Обстріл Одеси 1 травня: завдано шкоди екології майже на 18 мільйонів гривень

1 травня 2025 року внаслідок обстрілу в Одесі було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Атака забрала життя мирних жителів та завдала шкоди екології майже на 18 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) провели обстеження місця події.

У результаті встановлено засмічення земельних ділянок загальною площею понад 300 м².

Отриману інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру екологічних збитків, спричинених збройною агресією.

Нагадаємо, вночі 1 травня російські загарбники масовано атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок атаки двоє мирних жителів загинули, ще 15 отримали поранення різного ступеня важкості. Було пошкоджено 16-поверховий будинок, низку інших багатоквартирних та приватних житлових будинків, навчальний заклад, супермаркет, автомобілі містян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула внаслідок атаки БпЛА на Одещину, - ОВА