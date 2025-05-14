РУС
Новости Усиление армии Германии
1 543 20

Писториус говорит, что не исключает возобновления призова в Бундесвер

Борис Писториц

В Германии могут вернуть призыв на военную службу, если не удастся набрать достаточно добровольцев.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что в коалиционном соглашении Социал-демократической партии Германии и консервативного блока ХДС/ХСС было договорено сделать упор на добровольную военную службу.

В то же время, Писториус признал, что речь идет именно о первоначальном плане, и он может измениться, "если мы не сможем набрать достаточное количество добровольцев".

"Мы улучшим кадровую ситуацию в средне- и долгосрочной перспективе таким образом, чтобы Бундесвер был готов к защите родины и обороне альянса", - отметил он.

Однако министр отметил обнадеживающие тенденции: с 2025 года количество кандидатов на добровольную службу в Бундесвере выросло, и в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их на 20% больше.

армия (8515) Германия (7220) Писториус Борис (251)
+4
нехай мігрантів до віська женуть.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:05 Ответить
+4
Смело фантазируем из прекрасного далёка? Прямо кипим воинственно, унеся ноги..
показать весь комментарий
14.05.2025 22:36 Ответить
+4
Та я ж просто спросил, почему ты, такой воинственный , забежал аж за три тысячи километров. В армию рвёшься? Так здесь всё есть. Возвращайся, дорогой
показать весь комментарий
14.05.2025 22:51 Ответить
Пісторіус каже, що не виключає відновлення призову до Бундесверу

І шо з цим робити?
показать весь комментарий
14.05.2025 21:44 Ответить
а, можна українським "ухилянтам" призватися до бундесверу?
в резерв+ піде в зачьот?
показать весь комментарий
14.05.2025 21:47 Ответить
Це неправильно...
показать весь комментарий
14.05.2025 21:50 Ответить
DW

Німеччина робитиме ставку на "шведську модель". Вона, за словами Мерца, має на меті "спершу посилити військову службу в Німеччині на добровільній основі".
Згідно з моделлю, яку успішно практикують у Швеції, усі громадяни після досягнення 18-річного віку отримують анкети. Запитання в них стосуються, зокрема, фізичної підготовки та готовності до військової служби. Усі чоловіки зобов'язані заповнити ці анкети, для жінок ця процедура добровільна. Залежно від відповідей, декого запрошують для проходження відбору до служби. "Для військової служби має бути відібрано тих, хто має найкращу фізичну форму, найкраще для цього підходить та має найвищу мотивацію", - пояснив Пісторіус свою ідею, яку він висловив іще минулого року.
По суті йдеться про те, щоб знову створити базу потенційних резервістів, яку в Німеччині перестали вести після скасування призову в 2011 році. У цій базі повинна бути зібрана інформація про всіх громадян призовного віку, зокрема вік, здібності та військовий досвід. Адже у випадку нападу держава взагалі не знатиме, кого можна буде мобілізувати, нарікає Пісторіус. Крім того, служба в Бундесвері в майбутньому має стати привабливішою для німців. "Визнання у вигляді амбітної служби в поєднанні з можливостями отримати кваліфікацію довгостроково посилять готовність населення до служби", - йдеться в коаліційній угоді ХДС/ХСС та СДПН.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:54 Ответить
Бундесверу бракує передусім пілотів, фахівців у сфері ІТ, електротехніків. І хоч німецькі збройні сили вже мають велику кількість бонусів та інших переваг, аби залучити якомога більше молоді до своїх лав, як роботодавець вони досі залишаються не надто привабливими для молодих німців. Не допомагають ані безкоштовне користування залізницею для військових у формі, ані безкоштовне медичне забезпечення. Альтернатив на вільному ринку в Німеччині надто багато, особливо зараз, у часи хронічного браку кадрів.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:56 Ответить
нехай мігрантів до віська женуть.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:05 Ответить
Повністью згоден навіть якщо Республіка Франція зробить те саме по відношенню до мене.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:13 Ответить
Смело фантазируем из прекрасного далёка? Прямо кипим воинственно, унеся ноги..
показать весь комментарий
14.05.2025 22:36 Ответить
Не турбуся, тобі просто черевиком під сраку покажуть напрямок на мАскву.
І ти забуло про Київ за 3 дні і взагалі то армія кацапів 2 в світі.
Що правда тебе не попередили про те що армія кацапів вимушена бути на 2 містці поряд з ЗСУ.
Правда?
показать весь комментарий
14.05.2025 22:44 Ответить
Та я ж просто спросил, почему ты, такой воинственный , забежал аж за три тысячи километров. В армию рвёшься? Так здесь всё есть. Возвращайся, дорогой
показать весь комментарий
14.05.2025 22:51 Ответить
а от тут ти кацапчегу-людоїдний і впіймався)
Це від кацапії до Франції 3000.
Від України набагато менше.
показать весь комментарий
15.05.2025 01:46 Ответить
Літак не довірять, а стройбатів немає.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:14 Ответить
рукжбайку та бронік довірять .хай пи%дують країну захищати
показать весь комментарий
14.05.2025 22:15 Ответить
А як ви думаєте, хто першим здається і продається?
показать весь комментарий
14.05.2025 22:18 Ответить
Можу написати лише одне-чудово, так тримати.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:11 Ответить
Гарна відповідь тим хто мріє про контрактну армію аби їх нечіпали.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:11 Ответить
не вдасться набрати достатньо добровольців, бо німці побачили, що на війні можуть вбити якимись сраними коптерами, а дві сотні таурусів ніхєра не допоможуть.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:13 Ответить
Дивно, але ніхто не хоче, із Західних Партнерів, …десь пасєрєдінє…, або … просто, перестать стрєлять, як зеленський з 2019 року, з своєю МОНОШОБЛОЮ у ВРУ, всупереч норм Конституції??
А могли б, і чималі гроші, просто вгатити у ТУРБОРЕЖИМІ, в асфальт ??!!
Або шатли там, організувати на московію, як верещучка з шмигалем з КМУ ??
показать весь комментарий
14.05.2025 22:24 Ответить
Правильно при Адольфі ніхто нікого не питався хочеш служити, чи ні служили а зараз німкцьке суспільство занадто розніжене толерастією і пацифізмом
показать весь комментарий
15.05.2025 06:53 Ответить
 
 