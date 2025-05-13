РУС
4 280 13

Зеленский о заявлениях Уиткоффа по темам переговоров: Идеологически похожи на сигналы РФ

Зеленский о заявлениях Виткоффа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по вопросам, которые Украина и Россия должны обсудить, отметив, что они идеологически похожи на сигналы РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции.

"Что касается тех пунктов (которые озвучил Уиткофф относительно темы переговоров между Украиной и Россией в Турции. - Ред.), это были соответствующие сигналы от США, когда были встречи, мне кажется еще в Лондоне или во Франции, когда США давали такие сигналы. Мне они понятны, я эти сигналы много раз видел в разном формате. И от разведок, и от различных переговорщиков этого процесса. Мне кажется, что в первую очередь это сигналы России. На мой взгляд, идеологически это очень похоже на них - по ЗАЭС, доступу к воде и так далее. Как так - пойти на какой-то компромисс, но не пойти ни на какой компромисс", - отметил Зеленский.

По его словам, он неоднократно подчеркивал, что ЗАЭС - сверхсложный объект, с которым может работать только украинская сторона. К тому же ЗАЭС требует инвестиций.

Также читайте: Это нарратив РФ, что я якобы не могу говорить с Путиным, - Зеленский

"Специалисты, наши аналитики говорили, что это как минимум 2-2,5 года. И тогда только она начнет работать. И сколько денег надо вложить, чтобы она работала, пока никто не знает. Но станция наша, поэтому, безусловно, мы хотим ее вернуть. Без нас она работать ни на кого не будет. Без того, что мы будем поддерживать работу этой станции", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что уже ставил вопрос о предложении "отдать" России ЗАЭС, в частности о выходе к воде, ведь без этого безопасность станции невозможна, об условиях, в которых будут жить работники станции и тому подобное.

"Пока это выглядит так, что были такие предложения. Сначала - прекращение огня, а потом будем говорить о станции", - сказал Зеленский.

Читайте: Готовность Путина к прекращению огня откроет путь к проговариванию всех остальных элементов окончания войны, - Зеленский

В то же время Зеленский отметил, что стоит проанализировать даты заявлений Уиткоффа: "Я бы на это смотрел не через призму того, что происходит сейчас, а через призму того, что тогда происходило".

Напомним, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф среди основных вопросов, которые еще нужно обсудить с Украиной и Россией, назвал: детали по оккупированным территориям Украины, Запорожской АЭС, которая пока не работает, и доступа Украины к водным путям.

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) переговоры с Россией (1285) Стив Уиткофф (133)
Топ комментарии
+6
Добре, а де вимога на офіційному рівні усунути Вітькова від перемовин, як заангажованого кацапами? Кацапи Келлога ж усунули, як надто проукраїнського? Потужні заяви, навіть правильні у соцмережах не мають того ж ефекту, що зроблені офіційними каналами.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:43 Ответить
+3
Щось півень зелений сьогодні розкудахкався не на жарт
показать весь комментарий
13.05.2025 18:42 Ответить
+2
Як завжди. Звиздьож на публіку, а за лаштунками здасть все в обмін на свою користь.
показать весь комментарий
13.05.2025 18:05 Ответить
Точно таки.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:41 Ответить
Всю каманду рижого зібрати на Боінг і відправити на Сатурн чи Нептун?
показать весь комментарий
13.05.2025 17:57 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 17:43 Ответить
а ця вимоги щось дає, крім образи рудого бабуіна? Простіше відмовитися взагалі від послуг тупого картяря божевільного трамбона
показать весь комментарий
13.05.2025 17:49 Ответить
Нічого не дає. Як і скарги на Вітькова у потужних відосиках.
показать весь комментарий
13.05.2025 18:41 Ответить
Без паники пани та панове, мы украинцы, всех поимеем как и куда захотим, в этом прошу даже не сомневаться.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:52 Ответить
"...і буде Вова жити щасливо.
...але недовго..."
показать весь комментарий
13.05.2025 17:53 Ответить
Бо то не виткофф, то є руснявий вітьок!
показать весь комментарий
13.05.2025 17:57 Ответить
Зеленський про заяви Віткоффа

Повна гуйняфф!
показать весь комментарий
13.05.2025 18:00 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 18:05 Ответить
А ти що думав Тампон з Вітькуфом і ***** заманюють тебе в Стамбул домовлятись щоб ***** вивів війська з України?
показать весь комментарий
13.05.2025 18:33 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 18:42 Ответить
 
 