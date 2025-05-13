РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11117 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 087 11

Писториус: Международное сообщество должно решить, позволит ли имперскому государству уничтожать свободу других

Министр обороны Германии Борис Писториус

Мировое сообщество должно ответить на вопрос, позволит ли оно имперскому государству уничтожать свободу других народов.

Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус на конференции ООН по поддержанию мира, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Писториус отметил, что война России против Украины - это не только нападение на украинцев, но и атака на международное право, стабильность и мир в мире. "Важным вопросом, который стоит перед нами, является: мы, как международное сообщество, позволим имперской силе топтать свободу другого суверенного государства?", - сказал Писториус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужно увеличить санкции против РФ и нарастить поддержку Украины, - Писториус

Он подчеркнул, что последствия агрессии РФ - это медленная, но неустанная эрозия глобальных механизмов безопасности, диалога и контроля над вооружениями.

"Это - реальность, в которой мы живем. Реальность, которая показывает, что мир и безопасность не являются данностью, что их надо защищать", - отметил он.

Он заявил, что Германия отвечает на вызовы времени: укрепляет обороноспособность, усиливает защиту союзников по НАТО и предоставляет Украине всю необходимую помощь для самообороны.

Писториус также напомнил об участии ФРГ в миротворческих миссиях ООН, к которым она присоединилась еще в 1970-х годах. Сейчас Германия участвует в 5 из 11 миротворческих операций, оказывая поддержку военным, полицейским, гражданским персоналом и более 8 миллиардами долларов финансовых взносов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стармер: Вторжение РФ в Украину доказывает, что Вторая мировая - не просто история

Автор: 

Писториус Борис (251) война в Украине (5716)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Був в би в ФРН бундесфер зразка 1991 року. 500 тисяч зольдатен,4 тис Леопард 2, 60 батарей Петріот. А так, лише звіздіти.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:21 Ответить
+1
О-о, це щось новеньке, проведем світовий референдум?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:09 Ответить
+1
Ну а якщо відповідь "ні", то це щось реально змінить?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О-о, це щось новеньке, проведем світовий референдум?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:09 Ответить
міміріндум снусмумріків
показать весь комментарий
13.05.2025 16:10 Ответить
********* поза міжнародним правом
***** пофуй на міжнародне права та права людини
бажано це допетрати вже
показать весь комментарий
13.05.2025 16:10 Ответить
Був в би в ФРН бундесфер зразка 1991 року. 500 тисяч зольдатен,4 тис Леопард 2, 60 батарей Петріот. А так, лише звіздіти.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:21 Ответить
та хоч би на тауруси вже нарешті зважилися..
а там може ще й єврофайтери чи гріпени... мрії божевільного, певне
показать весь комментарий
13.05.2025 16:22 Ответить
Ну а якщо відповідь "ні", то це щось реально змінить?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:14 Ответить
такі да , Пісторіус людина як освідченна ,так і розумна 🇩🇪❤️
показать весь комментарий
13.05.2025 16:15 Ответить
На четвертому році війни Пісторіус ще не зрозумів, що спільноти не існує.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:21 Ответить
Ставлячи так питання, виникають сумніви у переконаннях союзників. Чи це вже перейняли стиль трампіщі?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:24 Ответить
Що, з 2022 року нiяк не можуть вирішити ?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:29 Ответить
"Міжнародна спільнота" проти "всєво праґрєсівнава чєлавєчєства"?
"Міжнародна спільнота має вирішити..." Джерело: https://censor.net/ua/n3551980
показать весь комментарий
13.05.2025 16:30 Ответить
 
 