойський у в'язниці,а гроші з бюджету на 1+1 капають.Теж саме і з другими каналами.Ви всі владні перевертні водите народ за ніс, спагетті на вуха вішаєте.
13.05.2025 11:05 Ответить
Головне щоб вистачало на телемарафон, кешбеки, дороги, підняття зарплат та пенсій чиновникам і т.п. по справжньому важливі речі. А ЗСУ можуть і почекати. Або нехай населення задонатить. Або може Захід дасть. Або підняти податки. Звичайно ж для бідних, не можна ж чіпати "еліту" нації.
Та і взагалі, нехай з цим Гетманцев розбирається - "пощипає гусаків", або додатково обдере "моделей" з Онліфанс.
13.05.2025 11:10 Ответить
Как денег нет. Опять велике крадивництво.
Асфальт 1 см кладут по всей стране, а денег списывают как за немецкий автобан.
Не удивлюсь, что деньги списывают и за асфальт в оккупированных городах.
13.05.2025 11:10 Ответить
Тому першочергово крадуть кладуть асфальт у прифронтової зоні
13.05.2025 11:20 Ответить
Зараз не в курсі,а от у 2022-2023 на ремонт доріг на окупованій територіі - виділяли.
Але це далі місцевого рівня не пішло. Задавили
13.05.2025 11:41 Ответить
Думаю, что асфальт уложили даже в Судже.
13.05.2025 11:46 Ответить
На те зеленських і слуг за допомогою ФСБешних технологій привели до влади!
13.05.2025 11:13 Ответить
Треба ще збільшити зарплату депутатам.
13.05.2025 11:25 Ответить
Головне підняли зарплати ментам, суддям, прокурорам, держслужбовцям...і тут несподівано закінчились гроші. Значить всі інші будуть смоктати морковку.
13.05.2025 11:25 Ответить
бидломаратон іще працює? на нього ж вистачає? це ж головне, а не якась там ваша армія...
13.05.2025 11:33 Ответить
Тю: за насірова 40 млн, за смирнова 18 млн, а так, то да - дєньогов нєт, но ви дєржітєсь.
13.05.2025 11:43 Ответить
Жумаділова зробили головним по закупівлям і через 3 місяці не вистачає 200 млрд...
13.05.2025 11:45 Ответить
БРЕШЕ дороги бетоном лють с відкатом 40 % лідору , так що кошти тільки для мародерства є.
13.05.2025 11:48 Ответить
Треба пошарити у тумбочці, що стоїть в ОПі...
13.05.2025 11:52 Ответить
На депутатів, поліцію, прокуратуру, суддів вистарчає?!
13.05.2025 11:53 Ответить
За те вистачає утримувати армію дармоїдів при владі.
13.05.2025 11:58 Ответить
******** всі грошики ? А дивлюсь на КП нові мєнтовозки стоять
13.05.2025 12:16 Ответить
Хай заберуть у прокурорів суддів мусоров...один хер це непотріб.
13.05.2025 12:42 Ответить
Попросіть Зеленського з Єрмаком, нехай позичать рідній армії! У них є. Накрали...
13.05.2025 13:35 Ответить
Шмигаль за вказівкою зе роздав по 1000 аж 14ти міліонам "українців" з бюджету "лишніх" грошей
13.05.2025 14:34 Ответить
Потрусити суддів, прокурворів, митників, конторщиків, поліцаїв - вистачить не на одну армію.
13.05.2025 21:29 Ответить
 
 