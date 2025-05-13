УКР
Новини Робота ППО Сухопутних військ за тиждень
180 повітряних цілей ворога знищила ППО Сухопутних військ за тиждень. ІНФОГРАФІКА

Робота сил ППО Сухопутних військ

Упродовж минулого тижня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 180 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"За минулий тиждень засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 180 одиниць повітряної розвідки та нападу противника", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, знищено:

  • БпЛА Shahed-131/136 - 94 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 - 6 од.;
  • БпЛА Zala - 12 од.;
  • БпЛА Supercam - 10 од.;
  • БпЛА "Ланцет" - 12 од.;
  • БпЛА "Молнія" - 41 од.;
  • БпЛА "Привіт-82" - 5 од.

Робота ППО Сухопутних військ за тиждень

