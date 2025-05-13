РУС
Россияне во второй раз за день атаковали беспилотником Холодногорский район Харькова

Оккупанты снова атаковали Молнией Харьков

Под вечер вторника, 13 мая, российские захватчики атаковали Холодногорский район Харькова. В городе был слышен взрыв.

Об этом сообщают Харьковская ОГА и мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе был слышен взрыв", - сообщил Терехов в 17:18.

"Под ударом снова был Холодногорский район. К счастью, на этот раз также без жертв", - сообщил Терехов в 17:29.

В 17:30 Харьковская ОВА сообщила, что вражеский удар БпЛА типа "Молния" зафиксирован в Холодногорском районе. Без пострадавших.

Ранее сообщалось, что 13 мая после обеда россияне нанесли удар БПЛА типа "Молния" по Холодногорскому району.

Читайте также: Россияне атаковали центр Харькова БПЛА типа "Молния" (обновлено)

Цікаво. Два влучання у густонаселений район - і обидва без постраждалих.
Як не пошло, але тут був би доречний жарт про трьохкілограмові дрони.
Тільки жарту не буде, бо то ж не дрони ЗСУ.
13.05.2025 17:44 Ответить
Ударів у відповідь по ворогу можно навіть не чекати. Їх не буде, бо нацисти россії можуть вийти із зони комфорту.
