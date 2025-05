Стармер: Вторгнення РФ в Україну доводить, що Друга світова - не просто історія

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що вторгнення Росії в Україну є нагадуванням, що Друга світова війна - не лише історія, а боротьба за свободу й демократію триває досі.

Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

У четвер, 8 травня, виповнюється 80 років з дня капітуляції нацистської Німеччини. У межах відзначення цієї дати українські військові разом із британськими солдатами взяли участь у параді в центрі Лондона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Перемир’я": Окремим підрозділам ЗСУ дали наказ відкривати вогонь лише у відповідь, - ЗМІ

У подкасті We Have Ways Of Making You Talk Стармер зазначив, що його діти живуть у мирі завдяки самопожертві інших людей, і тому боротьба за демократичні цінності сьогодні залишається критично важливою.

"А потім, знаєте, участь українського контингенту в параді нагадує, що думка про те, що все це лише історія і що зараз це якось не має значення, є абсолютно хибною. Ці цінності свободи та демократії мають значення сьогодні", - зазначив він.

Він додав, що відчуває особисту відповідальність за збереження миру в Європі та підтримку НАТО як основи безпеки на континенті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія змінила тактику штурмів біля Часового Яру через весняну "зеленку", - ОТУ "Луганськ"