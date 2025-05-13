Началась обязательная эвакуация из-за постоянных обстрелов из Новой Слободы в Сумской области, - ОВА

Из Новой Слободы на Сумщине началась обязательная эвакуация из-за постоянных обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

"На Сумщине объявлена обязательная эвакуация из еще одного населенного пункта - села Новая Слобода Конотопского района. Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение приняли в связи с постоянной угрозой жизни гражданского населения в приграничных районах. Из-за систематических обстрелов со стороны российских войск пребывание в селе стало крайне опасным.

