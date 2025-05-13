Россияне во второй раз за день атаковали беспилотником Холодногорский район Харькова
Под вечер вторника, 13 мая, российские захватчики атаковали Холодногорский район Харькова. В городе был слышен взрыв.
Об этом сообщают Харьковская ОГА и мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В городе был слышен взрыв", - сообщил Терехов в 17:18.
"Под ударом снова был Холодногорский район. К счастью, на этот раз также без жертв", - сообщил Терехов в 17:29.
В 17:30 Харьковская ОВА сообщила, что вражеский удар БпЛА типа "Молния" зафиксирован в Холодногорском районе. Без пострадавших.
Ранее сообщалось, что 13 мая после обеда россияне нанесли удар БПЛА типа "Молния" по Холодногорскому району.
Як не пошло, але тут був би доречний жарт про трьохкілограмові дрони.
Тільки жарту не буде, бо то ж не дрони ЗСУ.