Пісторіус: Міжнародна спільнота має вирішити, чи дозволить імперській державі знищувати свободу інших

Світова спільнота має відповісти на питання, чи дозволить вона імперській державі нищити свободу інших народів.

Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на конференції ООН з підтримання миру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Пісторіус наголосив, що війна Росії проти України - це не лише напад на українців, а й атака на міжнародне право, стабільність та мир у світі. "Важливим питанням, яке стоїть перед нами, є: чи ми, як міжнародна спільнота, дозволимо імперській силі топтати свободу іншої суверенної держави?", - сказав Пісторіус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Варто збільшити санкції проти РФ та наростити підтримку України, - Пісторіус

Він підкреслив, що наслідки агресії РФ - це повільна, але невпинна ерозія глобальних механізмів безпеки, діалогу та контролю над озброєннями.

"Це - реальність, у якій ми живемо. Реальність, яка показує, що мир і безпека не є даністю, що їх треба захищати", - зазначив він.

Він заявив, що Німеччина відповідає на виклики часу: зміцнює обороноздатність, посилює захист союзників по НАТО і надає Україні всю необхідну допомогу для самооборони.

Пісторіус також нагадав про участь ФРН у миротворчих місіях ООН, до яких вона долучилась ще в 1970-х роках. Зараз Німеччина бере участь у 5 із 11 миротворчих операцій, надаючи підтримку військовим, поліцейським, цивільним персоналом та понад 8 мільярдами доларів фінансових внесків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стармер: Вторгнення РФ в Україну доводить, що Друга світова - не просто історія