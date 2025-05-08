Стармер: Вторгнення РФ в Україну доводить, що Друга світова - не просто історія
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що вторгнення Росії в Україну є нагадуванням, що Друга світова війна - не лише історія, а боротьба за свободу й демократію триває досі.
Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
У четвер, 8 травня, виповнюється 80 років з дня капітуляції нацистської Німеччини. У межах відзначення цієї дати українські військові разом із британськими солдатами взяли участь у параді в центрі Лондона.
У подкасті We Have Ways Of Making You Talk Стармер зазначив, що його діти живуть у мирі завдяки самопожертві інших людей, і тому боротьба за демократичні цінності сьогодні залишається критично важливою.
"А потім, знаєте, участь українського контингенту в параді нагадує, що думка про те, що все це лише історія і що зараз це якось не має значення, є абсолютно хибною. Ці цінності свободи та демократії мають значення сьогодні", - зазначив він.
Він додав, що відчуває особисту відповідальність за збереження миру в Європі та підтримку НАТО як основи безпеки на континенті.
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