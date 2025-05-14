ЄС може запровадити нові мита на український імпорт з 6 червня, - FT

Євросоюз може суттєво обмежити безмитний доступ української продукції до свого ринку вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалено через наміри припинити дію тимчасового безмитного режиму, що діє з 2022 року.

Як зазнчається, ці кроки стали реакцією на тиск з боку Польщі, яка вимагала захистити фермерів ЄС. Хоча між Україною та ЄС діє угода про вільну торгівлю, у 2022 році залишкові мита були скасовані. Тепер Єврокомісія планує ввести так звані "перехідні заходи", поки триває оновлення угоди.

У документі, представленому країнам-членам, передбачене суттєве скорочення безмитних квот на українську агропродукцію. Найбільші обмеження можуть торкнутися експорту кукурудзи, цукру, меду та птиці. Так, річну квоту на кукурудзу планують зменшити з 4,7 млн тонн до 650 тисяч, на цукор - з 109 тисяч до 40,7 тисяч, а на птицю - з 57,1 тисяч до 40 тисяч тонн.

Фермери в Польщі, Франції та інших країнах ЄС вже тривалий час скаржаться, що український імпорт спричиняє зниження внутрішніх цін. Це питання стало ключовим фактором у польській політиці перед президентськими виборами, через що Варшава попросила Єврокомісію призупинити торговельні переговори з Києвом.

Єврокомісія підтвердила, що поновлення домовленостей не планується, оскільки нині триває перегляд торговельної угоди. У разі незавершення переговорів до 6 червня будуть запроваджені тимчасові обмеження, включно з місячним розподілом річної квоти.

Голова комітету з торгівлі Європарламенту Бернд Ланге заявив, що це "справді дуже поганий сигнал для України".

