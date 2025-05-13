УКР
Пісторіус: Міжнародна спільнота має вирішити, чи дозволить імперській державі знищувати свободу інших

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Світова спільнота має відповісти на питання, чи дозволить вона імперській державі нищити свободу інших народів.

Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на конференції ООН з підтримання миру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Пісторіус наголосив, що війна Росії проти України - це не лише напад на українців, а й атака на міжнародне право, стабільність та мир у світі. "Важливим питанням, яке стоїть перед нами, є: чи ми, як міжнародна спільнота, дозволимо імперській силі топтати свободу іншої суверенної держави?", - сказав Пісторіус.

Він підкреслив, що наслідки агресії РФ - це повільна, але невпинна ерозія глобальних механізмів безпеки, діалогу та контролю над озброєннями.

"Це - реальність, у якій ми живемо. Реальність, яка показує, що мир і безпека не є даністю, що їх треба захищати", - зазначив він.

Він заявив, що Німеччина відповідає на виклики часу: зміцнює обороноздатність, посилює захист союзників по НАТО і надає Україні всю необхідну допомогу для самооборони.

Пісторіус також нагадав про участь ФРН у миротворчих місіях ООН, до яких вона долучилась ще в 1970-х роках. Зараз Німеччина бере участь у 5 із 11 миротворчих операцій, надаючи підтримку військовим, поліцейським, цивільним персоналом та понад 8 мільярдами доларів фінансових внесків.

Пісторіус Борис (300) війна в Україні (5754)
Був в би в ФРН бундесфер зразка 1991 року. 500 тисяч зольдатен,4 тис Леопард 2, 60 батарей Петріот. А так, лише звіздіти.
О-о, це щось новеньке, проведем світовий референдум?
Ну а якщо відповідь "ні", то це щось реально змінить?

міміріндум снусмумріків
********* поза міжнародним правом
***** пофуй на міжнародне права та права людини
бажано це допетрати вже

та хоч би на тауруси вже нарешті зважилися..
а там може ще й єврофайтери чи гріпени... мрії божевільного, певне
такі да , Пісторіус людина як освідченна ,так і розумна 🇩🇪❤️
На четвертому році війни Пісторіус ще не зрозумів, що спільноти не існує.
Ставлячи так питання, виникають сумніви у переконаннях союзників. Чи це вже перейняли стиль трампіщі?
Що, з 2022 року нiяк не можуть вирішити ?
"Міжнародна спільнота" проти "всєво праґрєсівнава чєлавєчєства"?
"Міжнародна спільнота" проти "всєво праґрєсівнава чєлавєчєства"?
