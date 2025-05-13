Зеленский о заявлениях Уиткоффа по темам переговоров: Идеологически похожи на сигналы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по вопросам, которые Украина и Россия должны обсудить, отметив, что они идеологически похожи на сигналы РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции.

"Что касается тех пунктов (которые озвучил Уиткофф относительно темы переговоров между Украиной и Россией в Турции. - Ред.), это были соответствующие сигналы от США, когда были встречи, мне кажется еще в Лондоне или во Франции, когда США давали такие сигналы. Мне они понятны, я эти сигналы много раз видел в разном формате. И от разведок, и от различных переговорщиков этого процесса. Мне кажется, что в первую очередь это сигналы России. На мой взгляд, идеологически это очень похоже на них - по ЗАЭС, доступу к воде и так далее. Как так - пойти на какой-то компромисс, но не пойти ни на какой компромисс", - отметил Зеленский.

По его словам, он неоднократно подчеркивал, что ЗАЭС - сверхсложный объект, с которым может работать только украинская сторона. К тому же ЗАЭС требует инвестиций.

"Специалисты, наши аналитики говорили, что это как минимум 2-2,5 года. И тогда только она начнет работать. И сколько денег надо вложить, чтобы она работала, пока никто не знает. Но станция наша, поэтому, безусловно, мы хотим ее вернуть. Без нас она работать ни на кого не будет. Без того, что мы будем поддерживать работу этой станции", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что уже ставил вопрос о предложении "отдать" России ЗАЭС, в частности о выходе к воде, ведь без этого безопасность станции невозможна, об условиях, в которых будут жить работники станции и тому подобное.

"Пока это выглядит так, что были такие предложения. Сначала - прекращение огня, а потом будем говорить о станции", - сказал Зеленский.

В то же время Зеленский отметил, что стоит проанализировать даты заявлений Уиткоффа: "Я бы на это смотрел не через призму того, что происходит сейчас, а через призму того, что тогда происходило".

Напомним, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф среди основных вопросов, которые еще нужно обсудить с Украиной и Россией, назвал: детали по оккупированным территориям Украины, Запорожской АЭС, которая пока не работает, и доступа Украины к водным путям.