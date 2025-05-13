Зону принудительной эвакуации семей с детьми расширили в Донецкой области
Во вторник, 13 мая, в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей с их родителями из восьми населенных пунктов Дружковской громады.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Приняли решение о принудительной эвакуации 79 детей из 8 населенных пунктов Дружковской громады: Николайполье, Новопавловка, Павловка, Петровка, Приют, Софиевка, Торецкое, Торское. Решение направлено на согласование в военное командование и Координационный штаб", - рассказал чиновник.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Asko Poom
показать весь комментарий13.05.2025 20:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль