РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11712 посетителей онлайн
Новости Эвакуация из Донетчины
657 1

Зону принудительной эвакуации семей с детьми расширили в Донецкой области

В Донецкой области расширена зона эвакуации семей с детьми

Во вторник, 13 мая, в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей с их родителями из восьми населенных пунктов Дружковской громады.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Приняли решение о принудительной эвакуации 79 детей из 8 населенных пунктов Дружковской громады: Николайполье, Новопавловка, Павловка, Петровка, Приют, Софиевка, Торецкое, Торское. Решение направлено на согласование в военное командование и Координационный штаб", - рассказал чиновник.

Читайте также: 175 детей остаются в зоне активных боевых действий в Донецкой области, - ОВА

Автор: 

дети (6679) эвакуация (2157) Донецкая область (10523)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Біда людям.Безхатьки тепер
показать весь комментарий
13.05.2025 20:25 Ответить
 
 