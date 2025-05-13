Росіяни вдруге за день атакували безпілотником Холодногірський район Харкова
Під вечір вівторка, 13 травня, російські загарбники атакували Холодногірський район Харкова. У місті було чути вибух.
Про це повідомляють Харківська ОВА та мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У місті було чутно вибух", - повідомив Терехов о 17:18.
"Під ударом знову був Холодногірський район. На щастя, цього разу також без жертв", - повідомив Терехов о 17:29.
О 17:30 Харківська ОВА повідомила, що ворожий удар БпЛА типу "Молнія" зафіксовано в Холодногірському районі. Без постраждалих.
Раніше повідомлялося, що 13 травня по обіді росіяни завдали удару БПЛА типу "Молнія" по Холодногірському районі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як не пошло, але тут був би доречний жарт про трьохкілограмові дрони.
Тільки жарту не буде, бо то ж не дрони ЗСУ.