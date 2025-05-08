УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11094 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
783 6

Стармер: Вторгнення РФ в Україну доводить, що Друга світова - не просто історія

Стармер хоче забезпечити Україні сильнішу позицію в 2025 році

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що вторгнення Росії в Україну є нагадуванням, що Друга світова війна - не лише історія, а боротьба за свободу й демократію триває досі.

Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

У четвер, 8 травня, виповнюється 80 років з дня капітуляції нацистської Німеччини. У межах відзначення цієї дати українські військові разом із британськими солдатами взяли участь у параді в центрі Лондона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Перемир’я": Окремим підрозділам ЗСУ дали наказ відкривати вогонь лише у відповідь, - ЗМІ

У подкасті We Have Ways Of Making You Talk Стармер зазначив, що його діти живуть у мирі завдяки самопожертві інших людей, і тому боротьба за демократичні цінності сьогодні залишається критично важливою.

"А потім, знаєте, участь українського контингенту в параді нагадує, що думка про те, що все це лише історія і що зараз це якось не має значення, є абсолютно хибною. Ці цінності свободи та демократії мають значення сьогодні", - зазначив він.

Він додав, що відчуває особисту відповідальність за збереження миру в Європі та підтримку НАТО як основи безпеки на континенті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія змінила тактику штурмів біля Часового Яру через весняну "зеленку", - ОТУ "Луганськ"

Автор: 

Друга світова війна (302) Стармер Кір (196) війна в Україні (4207)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це так, москалі, після війни, окрім матеріальних цінностей, ще і ідеологію вкрали у нацистів
показати весь коментар
08.05.2025 13:12 Відповісти
"Вторгнення РФ в Україну доводить, що Друга світова - не просто історія" - а історія, що доводить правоту пана Черчиля, який вже в 1946-му сказав: "здається ми зарізали не того хряка", коли стало очевидно ЩО таке отой совок і куди воно все просувається. Розумні люди вже тоді розуміли, що з варварами неможна нічого мирного ні планувати, ні будувати, ні сподіватись на щось "людяне" - воно завжди буде кацапом-живодером та варваром по відношенню до ВСІХ, кого зможе дістати.
показати весь коментар
08.05.2025 13:15 Відповісти
Один лозунг чого коштує..... Москалі своїх не бросают, а дострілюють
показати весь коментар
08.05.2025 13:19 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2025 13:17 Відповісти
Історія вчить - шо вона нікого нічому не вчить
показати весь коментар
08.05.2025 13:20 Відповісти
А все тому шо одного з двох хто будучи союзниками, при нападі на Польшу, не покарали за розв'язування ДСВ, а саме СРСР, тоб то РФ, яка сама себе назвала правонаступницей Совка. Безкарність породжує рецідів.
показати весь коментар
08.05.2025 13:28 Відповісти
 
 