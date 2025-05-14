Зеленський про Віткоффа: У нас "щось не склалось" у спілкуванні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього "щось не склалось" у спілкуванні зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.
Про це голова держави розповів в інтерв’ю Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що ще ніколи не спілкувався зі спецпосланцем Трампа, який відіграє ключову роль у перемовинах з Путіним від імені американського президента.
"Я ніколи не розмовляв із Віткоффом. Я запрошував усіх радників із безпеки, і всі вони були готові поїхати – мені здається, що з Віткоффом щось не склалось. Я не розмовляв із Віткоффом телефоном. Команда зустрічалася з ним у Парижі. І керівник мого президентського офісу Андрій Єрмак розмовляв із ним. Це було нещодавно. Діалог почався нещодавно", - розповів він.
На запитання, чи контактував він з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом після перепалки в Овальному кабінеті, Зеленський відповів негативно.
Нагадаємо, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф серед основних питань, які ще потрібно обговорити з Україною та Росією, назвав: деталі щодо окупованих територій України, Запорізької АЕС, яка наразі не працює, та доступу України до водних шляхів.
Кацапська шваль, ти ще тут?
Стівен Чарлз Віткофф (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Steven Charles Witkoff; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 15 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1957 1957, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%81 Бронкс, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорк, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) Нью-Йорк, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США) - американський мільярдер, інвестор і забудовник, адвокат, спеціальний посланник США на Близькому Сході. Фактичний особистий посол Трампа до президента Росії Путіна. Засновник і голова Witkoff Group. Розпочав кар'єру як адвокат із нерухомості, згодом перейшов до сфери інвестицій та розвитку нерухомості.
Так-то досвіду у дипломатії за ці 6 років Зеля якогось явно набрався, а Вітков до цього року не мав жодного стосунку до дипломатії.
Але показово, що ти поца віткоффа, який ніколи диломатією не займався до цього рокі називаєш "досвідченим дипломатом", а президента своєї країни обсираєш. Чи це не твоя країна і ти просто під українським проксі тут лабаєш за гроші ФСБ?
І нарешті Ви мене хочете переконати, що американський мільярдер, великий забудовник лох, а той, що грав одним предметом по роялю дипломат? Чи він дипломатично обзивав Україну порноакторкою а її президента синйором Голодомором за те, що відкрив архіви про Голодомор? Чи можливо професійно здав спецоперацію відносно "вагнерівців"??? Таких фактів тисячі і я не збираюся їх зараз перераховувати, здається час пройшов і все лежить на поверхні.
вони були вилиті на цьому сайті. А за пост "зе клоун" в 2019 мене тут забанили
те, що верзе зелене - це не англійська мова
ой, тай сталося як попалося
"Путін - чесний хлопець",
"Катар робить роботу Бога",
"вторгнення Росії в Україну було спровоковано. Це не обов'язково означає, що його спровокували росіяни",
"Хамас мене обдурив".
Жодних навичок дипломатії, відсутність ерудиції, плазування перед *уйлом і перед терористами та їхніми покровителями.