Зону принудительной эвакуации семей с детьми расширили в Донецкой области

Во вторник, 13 мая, в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей с их родителями из восьми населенных пунктов Дружковской громады.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Приняли решение о принудительной эвакуации 79 детей из 8 населенных пунктов Дружковской громады: Николайполье, Новопавловка, Павловка, Петровка, Приют, Софиевка, Торецкое, Торское. Решение направлено на согласование в военное командование и Координационный штаб", - рассказал чиновник.

