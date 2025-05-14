Зеленський про Віткоффа: У нас "щось не склалось" у спілкуванні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього "щось не склалось" у спілкуванні зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Про це голова держави розповів в інтерв’ю Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що ще ніколи не спілкувався зі спецпосланцем Трампа, який відіграє ключову роль у перемовинах з Путіним від імені американського президента.

"Я ніколи не розмовляв із Віткоффом. Я запрошував усіх радників із безпеки, і всі вони були готові поїхати – мені здається, що з Віткоффом щось не склалось. Я не розмовляв із Віткоффом телефоном. Команда зустрічалася з ним у Парижі. І керівник мого президентського офісу Андрій Єрмак розмовляв із ним. Це було нещодавно. Діалог почався нещодавно", - розповів він.

На запитання, чи контактував він з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом після перепалки в Овальному кабінеті, Зеленський відповів негативно.

Нагадаємо, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф серед основних питань, які ще потрібно обговорити з Україною та Росією, назвав: деталі щодо окупованих територій України, Запорізької АЕС, яка наразі не працює, та доступу України до водних шляхів.