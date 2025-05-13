РУС
Россияне атаковали центр Харькова БПЛА типа "Молния" (обновлено)

Оккупанты снова атаковали Молнией Харьковскую область

13 мая после обеда россияне нанесли удар БПЛА типа "Молния" по Холодноярскому району Харькова.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован удар БПЛА типа "Молния" по центральной части города", - написал он.

Также Терехов добавил, что подробности выясняются.

Обновление

В ОВА сообщили, что профильные службы направляются на место "прилета".

По уточненной информации, падение вражеского БпЛА зафиксировано в Холодногорском районе.

Холодногірському
13.05.2025 16:23 Ответить
Нема Холодноярського району. Є Холодногірський.
13.05.2025 16:24 Ответить
І від середмістя Холодна Гора далеченько.
13.05.2025 16:28 Ответить
сам район в центрі від Лопані починається
13.05.2025 16:43 Ответить
А закінчується?
13.05.2025 16:49 Ответить
Там, де територія Харкова закінчується на заході
14.05.2025 00:48 Ответить
 
 