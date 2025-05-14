РУС
Новости Отношения РФ и США
Песков: Отношения США и РФ и война в Украине - отдельные вопросы

Возобновление диалога между Россией и США и вопрос урегулирования ситуации в Украине не связаны между собой.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Это разные измерения. Мы сейчас занимаемся восстановлением отношений с Вашингтоном, налаживанием диалога. А украинское регулирование и обеспечение наших национальных интересов - это другой вопрос. Они не зависят друг от друга", - подчеркнул Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, считает ли Москва отношения с США важнее урегулирования конфликта с Украиной.

Топ комментарии
+3
Це вони так хочуть ....
Але містецтво нашої дипломатії - пов'язати міцно ці питання !
14.05.2025 17:36 Ответить
+2
А які у вас національні інтереси? Захоплення територій та вбивства українців? Офуєнні інтереси!
14.05.2025 17:41 Ответить
+1
Виходить рф більше не воює з "американцями і НАТО" в Україні? Чи я щось пропустив?
14.05.2025 18:45 Ответить
14.05.2025 17:21 Ответить
Ну да отношения Украины и Штатов отдельные вопросы.
"А рашистське врегулювання і забезпечення наших національних інтересів - це інше питання. Вони не залежать одне від одного."
14.05.2025 17:27 Ответить
Такий собі "нєзатєйлівий мудак".
14.05.2025 17:29 Ответить
А цьому дегенерату аби щось ляпати.
14.05.2025 17:29 Ответить
Це така блогородна допомога трампищі аби пояснити чого він у команді пуйла.
14.05.2025 18:56 Ответить
рашистський дебіл, мокрим мішком й,,,бнутий по голові.Якби Рузельт займався відносинами з фюрером.а його війна з совковим союзом була зовсім іншим питанням,то нинішня 3,14дерація була б НОВИМИ ЗЕМЛЯМИ ФАТЕРЛЯНДУ....
14.05.2025 19:00 Ответить
Відновленням відносин держави-терориста з іншою державою робить цю "іншу державу" якщо не таким же саме терористом - то посібником терориста: співучасником злочинів терориста.
14.05.2025 19:13 Ответить
 
 