Розпочалася обов’язкова евакуація через постійні обстріли із Нової Слободи на Сумщині, - ОВА

З Білопілля та Ворожби на Сумщині евакуювали понад 360 людей

Із Нової Слободи на Сумщині розпочалася обов’язкова евакуація через постійні обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"На Сумщині оголошено обов’язкову евакуацію з ще одного населеного пункту – села Нова Слобода Конотопського району. Відповідне розпорядження підписав начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення ухвалили у зв’язку з постійною загрозою життю цивільного населення в прикордонних районах. Через систематичні обстріли з боку російських військ перебування у селі стало вкрай небезпечним.

Дивіться: Триває активна евакуація у Білопільській та Ворожбянській громадах Сумщини: вже виїхали 364 мешканці. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 13 травня у Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з їх батьками з восьми населених пунктів Дружківської громади.

Сумська область (4142) евакуація (2398) Конотопський район (31) Нова Слобода (2)
Продовження переможної курської операції, створили буферну зону. Геній лідера нації та головкома вражає.
13.05.2025 22:40 Відповісти
Forwarded from https://t.me/officer_alex33/5537 Офіцер ✙

На Сумському напрямку противник має просування на захоплені території в районі Біловод та Локні.

Не розумію цього приколу з «сірою зоною» на Сумщині, я все розумію, але її не можна розтягувати до безкінечності, є території, на яких противник закріпився.
13.05.2025 22:51 Відповісти
Не розумію цього приколу з «сірою зоною» на Сумщині,
Вам скільки років?Територію тупо здають.
13.05.2025 23:36 Відповісти
 
 