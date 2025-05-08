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Новости Агрессия России против Украины
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Стармер: Вторжение РФ в Украину доказывает, что Вторая мировая - не просто история

Стармер хочет обеспечить Украине более сильную позицию в 2025 году

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вторжение России в Украину является напоминанием, что Вторая мировая война - не только история, а борьба за свободу и демократию продолжается до сих пор.

Об этом сообщает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

В четверг, 8 мая, исполняется 80 лет со дня капитуляции нацистской Германии. В рамках празднования этой даты украинские военные вместе с британскими солдатами приняли участие в параде в центре Лондона.

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В подкасте We Have Ways Of Making You Talk Стармер отметил, что его дети живут в мире благодаря самопожертвованию других людей, и поэтому борьба за демократические ценности сегодня остается критически важной.

"А потом, знаете, участие украинского контингента в параде напоминает, что мысль о том, что все это лишь история и что сейчас это как-то не имеет значения, является абсолютно ошибочной. Эти ценности свободы и демократии имеют значение сегодня", - отметил он.

Он добавил, что чувствует личную ответственность за сохранение мира в Европе и поддержку НАТО как основы безопасности на континенте.

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Це так, москалі, після війни, окрім матеріальних цінностей, ще і ідеологію вкрали у нацистів
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08.05.2025 13:12 Ответить
"Вторгнення РФ в Україну доводить, що Друга світова - не просто історія" - а історія, що доводить правоту пана Черчиля, який вже в 1946-му сказав: "здається ми зарізали не того хряка", коли стало очевидно ЩО таке отой совок і куди воно все просувається. Розумні люди вже тоді розуміли, що з варварами неможна нічого мирного ні планувати, ні будувати, ні сподіватись на щось "людяне" - воно завжди буде кацапом-живодером та варваром по відношенню до ВСІХ, кого зможе дістати.
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08.05.2025 13:15 Ответить
Один лозунг чого коштує..... Москалі своїх не бросают, а дострілюють
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08.05.2025 13:19 Ответить
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08.05.2025 13:17 Ответить
Історія вчить - шо вона нікого нічому не вчить
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08.05.2025 13:20 Ответить
А все тому шо одного з двох хто будучи союзниками, при нападі на Польшу, не покарали за розв'язування ДСВ, а саме СРСР, тоб то РФ, яка сама себе назвала правонаступницей Совка. Безкарність породжує рецідів.
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08.05.2025 13:28 Ответить
 
 