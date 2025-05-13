РУС
Новости Нападение на активиста Мирошниченко
7 514 37

Осужденный за убийство бахмутского активиста Мирошниченко пропал без вести после подписания контракта с ВСУ, - СМИ

без вести пропал

Александр Барышок, осужденный за убийство бахмутского активиста Артема Мирошниченко и в феврале 2025 года досрочно освобожденный из-под стражи после подписания контракта с Вооруженными силами Украины, пропал без вести.

Об этом в ответ на официальный запрос сообщили в Донецком ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Согласно предоставленной воинской частью информации, Барышок исчез при исполнении обязанностей военной службы.

Как пишет издание, в апреле брат погибшего активиста Сергей Мирошниченко заявил, что Барышок якобы находится в розыске за самовольное оставление части. В то же время в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона сообщили, что по состоянию на 25 апреля в Едином реестре досудебных расследований нет производств, где Барышок фигурировал бы как подозреваемый.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство активиста из Бахмута Мирошниченко: осужденных за нападение досрочно освободили для службы по контракту в ВСУ

Кроме Барышка, досрочно освобожденным по этому же приговору был также Николай Барабаш. Оба подписали контракты с ВСУ в начале 2025 года.

Ранее стало известно, что суд разрешил условно-досрочное освобождение осужденных Николая Барабаша и Александра Барышка, которые отбывали наказание за нападение на активиста Артема Мирошниченко в 2019 году. Оба были освобождены для прохождения военной службы по контракту.

Нападение на активиста Мирошниченко

На активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко вечером 29 ноября 2019 года напали двое пьяных несовершеннолетних.

6 декабря 2019 года Мирошниченко умер от нанесенных побоев.

Местный активист Павел Островский заявляет, что причиной нападения на Мирошниченко стала его проукраинская позиция и то, что он говорил на украинском языке.

В суде один из подозреваемых в нападении и его адвокат попросили, по словам одного из местных активистов, переводчика с украинского языка на русский.

Суд опровергает информацию о том, что причиной нападения на Мирошниченко, который впоследствии умер из-за побоев, стало то, что он говорил на украинском языке.

Также читайте: Дело об убийстве волонтера Мирошниченко из Бахмута: Обвиняемые срывают заседания, но судьи на это не реагируют, - брат

 

убийство (6549) ВСУ (6851) пропавший без вести (168) Мирошниченко Артем (14)
Топ комментарии
+32
А бойові генерали за гратами.
Зелене кривосуддя.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:08 Ответить
+26
не дивно буде коли його побачать десь у росії
показать весь комментарий
13.05.2025 13:06 Ответить
+20
Судді за гроші свідомо звільняють від покарання проросійських засудженних, щоб ті втікли до росії.
І всі на це закривають очі. Ніхто в раду суддів не жаліється. Прокурорам також одстігнули.
От так і живе суспільство.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:08 Ответить
не дивно буде коли його побачать десь у росії
показать весь комментарий
13.05.2025 13:06 Ответить
Робимо ставки, панове - Європа чи Москва? Де воно вилізе? Хоча може і Мінськ, щось останнім часом кажуть, ************ кордон наскільки "на замку", що там вже і контрабанда пішла, не лише люди.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:07 Ответить
Маю надію, що патріоти його тихенько десь прикопали, але й можливо, що вспливе на болотах!
показать весь комментарий
13.05.2025 13:27 Ответить
А бойові генерали за гратами.
Зелене кривосуддя.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:08 Ответить
Так, і слугориги цькували тупу частину наріду на пані Фаріон, яку вбили за мову, пана Ганулу, якого вбили за прогукраїнську позицію, за цих активістів і волонтерів, а скільки їх було по Україні під час керування країною антимайданної влади? Судами і прокуратурою по "майданних справах" керує той, що фальшував справи проти майданівців татаров з даунбасу, то хтось думає, що він буде відстоювати їх честь, чи вже давно їх похєрив, хоч одна морда запитала про це сьогодні, коли до 2019 року кожного дня бігали до адміністрації 5-го президента і кидалися іграшками?
показать весь комментарий
13.05.2025 15:16 Ответить
Судді за гроші свідомо звільняють від покарання проросійських засудженних, щоб ті втікли до росії.
І всі на це закривають очі. Ніхто в раду суддів не жаліється. Прокурорам також одстігнули.
От так і живе суспільство.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:08 Ответить
Втік до братушєк.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:09 Ответить
Звіздець повний....куда йдемо ?
показать весь комментарий
13.05.2025 13:11 Ответить
Та вже прийшли.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:13 Ответить
Таке відбувається, коли демократичні інститути не працюють.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:19 Ответить
чого не зачіпували?
показать весь комментарий
13.05.2025 13:21 Ответить
Скоріше, чому не таврували! 😁
показать весь комментарий
13.05.2025 13:28 Ответить
тавро можна під одягом заховати. чіп gprs
показать весь комментарий
13.05.2025 20:00 Ответить
Як-так? За тяжкі злочини до ЗСУ не беруть. Чи вбивство - це не тяжкий злочин?
показать весь комментарий
13.05.2025 13:27 Ответить
хто тобі сказав таку дурню? беруть усих підряд!
показать весь комментарий
13.05.2025 14:06 Ответить
Закон мені таку дурню сказав:

"Верховна Рада на засіданні 8 травня ухвалила Закон про добровільну мобілізацію ув'язнених (https://ips.ligazakon.net/document/JI10866I?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01 законопроєкт №11079-1). "Окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів..."
показать весь комментарий
13.05.2025 15:56 Ответить
на закон будеш посилатися, коли житимеш у правовій державі, у нас багото є різних законів, ось тільки діють вони вибірково...
показать весь комментарий
13.05.2025 18:47 Ответить
Якщо тобі на закон начхати - вали в кацапію.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:33 Ответить
ти тупий? я тобі кажу що багато законів НЕ ДІЮТЬ! гребуть кого завгодно! вбивць також! то де твій закон?
показать весь комментарий
13.05.2025 21:30 Ответить
********** та в бусік запхати тебе теж по закону можуть?
показать весь комментарий
13.05.2025 21:31 Ответить
О! То ти "абіжений"! ТЦКашники отмудохали! Малувато дали. Розмову закінчено.
показать весь комментарий
13.05.2025 21:42 Ответить
дура нагуляна, ти чого бикувати почала? Мені ТЦКшники максимум гарного дня побажати можуть, а ось ти "мамина квіточка" будь обережніше
показать весь комментарий
13.05.2025 22:22 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 13:29 Ответить
11 травня 2025 року поразка ЗСУ по вині Сирського.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:31 Ответить
2019р. на пресс конференція в штабі зеленського.

На питання зеленському: - Яка далі стратегія після президентської перемоги? -
, зеленський відповідає:

-а яка стратегія, "ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ", частина друга.-

... і таки не збрехав.
"Троянський кінь. Частина друга", - Зеленський розповів про свою подальшу стратегію

31 березня, 2019 неділя

20:53

Тільки тоді під час пресконференції ніхто не зрозумів, що означало те "Троянський кінь", хоч юлька в інтерв'ю журналістці влащенко ще в 2017 році заявила про те, що готується деякими олігархами і ще якимось зацікавленими сторонами вживлення в владу України " ... такого "зеленого" , несвідущого, которим будуть керувати ...".
https://youtu.be/btsD3fn87m4?si=75MfPnsUK7Pl1XaP
Олігархи зацікавлені у обранні маріонетки на виборах президента
показать весь комментарий
13.05.2025 13:35 Ответить
Читаючи коментарі, згадав анекдот.
Чоловіка довго нема дома. Дружина не знаходить собі місця. Теща її заспокоює: "Не хвилюйся, може його просто трамвай переїхав!"

Хочу заспокоїти коментаторів, не хвилюйтесь, може його просто 200-м не можуть евакуювати!
показать весь комментарий
13.05.2025 13:40 Ответить
Як вбивці змогли підписати контракт з ЗСУ?
показать весь комментарий
13.05.2025 13:58 Ответить
беруть будь-кого, знав особисто одного нарко-недоумка, вбив власну матір, підписав контракт, рік повоював, вже 200...
показать весь комментарий
13.05.2025 14:08 Ответить
суддя або продажна хвойда або зеленське чортіщо, найчастіше це усе "у комплекті"..
показать весь комментарий
13.05.2025 14:20 Ответить
от вам - як вбивали за мову - Білозір,так і вбивають.більше 20 років пройшло - а вкраїнчикам пох - що та Фаріон.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:25 Ответить
А як же ж насміхалися над рашистами, що ті залучали до війська осуджених!
показать весь комментарий
13.05.2025 14:26 Ответить
Які довбойопи з цією падлою контракт підписували? Тепер хай замість його йдуть на фронт і там за це відповідають.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:50 Ответить
у него все получилось !!! ((( развел лохов ((( , а что убийц тоже берут в армию ???
показать весь комментарий
13.05.2025 14:56 Ответить
Випустили ворогів з тюрьми, щоб далі вбивали українців
показать весь комментарий
13.05.2025 19:40 Ответить
 
 