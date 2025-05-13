Росіяни атакували центр Харкова БПЛА типу "Молнія" (оновлено)
13 травня по обіді росіяни завдали удару БПЛА типу "Молнія" по Холодноярському району Харкова.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано удар БПЛА типу "Молнія" по центральній частині міста", - написав він.
Також Терехов додав, що подробиці зʼясовують.
Оновлення
В ОВА повідомили, що профільні служби прямують на місце "прильоту".
За уточненою інформацією, падіння ворожого БпЛА зафіксовано у Холодногірському районі.
Богдан Сварга
2XXL
Olifant
Vyacheslav Kuchin
Olifant
Vyacheslav Kuchin
