Зеленський про заяви Віткоффа щодо тем перемовин: Ідеологічно схожі на сигнали РФ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви спецпосланця президента США Стіва Віткоффа щодо питань, які Україна та Росія мають обговорити, наголосивши, що вони ідеологічно схожі на сигнали РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський сказав на пресконференції.

"Що стосується тих пунктів (які озвучив Віткофф стосовно теми перемовин між Україною і Росією в Туреччині. - Ред.), це були відповідні сигнали від США, коли були зустрічі, мені здається ще у Лондоні чи у Франції, коли США давали такі сигнали. Мені вони зрозумілі, я ці сигнали багато разів бачив у різному форматі. І від розвідок, і від різних перемовників цього процесу. Мені здається, що передусім це сигнали Росії. На мою думку, ідеологічно це дуже схоже на них - щодо ЗАЕС, доступу до води тощо. Як так - піти на якийсь компроміс, але не піти ні на який компроміс", - зазначив Зеленський.

За його словами, він неодноразово наголошував на тому, що ЗАЕС – надскладний обʼєкт, з яким може працювати лише українська сторона. До того ж ЗАЕС потребує інвестицій.

"Спеціалісти, наші аналітики говорили, що це як мінімум 2-2,5 року. І тоді тільки вона почне працювати. І скільки грошей треба вкласти, щоб вона працювала, поки що ніхто не знає. Але станція наша, тому, безумовно, ми хочемо її повернути. Без нас вона працювати ні на кого не буде. Без того, що ми будемо підтримувати роботу цієї станції", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що вже ставив питання щодо пропозиції "віддати" Росії ЗАЕС, зокрема про вихід до води, адже без цього безпека станції неможлива, щодо умов, в яких будуть жити працівники станції тощо.

"Поки що це виглядає так, що були такі пропозиції. Спочатку - припинення вогню, а потім будемо говорити про станцію", - сказав Зеленський.

Водночас Зеленський зауважив, що варто проаналізувати дати заяв Віткоффа: "Я б на це дивився не через призму того, що відбувається зараз, а через призму того, що тоді відбувалося".

Нагадаємо, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф серед основних питань, які ще потрібно обговорити з Україною та Росією, назвав: деталі щодо окупованих територій України, Запорізької АЕС, яка наразі не працює, та доступу України до водних шляхів.