Зону примусової евакуації сімей з дітьми розширили на Донеччині
У вівторок, 13 травня, у Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з їх батьками з восьми населених пунктів Дружківської громади.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ухвалили рішення про примусову евакуацію 79 дітей із 8 населених пунктів Дружківської громади: Миколайпілля, Новопавлівка, Павлівка, Петрівка, Приют, Софіївка, Торецьке, Торське. Рішення скеровано на погодження до військового командування та Координаційного штабу", - розповів посадовець.
