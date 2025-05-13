В Госбюджете-2025 не хватает денег на армию, - Железняк

В государственном бюджете Украины не хватает денег на нужды армии.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году (как и в 2024, и 2023-м) в Бюджете не хватает денег на армию. Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 млрд грн", - отметил парламентарий.

Поэтому, по словам Железняка, Кабинет Министров внесет проект изменений в Госбюджет-2025 где-то на минимум +200-250 млрд грн на армию.

"Рада их проголосует. Пока я бы тут зраду не делал, все военные выплаты шли и будут идти по плану. Правительство пока делает "приближения". Но очевидно, что менять Бюджет им придется. Поэтому....скоро нас ждет очередная эпопея под названием: "проголосуй изменения в Бюджет, чтобы армия была с деньгами", - добавил нардеп.

