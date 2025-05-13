УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10962 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Віткофф про мирні переговори
4 280 13

Зеленський про заяви Віткоффа щодо тем перемовин: Ідеологічно схожі на сигнали РФ

Зеленський про заяви Віткоффа

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви спецпосланця президента США Стіва Віткоффа щодо питань, які Україна та Росія мають обговорити, наголосивши, що вони ідеологічно схожі на сигнали РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський сказав на пресконференції.

"Що стосується тих пунктів (які озвучив Віткофф стосовно теми перемовин між Україною і Росією в Туреччині. - Ред.), це були відповідні сигнали від США, коли були зустрічі, мені здається ще у Лондоні чи у Франції, коли США давали такі сигнали. Мені вони зрозумілі, я ці сигнали багато разів бачив у різному форматі. І від розвідок, і від різних перемовників цього процесу. Мені здається, що передусім це сигнали Росії. На мою думку, ідеологічно це дуже схоже на них - щодо ЗАЕС, доступу до води тощо. Як так - піти на якийсь компроміс, але не піти ні на який компроміс", - зазначив Зеленський.

За його словами, він неодноразово наголошував на тому, що ЗАЕС – надскладний обʼєкт, з яким може працювати лише українська сторона. До того ж ЗАЕС потребує інвестицій.

Також читайте: Це наратив РФ, що я нібито не можу говорити з Путіним, - Зеленський

"Спеціалісти, наші аналітики говорили, що це як мінімум 2-2,5 року. І тоді тільки вона почне працювати. І скільки грошей треба вкласти, щоб вона працювала, поки що ніхто не знає. Але станція наша, тому, безумовно, ми хочемо її повернути. Без нас вона працювати ні на кого не буде. Без того, що ми будемо підтримувати роботу цієї станції", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що вже ставив питання щодо пропозиції "віддати" Росії ЗАЕС, зокрема про вихід до води, адже без цього безпека станції неможлива, щодо умов, в яких будуть жити працівники станції тощо.

"Поки що це виглядає так, що були такі пропозиції. Спочатку - припинення вогню, а потім будемо говорити про станцію", - сказав Зеленський.

Читайте: Готовність Путіна до припинення вогню відкриє шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни, - Зеленський

Водночас Зеленський зауважив, що варто проаналізувати дати заяв Віткоффа: "Я б на це дивився не через призму того, що відбувається зараз, а через призму того, що тоді відбувалося".

Нагадаємо, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф серед основних питань, які ще потрібно обговорити з Україною та Росією, назвав: деталі щодо окупованих територій України, Запорізької АЕС, яка наразі не працює, та доступу України до водних шляхів.

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) переговори з Росією (1402) Віткофф Стів (133)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Добре, а де вимога на офіційному рівні усунути Вітькова від перемовин, як заангажованого кацапами? Кацапи Келлога ж усунули, як надто проукраїнського? Потужні заяви, навіть правильні у соцмережах не мають того ж ефекту, що зроблені офіційними каналами.
показати весь коментар
13.05.2025 17:43 Відповісти
+3
Щось півень зелений сьогодні розкудахкався не на жарт
показати весь коментар
13.05.2025 18:42 Відповісти
+2
Як завжди. Звиздьож на публіку, а за лаштунками здасть все в обмін на свою користь.
показати весь коментар
13.05.2025 18:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Точно таки.
показати весь коментар
13.05.2025 17:41 Відповісти
Всю каманду рижого зібрати на Боінг і відправити на Сатурн чи Нептун?
показати весь коментар
13.05.2025 17:57 Відповісти
Добре, а де вимога на офіційному рівні усунути Вітькова від перемовин, як заангажованого кацапами? Кацапи Келлога ж усунули, як надто проукраїнського? Потужні заяви, навіть правильні у соцмережах не мають того ж ефекту, що зроблені офіційними каналами.
показати весь коментар
13.05.2025 17:43 Відповісти
а ця вимоги щось дає, крім образи рудого бабуіна? Простіше відмовитися взагалі від послуг тупого картяря божевільного трамбона
показати весь коментар
13.05.2025 17:49 Відповісти
Нічого не дає. Як і скарги на Вітькова у потужних відосиках.
показати весь коментар
13.05.2025 18:41 Відповісти
Без паники пани та панове, мы украинцы, всех поимеем как и куда захотим, в этом прошу даже не сомневаться.
показати весь коментар
13.05.2025 17:52 Відповісти
"...і буде Вова жити щасливо.
...але недовго..."
показати весь коментар
13.05.2025 17:53 Відповісти
Бо то не виткофф, то є руснявий вітьок!
показати весь коментар
13.05.2025 17:57 Відповісти
Зеленський про заяви Віткоффа

Повна гуйняфф!
показати весь коментар
13.05.2025 18:00 Відповісти
Як завжди. Звиздьож на публіку, а за лаштунками здасть все в обмін на свою користь.
показати весь коментар
13.05.2025 18:05 Відповісти
А ти що думав Тампон з Вітькуфом і ***** заманюють тебе в Стамбул домовлятись щоб ***** вивів війська з України?
показати весь коментар
13.05.2025 18:33 Відповісти
Щось півень зелений сьогодні розкудахкався не на жарт
показати весь коментар
13.05.2025 18:42 Відповісти
 
 