Пісторіус каже, що не виключає відновлення призову до Бундесверу
У Німеччині можуть повернути призив на військову службу, якщо не вдасться набрати достатньо добровольців.
Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Зазначається, що в коаліційній угоді Соціал-демократичної партії Німеччини та консервативного блоку ХДС/ХСС було домовлено зробити наголос на добровільну військову службу.
Водночас Пісторіус визнав, що йдеться саме про початковий план і він може змінитись, "якщо ми не зможемо набрати достатню кількість добровольців".
"Ми покращимо кадрову ситуацію в середньо– та довгостроковій перспективі таким чином, щоб Бундесвер був готовий до захисту батьківщини та оборони альянсу", – зазначив він.
Однак міністр відзначив обнадійливі тенденції: з 2025 року кількість кандидатів на добровільну службу в Бундесвері зросла, й у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року їх на 20% більше.
Німеччина робитиме ставку на "шведську модель". Вона, за словами Мерца, має на меті "спершу посилити військову службу в Німеччині на добровільній основі".
Згідно з моделлю, яку успішно практикують у Швеції, усі громадяни після досягнення 18-річного віку отримують анкети. Запитання в них стосуються, зокрема, фізичної підготовки та готовності до військової служби. Усі чоловіки зобов'язані заповнити ці анкети, для жінок ця процедура добровільна. Залежно від відповідей, декого запрошують для проходження відбору до служби. "Для військової служби має бути відібрано тих, хто має найкращу фізичну форму, найкраще для цього підходить та має найвищу мотивацію", - пояснив Пісторіус свою ідею, яку він висловив іще минулого року.
По суті йдеться про те, щоб знову створити базу потенційних резервістів, яку в Німеччині перестали вести після скасування призову в 2011 році. У цій базі повинна бути зібрана інформація про всіх громадян призовного віку, зокрема вік, здібності та військовий досвід. Адже у випадку нападу держава взагалі не знатиме, кого можна буде мобілізувати, нарікає Пісторіус. Крім того, служба в Бундесвері в майбутньому має стати привабливішою для німців. "Визнання у вигляді амбітної служби в поєднанні з можливостями отримати кваліфікацію довгостроково посилять готовність населення до служби", - йдеться в коаліційній угоді ХДС/ХСС та СДПН.
