Пєсков: Відносини США і РФ та війна в Україні - окремі питання
Відновлення діалогу між Росією та США і питання врегулювання ситуації в Україні не пов’язані між собою.
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Це різні виміри. Ми зараз займаємося відновленням відносин із Вашингтоном, налагодженням діалогу. А українське регулювання і забезпечення наших національних інтересів - це інше питання. Вони не залежать одне від одного", - наголосив Пєсков.
Таким чином він відповів на запитання журналістів, чи вважає Москва відносини з США важливішими за врегулювання конфлікту з Україною.
"А рашистське врегулювання і забезпечення наших національних інтересів - це інше питання. Вони не залежать одне від одного."
Але містецтво нашої дипломатії - пов'язати міцно ці питання !