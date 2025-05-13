УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11501 відвідувач онлайн
Новини Напад на активіста Мирошниченка
7 514 37

Засуджений за вбивство бахмутського активіста Мирошниченка зник безвісти після підписання контракту із ЗСУ, - ЗМІ

безвісти,зниклий

Олександр Баришок, засуджений за вбивство бахмутського активіста Артема Мирошниченка і у лютому 2025 року достроково звільнений з-під варти після підписання контракту з Збройними силами України, зник безвісти.

Про це у відповідь на офіційний запит повідомили в Донецькому ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Згідно з наданою військовою частиною інформацією, Баришок зник під час виконання обов’язків військової служби.

Як пише видання, у квітні брат загиблого активіста Сергій Мирошниченко заявив, що Баришок нібито перебуває в розшуку за самовільне залишення частини. Водночас у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону повідомили, що станом на 25 квітня у Єдиному реєстрі досудових розслідувань немає проваджень, де Баришок фігурував би як підозрюваний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивство активіста з Бахмута Мирошниченка: засуджених за напад достроково звільнили для служби за контрактом в ЗСУ

Окрім Баришка, достроково звільненим за цим самим вироком був також Микола Барабаш. Обоє підписали контракти із ЗСУ на початку 2025 року.

Раніше стало відомо, що суд дозволив умовно-дострокове звільнення засуджених Миколи Барабаша та Олександра Баришка, які відбували покарання за напад на активіста Артема Мирошниченка у 2019 році. Обоє були звільнені для проходження військової служби за контрактом. 

Напад на активіста Мирошниченка

На активіста і волонтера з Бахмуту Артема Мирошниченка увечері 29 листопада 2019 року напали двоє п'яних неповнолітніх.

6 грудня 2019 року Мирошниченко помер від завданих побоїв.

Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мирошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.

У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.

Суд спростовує інформацію про те, що причиною нападу на Мирошниченка, який згодом помер через побої, стало те, що він говорив українською мовою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на фронті 133 бойові зіткнення, найактивнішим залишається Покровський напрямок, - Генштаб

Автор: 

вбивство (3153) ЗСУ (7848) зниклий безвісти (218) Мирошниченко Артем (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
А бойові генерали за гратами.
Зелене кривосуддя.
показати весь коментар
13.05.2025 13:08 Відповісти
+26
не дивно буде коли його побачать десь у росії
показати весь коментар
13.05.2025 13:06 Відповісти
+20
Судді за гроші свідомо звільняють від покарання проросійських засудженних, щоб ті втікли до росії.
І всі на це закривають очі. Ніхто в раду суддів не жаліється. Прокурорам також одстігнули.
От так і живе суспільство.
показати весь коментар
13.05.2025 13:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не дивно буде коли його побачать десь у росії
показати весь коментар
13.05.2025 13:06 Відповісти
Робимо ставки, панове - Європа чи Москва? Де воно вилізе? Хоча може і Мінськ, щось останнім часом кажуть, ************ кордон наскільки "на замку", що там вже і контрабанда пішла, не лише люди.
показати весь коментар
13.05.2025 13:07 Відповісти
Маю надію, що патріоти його тихенько десь прикопали, але й можливо, що вспливе на болотах!
показати весь коментар
13.05.2025 13:27 Відповісти
А бойові генерали за гратами.
Зелене кривосуддя.
показати весь коментар
13.05.2025 13:08 Відповісти
Так, і слугориги цькували тупу частину наріду на пані Фаріон, яку вбили за мову, пана Ганулу, якого вбили за прогукраїнську позицію, за цих активістів і волонтерів, а скільки їх було по Україні під час керування країною антимайданної влади? Судами і прокуратурою по "майданних справах" керує той, що фальшував справи проти майданівців татаров з даунбасу, то хтось думає, що він буде відстоювати їх честь, чи вже давно їх похєрив, хоч одна морда запитала про це сьогодні, коли до 2019 року кожного дня бігали до адміністрації 5-го президента і кидалися іграшками?
показати весь коментар
13.05.2025 15:16 Відповісти
Судді за гроші свідомо звільняють від покарання проросійських засудженних, щоб ті втікли до росії.
І всі на це закривають очі. Ніхто в раду суддів не жаліється. Прокурорам також одстігнули.
От так і живе суспільство.
показати весь коментар
13.05.2025 13:08 Відповісти
Втік до братушєк.
показати весь коментар
13.05.2025 13:09 Відповісти
Звіздець повний....куда йдемо ?
показати весь коментар
13.05.2025 13:11 Відповісти
Та вже прийшли.
показати весь коментар
13.05.2025 13:13 Відповісти
Таке відбувається, коли демократичні інститути не працюють.
показати весь коментар
13.05.2025 13:19 Відповісти
чого не зачіпували?
показати весь коментар
13.05.2025 13:21 Відповісти
Скоріше, чому не таврували! 😁
показати весь коментар
13.05.2025 13:28 Відповісти
тавро можна під одягом заховати. чіп gprs
показати весь коментар
13.05.2025 20:00 Відповісти
Як-так? За тяжкі злочини до ЗСУ не беруть. Чи вбивство - це не тяжкий злочин?
показати весь коментар
13.05.2025 13:27 Відповісти
хто тобі сказав таку дурню? беруть усих підряд!
показати весь коментар
13.05.2025 14:06 Відповісти
Закон мені таку дурню сказав:

"Верховна Рада на засіданні 8 травня ухвалила Закон про добровільну мобілізацію ув'язнених (https://ips.ligazakon.net/document/JI10866I?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01 законопроєкт №11079-1). "Окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів..."
показати весь коментар
13.05.2025 15:56 Відповісти
на закон будеш посилатися, коли житимеш у правовій державі, у нас багото є різних законів, ось тільки діють вони вибірково...
показати весь коментар
13.05.2025 18:47 Відповісти
Якщо тобі на закон начхати - вали в кацапію.
показати весь коментар
13.05.2025 20:33 Відповісти
ти тупий? я тобі кажу що багато законів НЕ ДІЮТЬ! гребуть кого завгодно! вбивць також! то де твій закон?
показати весь коментар
13.05.2025 21:30 Відповісти
********** та в бусік запхати тебе теж по закону можуть?
показати весь коментар
13.05.2025 21:31 Відповісти
О! То ти "абіжений"! ТЦКашники отмудохали! Малувато дали. Розмову закінчено.
показати весь коментар
13.05.2025 21:42 Відповісти
дура нагуляна, ти чого бикувати почала? Мені ТЦКшники максимум гарного дня побажати можуть, а ось ти "мамина квіточка" будь обережніше
показати весь коментар
13.05.2025 22:22 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2025 13:29 Відповісти
11 травня 2025 року поразка ЗСУ по вині Сирського.
показати весь коментар
13.05.2025 13:31 Відповісти
2019р. на пресс конференція в штабі зеленського.

На питання зеленському: - Яка далі стратегія після президентської перемоги? -
, зеленський відповідає:

-а яка стратегія, "ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ", частина друга.-

... і таки не збрехав.
"Троянський кінь. Частина друга", - Зеленський розповів про свою подальшу стратегію

31 березня, 2019 неділя

20:53

Тільки тоді під час пресконференції ніхто не зрозумів, що означало те "Троянський кінь", хоч юлька в інтерв'ю журналістці влащенко ще в 2017 році заявила про те, що готується деякими олігархами і ще якимось зацікавленими сторонами вживлення в владу України " ... такого "зеленого" , несвідущого, которим будуть керувати ...".
https://youtu.be/btsD3fn87m4?si=75MfPnsUK7Pl1XaP
Олігархи зацікавлені у обранні маріонетки на виборах президента
показати весь коментар
13.05.2025 13:35 Відповісти
Читаючи коментарі, згадав анекдот.
Чоловіка довго нема дома. Дружина не знаходить собі місця. Теща її заспокоює: "Не хвилюйся, може його просто трамвай переїхав!"

Хочу заспокоїти коментаторів, не хвилюйтесь, може його просто 200-м не можуть евакуювати!
показати весь коментар
13.05.2025 13:40 Відповісти
Як вбивці змогли підписати контракт з ЗСУ?
показати весь коментар
13.05.2025 13:58 Відповісти
беруть будь-кого, знав особисто одного нарко-недоумка, вбив власну матір, підписав контракт, рік повоював, вже 200...
показати весь коментар
13.05.2025 14:08 Відповісти
суддя або продажна хвойда або зеленське чортіщо, найчастіше це усе "у комплекті"..
показати весь коментар
13.05.2025 14:20 Відповісти
от вам - як вбивали за мову - Білозір,так і вбивають.більше 20 років пройшло - а вкраїнчикам пох - що та Фаріон.
показати весь коментар
13.05.2025 14:25 Відповісти
А як же ж насміхалися над рашистами, що ті залучали до війська осуджених!
показати весь коментар
13.05.2025 14:26 Відповісти
Які довбойопи з цією падлою контракт підписували? Тепер хай замість його йдуть на фронт і там за це відповідають.
показати весь коментар
13.05.2025 14:50 Відповісти
у него все получилось !!! ((( развел лохов ((( , а что убийц тоже берут в армию ???
показати весь коментар
13.05.2025 14:56 Відповісти
Випустили ворогів з тюрьми, щоб далі вбивали українців
показати весь коментар
13.05.2025 19:40 Відповісти
 
 