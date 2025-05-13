У Держбюджеті-2025 не вистачає грошей на армію, - Железняк
У державному бюджеті України не вистачає грошей на потреби армії.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"В цьому році (як і в 2024, і 2023-му) в Бюджеті не вистачає грошей на армію. Вже станом на середину травня очевидно, що запланованих видатків на армію недостатньо і потреба буде більше. Десь зараз на 200 млрд грн", - зазначив парламентар.
Тому, за словами Железняка, Кабінет Міністрів внесе проєкт змін у Держбюджет-2025 десь на щонайменше +200-250 млрд грн на армію.
"Рада їх проголосує. Поки я б тут зраду не робив, всі військові виплати йшли і будуть йти за планом. Уряд поки робить "наближення". Але очевидно, що змінювати Бюджет їм доведеться. Тому….скоро нас чекає чергова епопея під назвою: "проголосуй зміни у Бюджет, щоб армія була з грошима", - додав нардеп.
- Строітєльство доріг для гонщіков, на Аудях , БМВ, Теслах...
Може звідти мальоха взяти?
працюватикрасти і далі.
Вам же так легко забрати життя бусифікованого, а життя це найголовніша цінність, цінніша за будь-яки гроши, а не половину бізнеса Ахметова. Але не вкрадіть ті гроші а дійсно пустіть на армію. Заберіть гроші у всіх олігархів і пустіть на армію, не соромтесь.
Вони на ЗСУ ніччого не надають,тільки мародьорять!
То хто зараз мародер?!
Вже і на їжу б не було грошей.
А чим би наповнювали ті рахунки, якщо б не гроші партнерів?
Не все так однозначно виглядало у коментарі.
Красти все одно ж треба.
Не було б грошей партнерів, то більше б крали з пенсійного фонду чи зарплат бюджетників.
Але вона рано чи пізно закінчиться і силовикам не буде чим харчуватися. Тому охлос скине старого і вибере нового Голобородька..
Ні! Там не чіпаємо???
Тільки з бідняків дерти три шкури ???
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1983549165423625&set=a.160456274399599 42-річна пенсіонарка з Черкащини Шевцова, яка отримує 785 000 пенсії
Аби на зарплати депутатам та урядовцям вистачило.
Та і взагалі, нехай з цим Гетманцев розбирається - "пощипає гусаків", або додатково обдере "моделей" з Онліфанс.
Асфальт 1 см кладут по всей стране, а денег списывают как за немецкий автобан.
Не удивлюсь, что деньги списывают и за асфальт в оккупированных городах.
крадутькладуть асфальт у прифронтової зоні
Але це далі місцевого рівня не пішло. Задавили