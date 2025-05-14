В РФ создали мурал в честь "героя СВО", на котором изображен воин "Азова": его быстро перерисовали

В российском городе Дзержинский к 9 мая нарисовали мурал с "героем СВО", который похож на украинского военнослужащего. После возмущения местных россиян его перерисовали.

Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Рисунок с солдатом без опознавательных знаков на стене дома появился по случаю Дня победы в РФ. Местная администрация Дзержинска заказала мурал солдата "СВО" за 1,6 млн рублей.

Местные жители увидели на нем бойца ВСУ и направили жалобы в местную администрацию.

Мурал решили исправить, к изображению дорисовали российский флаг и букву Z, которая стала символом российского полномасштабного вторжения в Украину.

Это изображение можно найти на странице "Секретный рекрутер". "ГУР МОУ" называет одной из своих верифицированных. Также оно появлялось на плакате 6-го батальона бригады "Азов".

В целом изображение этого мужчины в форме доступно в фотостоке Depositphotos.

