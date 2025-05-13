Розпочалася обов’язкова евакуація через постійні обстріли із Нової Слободи на Сумщині, - ОВА
Із Нової Слободи на Сумщині розпочалася обов’язкова евакуація через постійні обстріли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
"На Сумщині оголошено обов’язкову евакуацію з ще одного населеного пункту – села Нова Слобода Конотопського району. Відповідне розпорядження підписав начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що рішення ухвалили у зв’язку з постійною загрозою життю цивільного населення в прикордонних районах. Через систематичні обстріли з боку російських військ перебування у селі стало вкрай небезпечним.
Нагадаємо, 13 травня у Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з їх батьками з восьми населених пунктів Дружківської громади.
На Сумському напрямку противник має просування на захоплені території в районі Біловод та Локні.
Не розумію цього приколу з «сірою зоною» на Сумщині, я все розумію, але її не можна розтягувати до безкінечності, є території, на яких противник закріпився.
Вам скільки років?Територію тупо здають.