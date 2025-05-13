Засуджений за вбивство бахмутського активіста Мирошниченка зник безвісти після підписання контракту із ЗСУ, - ЗМІ
Олександр Баришок, засуджений за вбивство бахмутського активіста Артема Мирошниченка і у лютому 2025 року достроково звільнений з-під варти після підписання контракту з Збройними силами України, зник безвісти.
Про це у відповідь на офіційний запит повідомили в Донецькому ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Згідно з наданою військовою частиною інформацією, Баришок зник під час виконання обов’язків військової служби.
Як пише видання, у квітні брат загиблого активіста Сергій Мирошниченко заявив, що Баришок нібито перебуває в розшуку за самовільне залишення частини. Водночас у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону повідомили, що станом на 25 квітня у Єдиному реєстрі досудових розслідувань немає проваджень, де Баришок фігурував би як підозрюваний.
Окрім Баришка, достроково звільненим за цим самим вироком був також Микола Барабаш. Обоє підписали контракти із ЗСУ на початку 2025 року.
Раніше стало відомо, що суд дозволив умовно-дострокове звільнення засуджених Миколи Барабаша та Олександра Баришка, які відбували покарання за напад на активіста Артема Мирошниченка у 2019 році. Обоє були звільнені для проходження військової служби за контрактом.
Напад на активіста Мирошниченка
На активіста і волонтера з Бахмуту Артема Мирошниченка увечері 29 листопада 2019 року напали двоє п'яних неповнолітніх.
6 грудня 2019 року Мирошниченко помер від завданих побоїв.
Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мирошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.
У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.
Суд спростовує інформацію про те, що причиною нападу на Мирошниченка, який згодом помер через побої, стало те, що він говорив українською мовою.
Зелене кривосуддя.
І всі на це закривають очі. Ніхто в раду суддів не жаліється. Прокурорам також одстігнули.
От так і живе суспільство.
"Верховна Рада на засіданні 8 травня ухвалила Закон про добровільну мобілізацію ув'язнених (https://ips.ligazakon.net/document/JI10866I?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01 законопроєкт №11079-1). "Окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів..."
На питання зеленському: - Яка далі стратегія після президентської перемоги? -
, зеленський відповідає:
-а яка стратегія, "ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ", частина друга.-
... і таки не збрехав.
"Троянський кінь. Частина друга", - Зеленський розповів про свою подальшу стратегію
31 березня, 2019 неділя
20:53
Тільки тоді під час пресконференції ніхто не зрозумів, що означало те "Троянський кінь", хоч юлька в інтерв'ю журналістці влащенко ще в 2017 році заявила про те, що готується деякими олігархами і ще якимось зацікавленими сторонами вживлення в владу України " ... такого "зеленого" , несвідущого, которим будуть керувати ...".
https://youtu.be/btsD3fn87m4?si=75MfPnsUK7Pl1XaP
Олігархи зацікавлені у обранні маріонетки на виборах президента
