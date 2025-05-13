Россияне во второй раз за день атаковали беспилотником Холодногорский район Харькова

Под вечер вторника, 13 мая, российские захватчики атаковали Холодногорский район Харькова. В городе был слышен взрыв.

Об этом сообщают Харьковская ОГА и мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе был слышен взрыв", - сообщил Терехов в 17:18.

"Под ударом снова был Холодногорский район. К счастью, на этот раз также без жертв", - сообщил Терехов в 17:29.

В 17:30 Харьковская ОВА сообщила, что вражеский удар БпЛА типа "Молния" зафиксирован в Холодногорском районе. Без пострадавших.

Ранее сообщалось, что 13 мая после обеда россияне нанесли удар БПЛА типа "Молния" по Холодногорскому району.

