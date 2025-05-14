Писториус говорит, что не исключает возобновления призова в Бундесвер
В Германии могут вернуть призыв на военную службу, если не удастся набрать достаточно добровольцев.
Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Отмечается, что в коалиционном соглашении Социал-демократической партии Германии и консервативного блока ХДС/ХСС было договорено сделать упор на добровольную военную службу.
В то же время, Писториус признал, что речь идет именно о первоначальном плане, и он может измениться, "если мы не сможем набрать достаточное количество добровольцев".
"Мы улучшим кадровую ситуацию в средне- и долгосрочной перспективе таким образом, чтобы Бундесвер был готов к защите родины и обороне альянса", - отметил он.
Однако министр отметил обнадеживающие тенденции: с 2025 года количество кандидатов на добровольную службу в Бундесвере выросло, и в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их на 20% больше.
І шо з цим робити?
в резерв+ піде в зачьот?
Німеччина робитиме ставку на "шведську модель". Вона, за словами Мерца, має на меті "спершу посилити військову службу в Німеччині на добровільній основі".
Згідно з моделлю, яку успішно практикують у Швеції, усі громадяни після досягнення 18-річного віку отримують анкети. Запитання в них стосуються, зокрема, фізичної підготовки та готовності до військової служби. Усі чоловіки зобов'язані заповнити ці анкети, для жінок ця процедура добровільна. Залежно від відповідей, декого запрошують для проходження відбору до служби. "Для військової служби має бути відібрано тих, хто має найкращу фізичну форму, найкраще для цього підходить та має найвищу мотивацію", - пояснив Пісторіус свою ідею, яку він висловив іще минулого року.
По суті йдеться про те, щоб знову створити базу потенційних резервістів, яку в Німеччині перестали вести після скасування призову в 2011 році. У цій базі повинна бути зібрана інформація про всіх громадян призовного віку, зокрема вік, здібності та військовий досвід. Адже у випадку нападу держава взагалі не знатиме, кого можна буде мобілізувати, нарікає Пісторіус. Крім того, служба в Бундесвері в майбутньому має стати привабливішою для німців. "Визнання у вигляді амбітної служби в поєднанні з можливостями отримати кваліфікацію довгостроково посилять готовність населення до служби", - йдеться в коаліційній угоді ХДС/ХСС та СДПН.
І ти забуло про Київ за 3 дні і взагалі то армія кацапів 2 в світі.
Що правда тебе не попередили про те що армія кацапів вимушена бути на 2 містці поряд з ЗСУ.
Правда?
Це від кацапії до Франції 3000.
Від України набагато менше.
А могли б, і чималі гроші, просто вгатити у ТУРБОРЕЖИМІ, в асфальт ??!!
Або шатли там, організувати на московію, як верещучка з шмигалем з КМУ ??