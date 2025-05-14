Пісторіус каже, що не виключає відновлення призову до Бундесверу

У Німеччині можуть повернути призив на військову службу, якщо не вдасться набрати достатньо добровольців.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зазначається, що в коаліційній угоді Соціал-демократичної партії Німеччини та консервативного блоку ХДС/ХСС було домовлено зробити наголос на добровільну військову службу.

Водночас Пісторіус визнав, що йдеться саме про початковий план і він може змінитись, "якщо ми не зможемо набрати достатню кількість добровольців".

"Ми покращимо кадрову ситуацію в середньо– та довгостроковій перспективі таким чином, щоб Бундесвер був готовий до захисту батьківщини та оборони альянсу", – зазначив він.

Однак міністр відзначив обнадійливі тенденції: з 2025 року кількість кандидатів на добровільну службу в Бундесвері зросла, й у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року їх на 20% більше.

