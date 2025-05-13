Осужденный за убийство бахмутского активиста Мирошниченко пропал без вести после подписания контракта с ВСУ, - СМИ
Александр Барышок, осужденный за убийство бахмутского активиста Артема Мирошниченко и в феврале 2025 года досрочно освобожденный из-под стражи после подписания контракта с Вооруженными силами Украины, пропал без вести.
Об этом в ответ на официальный запрос сообщили в Донецком ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Согласно предоставленной воинской частью информации, Барышок исчез при исполнении обязанностей военной службы.
Как пишет издание, в апреле брат погибшего активиста Сергей Мирошниченко заявил, что Барышок якобы находится в розыске за самовольное оставление части. В то же время в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона сообщили, что по состоянию на 25 апреля в Едином реестре досудебных расследований нет производств, где Барышок фигурировал бы как подозреваемый.
Кроме Барышка, досрочно освобожденным по этому же приговору был также Николай Барабаш. Оба подписали контракты с ВСУ в начале 2025 года.
Ранее стало известно, что суд разрешил условно-досрочное освобождение осужденных Николая Барабаша и Александра Барышка, которые отбывали наказание за нападение на активиста Артема Мирошниченко в 2019 году. Оба были освобождены для прохождения военной службы по контракту.
Нападение на активиста Мирошниченко
На активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко вечером 29 ноября 2019 года напали двое пьяных несовершеннолетних.
6 декабря 2019 года Мирошниченко умер от нанесенных побоев.
Местный активист Павел Островский заявляет, что причиной нападения на Мирошниченко стала его проукраинская позиция и то, что он говорил на украинском языке.
В суде один из подозреваемых в нападении и его адвокат попросили, по словам одного из местных активистов, переводчика с украинского языка на русский.
Суд опровергает информацию о том, что причиной нападения на Мирошниченко, который впоследствии умер из-за побоев, стало то, что он говорил на украинском языке.
