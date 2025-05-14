Писториус говорит, что не исключает возобновления призова в Бундесвер

В Германии могут вернуть призыв на военную службу, если не удастся набрать достаточно добровольцев.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что в коалиционном соглашении Социал-демократической партии Германии и консервативного блока ХДС/ХСС было договорено сделать упор на добровольную военную службу.

В то же время, Писториус признал, что речь идет именно о первоначальном плане, и он может измениться, "если мы не сможем набрать достаточное количество добровольцев".

Читайте: Стоит увеличить санкции против РФ и нарастить поддержку Украины, - Писториус

"Мы улучшим кадровую ситуацию в средне- и долгосрочной перспективе таким образом, чтобы Бундесвер был готов к защите родины и обороне альянса", - отметил он.

Однако министр отметил обнадеживающие тенденции: с 2025 года количество кандидатов на добровольную службу в Бундесвере выросло, и в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их на 20% больше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вадефуль о переговорах 15 мая: Будут "дальнейшие шаги", если РФ оставит там "пустое кресло"