Новини Атака безпілотників на Харків
939 2

Росіяни вдруге за день атакували безпілотником Холодногірський район Харкова

Окупанти знову атакували Молнією Харків

Під вечір вівторка, 13 травня, російські загарбники атакували Холодногірський район Харкова. У місті було чути вибух.

Про це повідомляють Харківська ОВА та мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті було чутно вибух", - повідомив Терехов о 17:18.

"Під ударом знову був Холодногірський район. На щастя, цього разу також без жертв", - повідомив Терехов о 17:29.

О 17:30 Харківська ОВА повідомила, що ворожий удар БпЛА типу "Молнія" зафіксовано в Холодногірському районі. Без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що 13 травня по обіді росіяни завдали удару БПЛА типу "Молнія" по Холодногірському районі.

Читайте також: Росіяни атакували центр Харкова БПЛА типу "Молнія" (оновлено)

безпілотник (4718) Харків (5853) атака (450) Харківська область (1477) Харківський район (522)
Цікаво. Два влучання у густонаселений район - і обидва без постраждалих.
Як не пошло, але тут був би доречний жарт про трьохкілограмові дрони.
Тільки жарту не буде, бо то ж не дрони ЗСУ.
показати весь коментар
13.05.2025 17:44 Відповісти
Ударів у відповідь по ворогу можно навіть не чекати. Їх не буде, бо нацисти россії можуть вийти із зони комфорту.
показати весь коментар
13.05.2025 18:00 Відповісти
 
 