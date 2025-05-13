Началась обязательная эвакуация из-за постоянных обстрелов из Новой Слободы в Сумской области, - ОВА
Из Новой Слободы на Сумщине началась обязательная эвакуация из-за постоянных обстрелов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
"На Сумщине объявлена обязательная эвакуация из еще одного населенного пункта - села Новая Слобода Конотопского района. Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение приняли в связи с постоянной угрозой жизни гражданского населения в приграничных районах. Из-за систематических обстрелов со стороны российских войск пребывание в селе стало крайне опасным.
Напомним, 13 мая в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей с их родителями из восьми населенных пунктов Дружковской громады.
На Сумському напрямку противник має просування на захоплені території в районі Біловод та Локні.
Не розумію цього приколу з «сірою зоною» на Сумщині, я все розумію, але її не можна розтягувати до безкінечності, є території, на яких противник закріпився.
Вам скільки років?Територію тупо здають.