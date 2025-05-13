УКР
Росіяни атакували центр Харкова БПЛА типу "Молнія" (оновлено)

Окупанти знову атакували Молнією Харківщину

13 травня по обіді росіяни завдали удару БПЛА типу "Молнія" по Холодноярському району Харкова. 

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано удар БПЛА типу "Молнія" по центральній частині міста", - написав він.

Також Терехов додав, що подробиці зʼясовують.

Шпигував за оборонцями Харкова та чекав на окупацію міста: затримано інформатора РФ, - СБУ. ФОТО

Оновлення

В ОВА повідомили, що профільні служби прямують на місце "прильоту".

За уточненою інформацією, падіння ворожого БпЛА зафіксовано у Холодногірському районі.

Автор: 

безпілотник (4718) Харків (5853) Терехов Ігор (314) Харківська область (1477) Харківський район (522)
Коментувати
Сортувати:
Холодногірському
показати весь коментар
13.05.2025 16:23 Відповісти
Нема Холодноярського району. Є Холодногірський.
показати весь коментар
13.05.2025 16:24 Відповісти
І від середмістя Холодна Гора далеченько.
показати весь коментар
13.05.2025 16:28 Відповісти
сам район в центрі від Лопані починається
показати весь коментар
13.05.2025 16:43 Відповісти
А закінчується?
показати весь коментар
13.05.2025 16:49 Відповісти
Там, де територія Харкова закінчується на заході
показати весь коментар
14.05.2025 00:48 Відповісти
 
 