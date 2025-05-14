УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10067 відвідувачів онлайн
Новини Безмитний режим ЄС для України
1 228 14

ЄС може запровадити нові мита на український імпорт з 6 червня, - FT

єс,мито

Євросоюз може суттєво обмежити безмитний доступ української продукції до свого ринку вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалено через наміри припинити дію тимчасового безмитного режиму, що діє з 2022 року.

Як зазнчається, ці кроки стали реакцією на тиск з боку Польщі, яка вимагала захистити фермерів ЄС. Хоча між Україною та ЄС діє угода про вільну торгівлю, у 2022 році залишкові мита були скасовані. Тепер Єврокомісія планує ввести так звані "перехідні заходи", поки триває оновлення угоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС схвалили новий пакет санкцій проти Росії. Що вони передбачають (оновлено)

У документі, представленому країнам-членам, передбачене суттєве скорочення безмитних квот на українську агропродукцію. Найбільші обмеження можуть торкнутися експорту кукурудзи, цукру, меду та птиці. Так, річну квоту на кукурудзу планують зменшити з 4,7 млн тонн до 650 тисяч, на цукор - з 109 тисяч до 40,7 тисяч, а на птицю - з 57,1 тисяч до 40 тисяч тонн.

Фермери в Польщі, Франції та інших країнах ЄС вже тривалий час скаржаться, що український імпорт спричиняє зниження внутрішніх цін. Це питання стало ключовим фактором у польській політиці перед президентськими виборами, через що Варшава попросила Єврокомісію призупинити торговельні переговори з Києвом.

Єврокомісія підтвердила, що поновлення домовленостей не планується, оскільки нині триває перегляд торговельної угоди. У разі незавершення переговорів до 6 червня будуть запроваджені тимчасові обмеження, включно з місячним розподілом річної квоти.

Голова комітету з торгівлі Європарламенту Бернд Ланге заявив, що це "справді дуже поганий сигнал для України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС не може конфіскувати заморожені російські активи через відсутність правової бази, - Макрон

Автор: 

мито (1162) Україна (6044) Євросоюз (14011)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Ото підтримка
показати весь коментар
14.05.2025 10:43 Відповісти
+5
Правильно.
На хіба нам раша,ще ****о образиться
Давайте краще Укоаїну доб'єм.
«Непохитною підтримкою»
показати весь коментар
14.05.2025 10:48 Відповісти
+5
Оце європейці роблять швидко та ефективно. Без балаканини та стурбованості. Потужні союзники...всраті.
показати весь коментар
14.05.2025 10:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ото підтримка
показати весь коментар
14.05.2025 10:43 Відповісти
Правильно.
На хіба нам раша,ще ****о образиться
Давайте краще Укоаїну доб'єм.
«Непохитною підтримкою»
показати весь коментар
14.05.2025 10:48 Відповісти
давай ЄС ..бий Україну щоб паРаша злякалась
показати весь коментар
14.05.2025 10:53 Відповісти
Якщо із надрами України."зепоцріот" рішив ділитися із США.котрі не гарантують Україні і їїнароду безпеки .хіба що поділ України з куйлом по Дніпру.тоді з якої радості ЄС мав би якось інакше ставитися до України ??Можливо США будуть закуповувати українську продукцію без мит???А ХУ ХУ НЕ ХО ХО....
показати весь коментар
14.05.2025 10:56 Відповісти
Навіщо все в одну кучу валити ? По надрам ми дуже гарну угоду підписали . Якщо ви не в курсі , нагадаю . Суть її в том , що американці будут наповнювати фонд грошима і зброєю зараз , а ми років через 10 . І то грошима , які все рівно б олігархи вивели в офшори .
показати весь коментар
14.05.2025 11:44 Відповісти
"Суть її в том , що американці будут наповнювати фонд грошима і зброєю зараз"

наивный...
показати весь коментар
14.05.2025 12:55 Відповісти
що з гарантіями безпеки для України і її народу "з такою гарною угодою" , і чим вона "гарна ".якщо ці ГАРАНТІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ ВІДСУТНІ ВІД СЛОВА "ВЗАГАЛІ"????....Може ВИ В КУРСІ...??ВИКЛАДАЙТЕ КУРС..............(АМЕРИКАНО-РАШИСТСЬКИЙ КУРС)знищення України
показати весь коментар
14.05.2025 14:38 Відповісти
Оце європейці роблять швидко та ефективно. Без балаканини та стурбованості. Потужні союзники...всраті.
показати весь коментар
14.05.2025 10:56 Відповісти
В Украине цены на аграрку уже выше чем в Польше, может оно и к лучшему если закроют европейские рынки, сами скушаем только выйдет дешевле а вообще порядок с ценами давно пора навести а то барыги в край обнаглели.
показати весь коментар
14.05.2025 11:00 Відповісти
Треба задати собі питання, куди пішли гроші зекономлені на митах до Європи. Чи не в кишенях вони ОПи?
показати весь коментар
14.05.2025 11:01 Відповісти
Все правильно роблять. Для тих, хто не зрозумів: у кожного є свої власні інтереси. Якщо ваші інтереси полягають тільки в тому, щоб розкрадати країну - то будете отримувати шишки на голову усе свое життя. "Сильний робить, що може, а слабкий терпить, що має терпіти".
показати весь коментар
14.05.2025 11:02 Відповісти
Це ті потужні санкції, які ЄС обіцяло ввести? Дійсно, вони ж не уточнювали, проти кого саме...
показати весь коментар
14.05.2025 11:38 Відповісти
то партнерська така підтримка. Сидять за нашими спинами і намагаються то кордони перекрити, то мита збільшити, то кусок території собі придивляються. Воюйте українці.
показати весь коментар
14.05.2025 11:50 Відповісти
Оце, я розумію "коаліція єдності". А то путін-шмутін... Європа-єдина!, Стоп владімір! НАТО, некогда не будет брать участия... бла-бла-бла. Ось наприклад, Трамп збирається виводити своіх військов із Польші. Чи будут поляки перекривати дорогу?
показати весь коментар
14.05.2025 12:58 Відповісти
 
 