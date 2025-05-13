180 воздушных целей врага уничтожила ПВО Сухопутных войск за неделю. ИНФОГРАФИКА
В течение прошлой недели противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 180 вражеских воздушных целей.
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшую неделю средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожено 180 единиц воздушной разведки и нападения противника", - говорится в сообщении.
Как отмечается, уничтожено:
- БпЛА Shahed-131/136 - 94 ед;
- БпЛА Орлан 10/30 - 6 ед;
- БпЛА Zala - 12 ед;
- БпЛА Supercam - 10 ед;
- БпЛА "Ланцет" - 12 ед;
- БпЛА "Молния" - 41 ед;
- БпЛА "Привет-82" - 5 ед.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль