Писториус: Международное сообщество должно решить, позволит ли имперскому государству уничтожать свободу других

Мировое сообщество должно ответить на вопрос, позволит ли оно имперскому государству уничтожать свободу других народов.

Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус на конференции ООН по поддержанию мира, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Писториус отметил, что война России против Украины - это не только нападение на украинцев, но и атака на международное право, стабильность и мир в мире. "Важным вопросом, который стоит перед нами, является: мы, как международное сообщество, позволим имперской силе топтать свободу другого суверенного государства?", - сказал Писториус.

Он подчеркнул, что последствия агрессии РФ - это медленная, но неустанная эрозия глобальных механизмов безопасности, диалога и контроля над вооружениями.

"Это - реальность, в которой мы живем. Реальность, которая показывает, что мир и безопасность не являются данностью, что их надо защищать", - отметил он.

Он заявил, что Германия отвечает на вызовы времени: укрепляет обороноспособность, усиливает защиту союзников по НАТО и предоставляет Украине всю необходимую помощь для самообороны.

Писториус также напомнил об участии ФРГ в миротворческих миссиях ООН, к которым она присоединилась еще в 1970-х годах. Сейчас Германия участвует в 5 из 11 миротворческих операций, оказывая поддержку военным, полицейским, гражданским персоналом и более 8 миллиардами долларов финансовых взносов.

