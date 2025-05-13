У Держбюджеті-2025 не вистачає грошей на армію, - Железняк

У державному бюджеті України не вистачає грошей на потреби армії.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"В цьому році (як і в 2024, і 2023-му) в Бюджеті не вистачає грошей на армію. Вже станом на середину травня очевидно, що запланованих видатків на армію недостатньо і потреба буде більше. Десь зараз на 200 млрд грн", - зазначив парламентар.

Тому, за словами Железняка, Кабінет Міністрів внесе проєкт змін у Держбюджет-2025 десь на щонайменше +200-250 млрд грн на армію.

"Рада їх проголосує. Поки я б тут зраду не робив, всі військові виплати йшли і будуть йти за планом. Уряд поки робить "наближення". Але очевидно, що змінювати Бюджет їм доведеться. Тому….скоро нас чекає чергова епопея під назвою: "проголосуй зміни у Бюджет, щоб армія була з грошима", - додав нардеп.

Читайте: Влада повністю зірвала перезавантаження митниці, що коштувало нам близько 50 млрд грн, - Железняк. ВIДЕО