Зеленский о Уиткоффе: У нас "что-то не сложилось" в общении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него "что-то не сложилось" в общении со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом глава государства рассказал в интервью Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что еще никогда не общался со спецпосланником Трампа, который играет ключевую роль в переговорах с Путиным от имени американского президента.

"Я никогда не разговаривал с Уиткоффом. Я приглашал всех советников по безопасности, и все они были готовы поехать - мне кажется, что с Уиткоффом что-то не сложилось. Я не разговаривал с Уиткоффом по телефону. Команда встречалась с ним в Париже. И руководитель моего президентского офиса Андрей Ермак разговаривал с ним. Это было недавно. Диалог начался недавно", - рассказал он.