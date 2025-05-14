Песков: Отношения США и РФ и война в Украине - отдельные вопросы

Возобновление диалога между Россией и США и вопрос урегулирования ситуации в Украине не связаны между собой.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Это разные измерения. Мы сейчас занимаемся восстановлением отношений с Вашингтоном, налаживанием диалога. А украинское регулирование и обеспечение наших национальных интересов - это другой вопрос. Они не зависят друг от друга", - подчеркнул Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, считает ли Москва отношения с США важнее урегулирования конфликта с Украиной.

