В Госбюджете-2025 не хватает денег на армию, - Железняк
В государственном бюджете Украины не хватает денег на нужды армии.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"В этом году (как и в 2024, и 2023-м) в Бюджете не хватает денег на армию. Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 млрд грн", - отметил парламентарий.
Поэтому, по словам Железняка, Кабинет Министров внесет проект изменений в Госбюджет-2025 где-то на минимум +200-250 млрд грн на армию.
"Рада их проголосует. Пока я бы тут зраду не делал, все военные выплаты шли и будут идти по плану. Правительство пока делает "приближения". Но очевидно, что менять Бюджет им придется. Поэтому....скоро нас ждет очередная эпопея под названием: "проголосуй изменения в Бюджет, чтобы армия была с деньгами", - добавил нардеп.
- Строітєльство доріг для гонщіков, на Аудях , БМВ, Теслах...
Може звідти мальоха взяти?
працюватикрасти і далі.
Вам же так легко забрати життя бусифікованого, а життя це найголовніша цінність, цінніша за будь-яки гроши, а не половину бізнеса Ахметова. Але не вкрадіть ті гроші а дійсно пустіть на армію. Заберіть гроші у всіх олігархів і пустіть на армію, не соромтесь.
Вони на ЗСУ ніччого не надають,тільки мародьорять!
То хто зараз мародер?!
Вже і на їжу б не було грошей.
А чим би наповнювали ті рахунки, якщо б не гроші партнерів?
Не все так однозначно виглядало у коментарі.
Красти все одно ж треба.
Не було б грошей партнерів, то більше б крали з пенсійного фонду чи зарплат бюджетників.
Але вона рано чи пізно закінчиться і силовикам не буде чим харчуватися. Тому охлос скине старого і вибере нового Голобородька..
Ні! Там не чіпаємо???
Тільки з бідняків дерти три шкури ???
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1983549165423625&set=a.160456274399599 42-річна пенсіонарка з Черкащини Шевцова, яка отримує 785 000 пенсії
Аби на зарплати депутатам та урядовцям вистачило.
Та і взагалі, нехай з цим Гетманцев розбирається - "пощипає гусаків", або додатково обдере "моделей" з Онліфанс.
Асфальт 1 см кладут по всей стране, а денег списывают как за немецкий автобан.
Не удивлюсь, что деньги списывают и за асфальт в оккупированных городах.
крадутькладуть асфальт у прифронтової зоні
Але це далі місцевого рівня не пішло. Задавили