УКР
Пісторіус каже, що не виключає відновлення призову до Бундесверу

Борис Пісторіцс

У Німеччині можуть повернути призив на військову службу, якщо не вдасться набрати достатньо добровольців.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зазначається, що в коаліційній угоді Соціал-демократичної партії Німеччини та консервативного блоку ХДС/ХСС було домовлено зробити наголос на добровільну військову службу.

Водночас Пісторіус визнав, що йдеться саме про початковий план і він може змінитись, "якщо ми не зможемо набрати достатню кількість добровольців".

"Ми покращимо кадрову ситуацію в середньо– та довгостроковій перспективі таким чином, щоб Бундесвер був готовий до захисту батьківщини та оборони альянсу", – зазначив він.

Однак міністр відзначив обнадійливі тенденції: з 2025 року кількість кандидатів на добровільну службу в Бундесвері зросла, й у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року їх на 20% більше.

армія (3791) Німеччина (7661) Пісторіус Борис (300)
Топ коментарі
+4
нехай мігрантів до віська женуть.
показати весь коментар
14.05.2025 22:05 Відповісти
+4
Смело фантазируем из прекрасного далёка? Прямо кипим воинственно, унеся ноги..
показати весь коментар
14.05.2025 22:36 Відповісти
+4
Та я ж просто спросил, почему ты, такой воинственный , забежал аж за три тысячи километров. В армию рвёшься? Так здесь всё есть. Возвращайся, дорогой
показати весь коментар
14.05.2025 22:51 Відповісти
І шо з цим робити?
14.05.2025 21:44 Відповісти
а, можна українським "ухилянтам" призватися до бундесверу?
в резерв+ піде в зачьот?
14.05.2025 21:47 Відповісти
Це неправильно...
14.05.2025 21:50 Відповісти
DW

Німеччина робитиме ставку на "шведську модель". Вона, за словами Мерца, має на меті "спершу посилити військову службу в Німеччині на добровільній основі".
Згідно з моделлю, яку успішно практикують у Швеції, усі громадяни після досягнення 18-річного віку отримують анкети. Запитання в них стосуються, зокрема, фізичної підготовки та готовності до військової служби. Усі чоловіки зобов'язані заповнити ці анкети, для жінок ця процедура добровільна. Залежно від відповідей, декого запрошують для проходження відбору до служби. "Для військової служби має бути відібрано тих, хто має найкращу фізичну форму, найкраще для цього підходить та має найвищу мотивацію", - пояснив Пісторіус свою ідею, яку він висловив іще минулого року.
По суті йдеться про те, щоб знову створити базу потенційних резервістів, яку в Німеччині перестали вести після скасування призову в 2011 році. У цій базі повинна бути зібрана інформація про всіх громадян призовного віку, зокрема вік, здібності та військовий досвід. Адже у випадку нападу держава взагалі не знатиме, кого можна буде мобілізувати, нарікає Пісторіус. Крім того, служба в Бундесвері в майбутньому має стати привабливішою для німців. "Визнання у вигляді амбітної служби в поєднанні з можливостями отримати кваліфікацію довгостроково посилять готовність населення до служби", - йдеться в коаліційній угоді ХДС/ХСС та СДПН.
14.05.2025 21:54 Відповісти
Бундесверу бракує передусім пілотів, фахівців у сфері ІТ, електротехніків. І хоч німецькі збройні сили вже мають велику кількість бонусів та інших переваг, аби залучити якомога більше молоді до своїх лав, як роботодавець вони досі залишаються не надто привабливими для молодих німців. Не допомагають ані безкоштовне користування залізницею для військових у формі, ані безкоштовне медичне забезпечення. Альтернатив на вільному ринку в Німеччині надто багато, особливо зараз, у часи хронічного браку кадрів.
14.05.2025 21:56 Відповісти
нехай мігрантів до віська женуть.
14.05.2025 22:05 Відповісти
Повністью згоден навіть якщо Республіка Франція зробить те саме по відношенню до мене.
14.05.2025 22:13 Відповісти
Смело фантазируем из прекрасного далёка? Прямо кипим воинственно, унеся ноги..
14.05.2025 22:36 Відповісти
Не турбуся, тобі просто черевиком під сраку покажуть напрямок на мАскву.
І ти забуло про Київ за 3 дні і взагалі то армія кацапів 2 в світі.
Що правда тебе не попередили про те що армія кацапів вимушена бути на 2 містці поряд з ЗСУ.
Правда?
14.05.2025 22:44 Відповісти
Та я ж просто спросил, почему ты, такой воинственный , забежал аж за три тысячи километров. В армию рвёшься? Так здесь всё есть. Возвращайся, дорогой
14.05.2025 22:51 Відповісти
а от тут ти кацапчегу-людоїдний і впіймався)
Це від кацапії до Франції 3000.
Від України набагато менше.
15.05.2025 01:46 Відповісти
Літак не довірять, а стройбатів немає.
14.05.2025 22:14 Відповісти
рукжбайку та бронік довірять .хай пи%дують країну захищати
14.05.2025 22:15 Відповісти
А як ви думаєте, хто першим здається і продається?
14.05.2025 22:18 Відповісти
Можу написати лише одне-чудово, так тримати.
14.05.2025 22:11 Відповісти
Гарна відповідь тим хто мріє про контрактну армію аби їх нечіпали.
14.05.2025 22:11 Відповісти
не вдасться набрати достатньо добровольців, бо німці побачили, що на війні можуть вбити якимись сраними коптерами, а дві сотні таурусів ніхєра не допоможуть.
14.05.2025 22:13 Відповісти
Дивно, але ніхто не хоче, із Західних Партнерів, …десь пасєрєдінє…, або … просто, перестать стрєлять, як зеленський з 2019 року, з своєю МОНОШОБЛОЮ у ВРУ, всупереч норм Конституції??
А могли б, і чималі гроші, просто вгатити у ТУРБОРЕЖИМІ, в асфальт ??!!
Або шатли там, організувати на московію, як верещучка з шмигалем з КМУ ??
14.05.2025 22:24 Відповісти
Правильно при Адольфі ніхто нікого не питався хочеш служити, чи ні служили а зараз німкцьке суспільство занадто розніжене толерастією і пацифізмом
15.05.2025 06:53 Відповісти
 
 