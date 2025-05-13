Розпочалася обов’язкова евакуація через постійні обстріли із Нової Слободи на Сумщині, - ОВА

Із Нової Слободи на Сумщині розпочалася обов’язкова евакуація через постійні обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"На Сумщині оголошено обов’язкову евакуацію з ще одного населеного пункту – села Нова Слобода Конотопського району. Відповідне розпорядження підписав начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення ухвалили у зв’язку з постійною загрозою життю цивільного населення в прикордонних районах. Через систематичні обстріли з боку російських військ перебування у селі стало вкрай небезпечним.

Нагадаємо, 13 травня у Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з їх батьками з восьми населених пунктів Дружківської громади.