Зону примусової евакуації сімей з дітьми розширили на Донеччині

На Донеччині розширено зону евакуації родин з дітьми

У вівторок, 13 травня, у Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з їх батьками з восьми населених пунктів Дружківської громади.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалили рішення про примусову евакуацію 79 дітей із 8 населених пунктів Дружківської громади: Миколайпілля, Новопавлівка, Павлівка, Петрівка, Приют, Софіївка, Торецьке, Торське. Рішення скеровано на погодження до військового командування та Координаційного штабу", - розповів посадовець.

Читайте також: 175 дітей залишаються у зоні активних бойових дій на Донеччині, - ОВА

