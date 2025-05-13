РУС
Обстрел Одессы 1 мая: нанесен ущерб экологии почти на 18 миллионов гривен

Удар по Одессе 1 мая

1 мая 2025 года в результате обстрела в Одессе был поврежден многоэтажный жилой дом. Атака унесла жизни мирных жителей и нанесла ущерб экологии почти на 18 миллионов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) провели обследование места происшествия.

В результате установлено засорение земельных участков общей площадью более 300 м².

Полученная информация передана в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины для формирования единого реестра экологических убытков, вызванных вооруженной агрессией.

Напомним, ночью 1 мая российские захватчики массированно атаковали Одессу беспилотниками. В результате атаки двое мирных жителей погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Был поврежден 16-этажный дом, ряд других многоквартирных и частных жилых домов, учебное заведение, супермаркет, автомобили горожан.

обстрел (29050) Одесса (8007) Одесская область (3779) экология (1612) Одесский район (266)
