Зеленский о Уиткоффе
5 693 49

Зеленский о Уиткоффе: У нас "что-то не сложилось" в общении

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него "что-то не сложилось" в общении со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом глава государства рассказал в интервью Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что еще никогда не общался со спецпосланником Трампа, который играет ключевую роль в переговорах с Путиным от имени американского президента.

"Я никогда не разговаривал с Уиткоффом. Я приглашал всех советников по безопасности, и все они были готовы поехать - мне кажется, что с Уиткоффом что-то не сложилось. Я не разговаривал с Уиткоффом по телефону. Команда встречалась с ним в Париже. И руководитель моего президентского офиса Андрей Ермак разговаривал с ним. Это было недавно. Диалог начался недавно", - рассказал он.

На вопрос, контактировал ли он с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом после перепалки в Овальном кабинете, Зеленский ответил отрицательно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о заявлениях Уиткоффа относительно тем переговоров: Идеологически похожи на сигналы РФ

Напомним, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф среди основных вопросов, которые еще нужно обсудить с Украиной и Россией, назвал: детали по оккупированным территориям Украины, Запорожской АЭС, которая пока не работает, и доступа Украины к водным путям.

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) США (27739) Стив Уиткофф (133)
Топ комментарии
+14
Шо там мало скластися - Віткофф топить за рашку
14.05.2025 16:02 Ответить
+14
Цей Віткофф мало того що шахрай, це ще негідник який грає на стороні росії ,то чи потрібні були ті переговори де роль України буде другорядною ,перше бізнес інтереси Трампа і нациської росії.
14.05.2025 16:07 Ответить
+7
Яка може бути розмова з неосвіченою людиною.Рівень ЗЕ це наливайка,там його зрозуміть і то не всі
14.05.2025 16:09 Ответить
Це ти вчора зарєєструвався спеціально щоб це написати, ботяро?
14.05.2025 16:27 Ответить
У тебе друга думка на рахунок освіченності ЗЕ?Раджу подивитись пресс конференціїї,де речення з набору слів,не маючого ніякого сенсу.А тепер незрозуміло що ще англійською,якої він не знає.
14.05.2025 16:36 Ответить
За що банить?Мені на Віткоффа начхати,не він президент України.Політик повинен бути освіченою людиною,добре володіти англійською і вміти розмовляти незалежно з ким,чи то ворогом,чи другом.
14.05.2025 16:59 Ответить
Чмоня, вали на кацапію. ВіткОв наш ворог, як і всі кацапи, а Зе наш.
14.05.2025 16:46 Ответить
Шо Вітьков нам ворог я згоден, а ти впевнений шо Зельц наш?, бо я абсолютно ні.
14.05.2025 22:02 Ответить
А що, "Зе здає Україну"? Вже 3 роки здає-здає, а ніяк не здасть)
15.05.2025 13:00 Ответить
А Чонгар розмінувати ти дав команду? Може мародерів ти теж наплодив?, ракети в асфальт закатав?, фінансування оборонки в кінці 21-го на 50 млрд обрізав?, війська від кордону прибрав?, до шашликів країну готував? Може хоч операцію по вагнерявцях ти злив? Нє, не ти? Не 3 роки, а 5 років, як з Оману пару лижників прилетіло, так і почалось - Гугл в поміч - програма Велике крадівництво стартувала 1-го березня 2020.
15.05.2025 20:17 Ответить
Реєстрація: 13.05.2025
Кацапська шваль, ти ще тут?
14.05.2025 16:50 Ответить
тихіше,вирахував
14.05.2025 17:01 Ответить
Головне що на кацапську шваль не образився
14.05.2025 17:11 Ответить
Лікар на хворих не ображається.Ти чекав матюки і виправдання?Я не ніколи не опускаюсь до рівня співрозмовника!!!
14.05.2025 17:16 Ответить
Ну ти дійсно пук #60....
14.05.2025 17:10 Ответить
паук ти паук
14.05.2025 17:35 Ответить
"Не склалося" а нах ти взагалі до вашингтона без підготовки поперся?
14.05.2025 16:09 Ответить
Та и ты дипломат еще тот. Как впрочем и в других сферах. Хотя кино хорошее снимал. Наверное.
14.05.2025 16:10 Ответить
Про що може розмовляти досвідчений дипломат з брехуном, обіцялкіним і фальком, та ще й тим, хто покрав гуманітарку та намагається узурпувати владу?
14.05.2025 16:12 Ответить
Віткоф - брехун, що покрав гуманітарку та намагається узурпувати владу ...?
14.05.2025 16:14 Ответить
А де написано, що Віткоф брехун? Чи у Вас було таке бажання так прочитати? Мабуть там написано, що інший брехун і решта про нього і що мабуть цьому мільярдеру бридкувато спілкуватися з брехунами?
Стівен Чарлз Віткофф (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Steven Charles Witkoff; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 15 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1957 1957, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%81 Бронкс, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорк, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) Нью-Йорк, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США) - американський мільярдер, інвестор і забудовник, адвокат, спеціальний посланник США на Близькому Сході. Фактичний особистий посол Трампа до президента Росії Путіна. Засновник і голова Witkoff Group. Розпочав кар'єру як адвокат із нерухомості, згодом перейшов до сфери інвестицій та розвитку нерухомості.
14.05.2025 16:55 Ответить
Куди йому до рояльного,криворагульного правознавця
14.05.2025 17:03 Ответить
Так, віткофф - забудовник-мафіозі, заслуги якого у дипломатії тільки у тому, що він з Трампоном у гольф грав. Він порушив при перемовинах з твоїм ****** всі ротоколи безпеки, навіть не взяв свого перекладача. Абсолютно не намагався розібратися в ситуації і просто ретранслює брехню твого *****, бо іншої інформації у нього немає. Він навіть не поцікавився назвами областей, які вимагає *****.
14.05.2025 17:19 Ответить
Віткофф і є брехун - він брехав про те, що мешканці Запоріщької та Херсонської областей обрали на референдумах бути з РФієї. Чи це по-твоєму не брехня?
14.05.2025 18:24 Ответить
Хоч Віткофф і паскуда, але мабуть на те є причини - наприклад подивився на пару з Трампом, зняте в Омані кіностудією Мосфільм в січні 2020-го року, документальне кіно.
14.05.2025 22:12 Ответить
А хто з них є "досвідченим диломатом"??
Так-то досвіду у дипломатії за ці 6 років Зеля якогось явно набрався, а Вітков до цього року не мав жодного стосунку до дипломатії.
14.05.2025 16:29 Ответить
Зеля набрався досвіду? У кого в Бені чи Єлдака?
14.05.2025 16:56 Ответить
Я розмумію. що тобі не за це платять, але коли ти 6 років представляєш країну на найвищому рівні - досвіду ти так чи інакше набираєшся.
Але показово, що ти поца віткоффа, який ніколи диломатією не займався до цього рокі називаєш "досвідченим дипломатом", а президента своєї країни обсираєш. Чи це не твоя країна і ти просто під українським проксі тут лабаєш за гроші ФСБ?
14.05.2025 17:16 Ответить
"А президента своєї країни обсираєш...", Ви мабуть мали на увазі 5-го президента, на якого лили тонами бруду у 2019 році, чи то він тоді не був президентом України? Мені Конституція не забороняє критикувати президента, спікера Верховної Ради, любого міністра, депутата і ця Конституція не забороняє і лизаьти дупу владі іншим, бажаючим і кожен займається своєю справою. Не потрібно мені розповідати про заслуги президента, я вмію читати і знаю, що він має право на помилку, бо мав мало досвіту в управлінні державою, але чомусь він помилявся весь час на користь росії і жодного разу не на користь України. Це Віткофф розмінував Чонгар і відвів наші війська із укриттів, щоб ворог за лічені голини зайшов в Херсонську і Запорізьку області? Чи можливо він знищив ракетні програми? Чи то Віткофф посадив за грати генералів Павловського, Марченко і наприкінці минулого року і початку цього інших генералів і офіцерів? Чи Віткофф в країні, де йде війна з великим і коварним ворогом весь бюджет замість оборони зариває в асфальт???
І нарешті Ви мене хочете переконати, що американський мільярдер, великий забудовник лох, а той, що грав одним предметом по роялю дипломат? Чи він дипломатично обзивав Україну порноакторкою а її президента синйором Голодомором за те, що відкрив архіви про Голодомор? Чи можливо професійно здав спецоперацію відносно "вагнерівців"??? Таких фактів тисячі і я не збираюся їх зараз перераховувати, здається час пройшов і все лежить на поверхні.
14.05.2025 21:47 Ответить
Я маю на увазі ДІЮЧОГО президента, на якого ти, прикацаплене лиєш помиї, прославляючи кацапа Віткоффа, який розповсюджує кремлівські нарративи.
14.05.2025 21:51 Ответить
Ви не відповіли на моє питання про вилиті тони бруду і брехні на діючого президента у 2019 році Порошенка? На того можна було виливати? Більше брехні і фейків тоді на діючого президента вилив Зе і його антимайданний "квартал" і медведчуківсько-коломойська помийка "1+1", на якому Зеля і "квартал" заробляли бабло і лили бруд не тільки на діючого тоді президента, а на всю Україну. Не чули? Куди братися Віткоффу до Зе в наливанні бруду на Україну, ой далеко йому. І Віткофф не українець, а Зе корчить із себе українця, то навіщо обsирав Україну???
14.05.2025 22:11 Ответить
Я не збираюсь відповідати на перевод стрілок. Відповідайте за себе! Це ви тут прославляєте підкацапника Віткоффа і поливаєте брудом представників України.
14.05.2025 22:14 Ответить
Невже? Поки що Віткофф для України нічого поганого не зробив. А якщо подивиьтися і проаналізувати дії Зе - то дуже багато негатива і брехні. Ось і вся відповідь. Віткофф виконує доручення президента його країни- відведену йрому роль "пряника" для кацапів, а інші представники Трампа виконують роль "батога". Ще такі дії називають, як хорошого і поганого поліцейського. Не чули? Якщо не подобається їх поведінка і дії(маю на увазі американців), то нехай Зе пошле їх подалі і приймає рішення сам. І так не вийде, бо своїми непрофесійними, а можливо навмисними діями загнав країну під плінтус. Чи можливо Віткофф сказав Зе зняти головкома Залужного і 16 генералів генштабу? Він порадив Зе не брати до уваги пропозиції генералів рити окопи для оборони, а сідати на білого кончя і йти в наступ? Сходив?
14.05.2025 22:42 Ответить
Точно - розповсюдження кацапської пропаганди про референдуми і просування кацапських вимог у США - це ж "нічого поганого", так, кацапа?
14.05.2025 23:12 Ответить
Звичайно зняття Боневтіком головкома Залужного і 16-ти генералів Генштабу є російською пропагандою, цього Боневтік не робив, то наклепи, так? Напишіть, чого поганого дня України на сьогоднішній день зробив Віткофф, можливо я ще чогось не знаю. А я Вам напишу, що не зовсім доброго для України, на мій погляд, зробив Боневтік: знищив ракетні програми, розмінував Чонгар, відвів наші війська із підготовлених укриттів в чисте поле, розформував танкову частину, яка прикривала Київ, скоротив 40 тисяч спеціалістів із ЗСУ, знищив виробництво бронежилетів і шоломів, знищив виробництво військових катерів, зняв із аеродрому Гостомель бригаду і відвів її на схід, не відправив до Лейпцігу наш літак "Мрію", де на нього чекали, всі бюджетні гроші, які залишили попередники і виграні в міжнародних судах за російських газ попередниками, закатав в асфальт в той час, коли на кордонах стояв ворог, готовий до нападу. Не ввів воєнний стан і не дав наказу військам вийти з казарм на бойові позиції, не розвивав виробництво створеної нової САУ "Богдана", снарядів, снайперських гвинтівок, а через своїх придворних лили бруд, що то лайно і виробляти їх не потрібно, нічого замість них взамін не створивши. Постійно брехав народу, що нападу не буде, щоб готувалися до шашликів і лив бруд на Порошенка, що це він не хоче миру, а продовжує війну, бо на ній наживається, потрібно подивитися в очі пуйлу і там побачити мир і це почули на заході і розвивали торгівлю з нашим ворогом... Хоч щось дало якусь користь Україні з його дій? Ще раз пишу - НІ! ДАЛИ КОРИСТЬ ТІЛЬТКИ ВОРОГУ!!! Навіть асфальтні дороги стелив назустріч руху ворога, який за декілька днів окупував велику частину наших територій і захопив те, що будували і створювали ще наші прадіди.
15.05.2025 07:13 Ответить
про вилиті тони бруду і брехні на діючого президента у 2019 році Порошенка
вони були вилиті на цьому сайті. А за пост "зе клоун" в 2019 мене тут забанили
14.05.2025 22:55 Ответить
Мені тут бан регулярно виписують за будь-яке зауваження (правдиве) проти Порошенка - і що?
14.05.2025 23:10 Ответить
в 2019 році все було навпаки)
14.05.2025 23:42 Ответить
після Універсітета ТГУ я ще 3 роки навчався англійскою мови. працював закордоном. в ООН також.
те, що верзе зелене - це не англійська мова
14.05.2025 16:17 Ответить
То є добре
14.05.2025 16:20 Ответить
ой, не склалося як гадалося
ой, тай сталося як попалося
14.05.2025 16:32 Ответить
А що могло скластися з *********** жополизом ВіткОвим?
14.05.2025 16:45 Ответить
Зелений чорт, у тебе щось не сложилось з усіма нашими союзниками!
14.05.2025 17:01 Ответить
Виткофф:
"Путін - чесний хлопець",
"Катар робить роботу Бога",
"вторгнення Росії в Україну було спровоковано. Це не обов'язково означає, що його спровокували росіяни",
"Хамас мене обдурив".

Жодних навичок дипломатії, відсутність ерудиції, плазування перед *уйлом і перед терористами та їхніми покровителями.
14.05.2025 17:04 Ответить
No question- His paternal grandfather and grandmother were both born in the https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Empire Russian Empire.
14.05.2025 17:13 Ответить
Як могло щось скластися коли у Віткофа прутень Путла чи в роті чи в дупі як його зрозуміти ?
14.05.2025 18:02 Ответить
 
 