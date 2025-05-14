РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4922 посетителя онлайн
Новости Мурал в россии
7 735 28

В РФ создали мурал в честь "героя СВО", на котором изображен воин "Азова": его быстро перерисовали

В российском городе Дзержинский к 9 мая нарисовали мурал с "героем СВО", который похож на украинского военнослужащего. После возмущения местных россиян его перерисовали.

Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Рисунок с солдатом без опознавательных знаков на стене дома появился по случаю Дня победы в РФ. Местная администрация Дзержинска заказала мурал солдата "СВО" за 1,6 млн рублей.

Местные жители увидели на нем бойца ВСУ и направили жалобы в местную администрацию.

Мурал решили исправить, к изображению дорисовали российский флаг и букву Z, которая стала символом российского полномасштабного вторжения в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве появился новый мурал с главой ГУР Будановым. ФОТО

Мурал в Подмосковье'ї - росіяни намалювали військового ЗСУ

Это изображение можно найти на странице "Секретный рекрутер". "ГУР МОУ" называет одной из своих верифицированных. Также оно появлялось на плакате 6-го батальона бригады "Азов".

В целом изображение этого мужчины в форме доступно в фотостоке Depositphotos.

Мурал в Подмосковье'ї - росіяни намалювали військового ЗСУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Носителем является БПЛА, летающий до 500 км: ГУР МО рассказало о новой крылатой ракете РФ "Бандероль". ФОТО

Автор: 

Подмосковье (66) россия (96917) Азов (822) мурал (7) ГУР (555)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Нічого свого в лопатоїдів, навіть історії нема - все вкрадено. Для кацапів красти - в генах прописано.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:42 Ответить
+17
У рузьгих подібні ляпсуси - св. скрєпа!

показать весь комментарий
14.05.2025 22:43 Ответить
+14
У Барнаулі вирішили, що найкраще привітання з Днем Перемоги продемонструє американський солдат серед пальм острова Гуам у Тихому океані.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нічого свого в лопатоїдів, навіть історії нема - все вкрадено. Для кацапів красти - в генах прописано.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:42 Ответить
Раніше німецьких фашистів у себе малювали, а тепер і до наших бійців добралися. Тьфу, покидьки.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:51 Ответить
Держава ОПГ.
показать весь комментарий
14.05.2025 23:05 Ответить
У кацапів зі свого крім жопи нічого не получається...
показать весь комментарий
14.05.2025 23:05 Ответить
У рузьгих подібні ляпсуси - св. скрєпа!

показать весь комментарий
14.05.2025 22:43 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 22:44 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 22:58 Ответить
Цап-царап вже настільки укорінився в кацапах, що навіть фото свого орка не можуть знайти для муралу.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:44 Ответить
Та у них таких "цап-царапів" - "шо у дурака- махорки...". Колись почав "колекціонувать", але стався збій у компі, і стерся файл... Але з десяток ще пам"ятаю.
Поздоровлення "воинав-десантникав" - фото хлопців з Житомирської ДШБ(навіть "тризуби" на ременях видно...).
Поздоровлення "С днём защитника Атечества" - фото екіпажу Ю-88, з дальньобомбардувального підрозділу люфтваффе, в кабіні літака...(Барнаул)
Пам"ятний знак "Пагибшим в ВОв" (чи то в Томську, чи Ачинську) - копія "Портрета ідеального німецького солдата", з плакату Геббельса.
Рекламний щит Управления леснова хазяйства Липецкай области" - а на ньому закладає віраж бомбардувальник люфтваффе, Хе-111...
"Пахвальная Грамата", за успішне навчання - в віньєтка на "Грамоті" - з колоссям пшениці, кетягами калини, повитими стрічкою в кольорах українського прапора...
І так далі...
показать весь комментарий
14.05.2025 23:11 Ответить
Не перемалювали, а замазали.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:49 Ответить
красти-ета адна із ісконних лапотних скрєп...
показать весь комментарий
14.05.2025 22:52 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 22:58 Ответить
Класіка. Там крім солдата вермахта - ще прапор Сербії... 🤣
показать весь комментарий
14.05.2025 23:07 Ответить
Ви нє панімаєтє. Головне тут понамальовувати зюкв і аквафрешів побільше.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:59 Ответить
У Барнаулі вирішили, що найкраще привітання з Днем Перемоги продемонструє американський солдат серед пальм острова Гуам у Тихому океані.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:59 Ответить
Знаменитий плакат наробив чимало шуму. Під підписом «Вони билися за Батьківщину!» зображений добре впізнаваний екіпаж німецького «Юнкерса»,
показать весь комментарий
14.05.2025 23:01 Ответить
Ну и что не так? Они же сражались за Родину
показать весь комментарий
15.05.2025 00:25 Ответить
https://news.obozrevatel.com/abroad/87503-v-rossii-na-plakatah-ko-dnyu-vdv-krasovalis-ukrainskie-desantniki-fotofakt.htm В России на плакатах ко Дню ВДВ красовались украинские десантники: фотофакт- Украинско-российский конфликт - Россия | Обозреватель | OBOZ.UA (obozrevatel.com)
показать весь комментарий
14.05.2025 23:02 Ответить
У Калінінграді на привітаннях розміщують німецькі «Тигри».
показать весь комментарий
14.05.2025 23:03 Ответить
Воронезька область. Хоч на танку і намальована зірка, але вона явно не радянська. Швидше за все, на плакаті зображений американський танк «Шерман».
показать весь комментарий
14.05.2025 23:05 Ответить
тут ще хоч якось можна за вуха притягнути, бо шермани по ленд-лізу постачалися...
показать весь комментарий
14.05.2025 23:59 Ответить
Это не шерман.
показать весь комментарий
15.05.2025 00:45 Ответить
так дійсно, це щось із серії М-41, 46,47,48... 1950-х...
показать весь комментарий
15.05.2025 08:52 Ответить
М26 "Першинг"
показать весь комментарий
15.05.2025 15:04 Ответить
Поззззорньіе гнойньіе п.дорьі🤮
показать весь комментарий
14.05.2025 23:32 Ответить
Мотоциклист больше подходит к сегодняшним штурмовикам🤗🤪🥳 следующие будут пастухи ослов и ишаков!
показать весь комментарий
15.05.2025 09:40 Ответить
 
 