УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9416 відвідувачів онлайн
Новини Відносини РФ та США
2 481 14

Пєсков: Відносини США і РФ та війна в Україні - окремі питання

пєсков

Відновлення діалогу між Росією та США і питання врегулювання ситуації в Україні не пов’язані між собою.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Це різні виміри. Ми зараз займаємося відновленням відносин із Вашингтоном, налагодженням діалогу. А українське регулювання і забезпечення наших національних інтересів - це інше питання. Вони не залежать одне від одного", - наголосив Пєсков.

Таким чином він відповів на запитання журналістів, чи вважає Москва відносини з США важливішими за врегулювання конфлікту з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков про переговори з Україною в Стамбулі: "Усі тези Росії на столі"

Автор: 

Пєсков Дмитро (1738) США (24085) війна в Україні (5771)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Це вони так хочуть ....
Але містецтво нашої дипломатії - пов'язати міцно ці питання !
показати весь коментар
14.05.2025 17:36 Відповісти
+2
А які у вас національні інтереси? Захоплення територій та вбивства українців? Офуєнні інтереси!
показати весь коментар
14.05.2025 17:41 Відповісти
+1
Виходить рф більше не воює з "американцями і НАТО" в Україні? Чи я щось пропустив?
показати весь коментар
14.05.2025 18:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.05.2025 17:21 Відповісти
Ну да отношения Украины и Штатов отдельные вопросы.
"А рашистське врегулювання і забезпечення наших національних інтересів - це інше питання. Вони не залежать одне від одного."
показати весь коментар
14.05.2025 17:27 Відповісти
Такий собі "нєзатєйлівий мудак".
показати весь коментар
14.05.2025 17:29 Відповісти
А цьому дегенерату аби щось ляпати.
показати весь коментар
14.05.2025 17:29 Відповісти
Це вони так хочуть ....
Але містецтво нашої дипломатії - пов'язати міцно ці питання !
показати весь коментар
14.05.2025 17:36 Відповісти
А які у вас національні інтереси? Захоплення територій та вбивства українців? Офуєнні інтереси!
показати весь коментар
14.05.2025 17:41 Відповісти
Виходить рф більше не воює з "американцями і НАТО" в Україні? Чи я щось пропустив?
показати весь коментар
14.05.2025 18:45 Відповісти
Це така блогородна допомога трампищі аби пояснити чого він у команді пуйла.
показати весь коментар
14.05.2025 18:56 Відповісти
рашистський дебіл, мокрим мішком й,,,бнутий по голові.Якби Рузельт займався відносинами з фюрером.а його війна з совковим союзом була зовсім іншим питанням,то нинішня 3,14дерація була б НОВИМИ ЗЕМЛЯМИ ФАТЕРЛЯНДУ....
показати весь коментар
14.05.2025 19:00 Відповісти
Відновленням відносин держави-терориста з іншою державою робить цю "іншу державу" якщо не таким же саме терористом - то посібником терориста: співучасником злочинів терориста.
показати весь коментар
14.05.2025 19:13 Відповісти
 
 