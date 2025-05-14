Зеленский о Уиткоффе: У нас "что-то не сложилось" в общении
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него "что-то не сложилось" в общении со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
Об этом глава государства рассказал в интервью Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что еще никогда не общался со спецпосланником Трампа, который играет ключевую роль в переговорах с Путиным от имени американского президента.
"Я никогда не разговаривал с Уиткоффом. Я приглашал всех советников по безопасности, и все они были готовы поехать - мне кажется, что с Уиткоффом что-то не сложилось. Я не разговаривал с Уиткоффом по телефону. Команда встречалась с ним в Париже. И руководитель моего президентского офиса Андрей Ермак разговаривал с ним. Это было недавно. Диалог начался недавно", - рассказал он.
На вопрос, контактировал ли он с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом после перепалки в Овальном кабинете, Зеленский ответил отрицательно.
Напомним, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф среди основных вопросов, которые еще нужно обсудить с Украиной и Россией, назвал: детали по оккупированным территориям Украины, Запорожской АЭС, которая пока не работает, и доступа Украины к водным путям.
Кацапська шваль, ти ще тут?
Стівен Чарлз Віткофф (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Steven Charles Witkoff; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 15 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1957 1957, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%81 Бронкс, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорк, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) Нью-Йорк, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США) - американський мільярдер, інвестор і забудовник, адвокат, спеціальний посланник США на Близькому Сході. Фактичний особистий посол Трампа до президента Росії Путіна. Засновник і голова Witkoff Group. Розпочав кар'єру як адвокат із нерухомості, згодом перейшов до сфери інвестицій та розвитку нерухомості.
Так-то досвіду у дипломатії за ці 6 років Зеля якогось явно набрався, а Вітков до цього року не мав жодного стосунку до дипломатії.
Але показово, що ти поца віткоффа, який ніколи диломатією не займався до цього рокі називаєш "досвідченим дипломатом", а президента своєї країни обсираєш. Чи це не твоя країна і ти просто під українським проксі тут лабаєш за гроші ФСБ?
І нарешті Ви мене хочете переконати, що американський мільярдер, великий забудовник лох, а той, що грав одним предметом по роялю дипломат? Чи він дипломатично обзивав Україну порноакторкою а її президента синйором Голодомором за те, що відкрив архіви про Голодомор? Чи можливо професійно здав спецоперацію відносно "вагнерівців"??? Таких фактів тисячі і я не збираюся їх зараз перераховувати, здається час пройшов і все лежить на поверхні.
вони були вилиті на цьому сайті. А за пост "зе клоун" в 2019 мене тут забанили
те, що верзе зелене - це не англійська мова
ой, тай сталося як попалося
"Путін - чесний хлопець",
"Катар робить роботу Бога",
"вторгнення Росії в Україну було спровоковано. Це не обов'язково означає, що його спровокували росіяни",
"Хамас мене обдурив".
Жодних навичок дипломатії, відсутність ерудиції, плазування перед *уйлом і перед терористами та їхніми покровителями.