Росіяни вдруге за день атакували безпілотником Холодногірський район Харкова

Під вечір вівторка, 13 травня, російські загарбники атакували Холодногірський район Харкова. У місті було чути вибух.

Про це повідомляють Харківська ОВА та мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті було чутно вибух", - повідомив Терехов о 17:18.

"Під ударом знову був Холодногірський район. На щастя, цього разу також без жертв", - повідомив Терехов о 17:29.

О 17:30 Харківська ОВА повідомила, що ворожий удар БпЛА типу "Молнія" зафіксовано в Холодногірському районі. Без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що 13 травня по обіді росіяни завдали удару БПЛА типу "Молнія" по Холодногірському районі.

