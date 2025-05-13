РУС
Началась обязательная эвакуация из-за постоянных обстрелов из Новой Слободы в Сумской области, - ОВА

Из Белополья и Ворожбы в Сумской области эвакуировали более 360 человек.

Из Новой Слободы на Сумщине началась обязательная эвакуация из-за постоянных обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

"На Сумщине объявлена обязательная эвакуация из еще одного населенного пункта - села Новая Слобода Конотопского района. Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение приняли в связи с постоянной угрозой жизни гражданского населения в приграничных районах. Из-за систематических обстрелов со стороны российских войск пребывание в селе стало крайне опасным.

Смотрите: Продолжается активная эвакуация в Белопольской и Ворожбянской громадах Сумщины: уже выехали 364 жителя. ФОТОрепортаж

Напомним, 13 мая в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей с их родителями из восьми населенных пунктов Дружковской громады.

Сумская область (3586) эвакуация (2157) Конотопский район (30) Новая Слобода (2)
Продовження переможної курської операції, створили буферну зону. Геній лідера нації та головкома вражає.
13.05.2025 22:40 Ответить
Forwarded from https://t.me/officer_alex33/5537 Офіцер ✙

На Сумському напрямку противник має просування на захоплені території в районі Біловод та Локні.

Не розумію цього приколу з «сірою зоною» на Сумщині, я все розумію, але її не можна розтягувати до безкінечності, є території, на яких противник закріпився.
13.05.2025 22:51 Ответить
Не розумію цього приколу з «сірою зоною» на Сумщині,
Вам скільки років?Територію тупо здають.
13.05.2025 23:36 Ответить
 
 