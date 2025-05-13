Россияне атаковали центр Харькова БПЛА типа "Молния" (обновлено)
13 мая после обеда россияне нанесли удар БПЛА типа "Молния" по Холодноярскому району Харькова.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксирован удар БПЛА типа "Молния" по центральной части города", - написал он.
Также Терехов добавил, что подробности выясняются.
Обновление
В ОВА сообщили, что профильные службы направляются на место "прилета".
По уточненной информации, падение вражеского БпЛА зафиксировано в Холодногорском районе.
