Стармер: Вторжение РФ в Украину доказывает, что Вторая мировая - не просто история

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вторжение России в Украину является напоминанием, что Вторая мировая война - не только история, а борьба за свободу и демократию продолжается до сих пор.

Об этом сообщает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

В четверг, 8 мая, исполняется 80 лет со дня капитуляции нацистской Германии. В рамках празднования этой даты украинские военные вместе с британскими солдатами приняли участие в параде в центре Лондона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Перемирие": Отдельным подразделениям ВСУ дали приказ открывать огонь только в ответ, - СМИ

В подкасте We Have Ways Of Making You Talk Стармер отметил, что его дети живут в мире благодаря самопожертвованию других людей, и поэтому борьба за демократические ценности сегодня остается критически важной.

"А потом, знаете, участие украинского контингента в параде напоминает, что мысль о том, что все это лишь история и что сейчас это как-то не имеет значения, является абсолютно ошибочной. Эти ценности свободы и демократии имеют значение сегодня", - отметил он.

Он добавил, что чувствует личную ответственность за сохранение мира в Европе и поддержку НАТО как основы безопасности на континенте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия изменила тактику штурмов возле Часового Яра из-за весенней "зеленки", - ОТГ "Луганск"