ЕС может ввести новые пошлины на украинский импорт с 6 июня, - FT

Евросоюз может существенно ограничить беспошлинный доступ украинской продукции на свой рынок уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Решение принято из-за намерений прекратить действие временного беспошлинного режима, действующего с 2022 года.

Как отмечается, эти шаги стали реакцией на давление со стороны Польши, которая требовала защитить фермеров ЕС. Хотя между Украиной и ЕС действует соглашение о свободной торговле, в 2022 году остаточные пошлины были отменены. Теперь Еврокомиссия планирует ввести так называемые "переходные меры", пока идет обновление соглашения.

В документе, представленном странам-членам, предусмотрено существенное сокращение беспошлинных квот на украинскую агропродукцию. Самые большие ограничения могут коснуться экспорта кукурузы, сахара, меда и птицы. Так, годовую квоту на кукурузу планируют уменьшить с 4,7 млн тонн до 650 тысяч, на сахар - с 109 тысяч до 40,7 тысяч, а на птицу - с 57,1 тысяч до 40 тысяч тонн.

Фермеры в Польше, Франции и других странах ЕС уже длительное время жалуются, что украинский импорт вызывает снижение внутренних цен. Этот вопрос стал ключевым фактором в польской политике перед президентскими выборами, из-за чего Варшава попросила Еврокомиссию приостановить торговые переговоры с Киевом.

Еврокомиссия подтвердила, что возобновление договоренностей не планируется, поскольку сейчас идет пересмотр торгового соглашения. В случае незавершения переговоров до 6 июня будут введены временные ограничения, включая месячное распределение годовой квоты.

Председатель комитета по торговле Европарламента Бернд Ланге заявил, что это "действительно очень плохой сигнал для Украины".

