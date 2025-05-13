РУС
Новости Работа ПВО Сухопутных войск за неделю
180 воздушных целей врага уничтожила ПВО Сухопутных войск за неделю. ИНФОГРАФИКА

Работа сил ПВО Сухопутных войск

В течение прошлой недели противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 180 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшую неделю средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожено 180 единиц воздушной разведки и нападения противника", - говорится в сообщении.

Как отмечается, уничтожено:

  • БпЛА Shahed-131/136 - 94 ед;
  • БпЛА Орлан 10/30 - 6 ед;
  • БпЛА Zala - 12 ед;
  • БпЛА Supercam - 10 ед;
  • БпЛА "Ланцет" - 12 ед;
  • БпЛА "Молния" - 41 ед;
  • БпЛА "Привет-82" - 5 ед.

Работа ПВО Сухопутных войск за неделю

