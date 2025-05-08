Стармер: Вторжение РФ в Украину доказывает, что Вторая мировая - не просто история
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вторжение России в Украину является напоминанием, что Вторая мировая война - не только история, а борьба за свободу и демократию продолжается до сих пор.
Об этом сообщает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
В четверг, 8 мая, исполняется 80 лет со дня капитуляции нацистской Германии. В рамках празднования этой даты украинские военные вместе с британскими солдатами приняли участие в параде в центре Лондона.
В подкасте We Have Ways Of Making You Talk Стармер отметил, что его дети живут в мире благодаря самопожертвованию других людей, и поэтому борьба за демократические ценности сегодня остается критически важной.
"А потом, знаете, участие украинского контингента в параде напоминает, что мысль о том, что все это лишь история и что сейчас это как-то не имеет значения, является абсолютно ошибочной. Эти ценности свободы и демократии имеют значение сегодня", - отметил он.
Он добавил, что чувствует личную ответственность за сохранение мира в Европе и поддержку НАТО как основы безопасности на континенте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль