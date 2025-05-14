В РФ создали мурал в честь "героя СВО", на котором изображен воин "Азова": его быстро перерисовали
В российском городе Дзержинский к 9 мая нарисовали мурал с "героем СВО", который похож на украинского военнослужащего. После возмущения местных россиян его перерисовали.
Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Рисунок с солдатом без опознавательных знаков на стене дома появился по случаю Дня победы в РФ. Местная администрация Дзержинска заказала мурал солдата "СВО" за 1,6 млн рублей.
Местные жители увидели на нем бойца ВСУ и направили жалобы в местную администрацию.
Мурал решили исправить, к изображению дорисовали российский флаг и букву Z, которая стала символом российского полномасштабного вторжения в Украину.
Это изображение можно найти на странице "Секретный рекрутер". "ГУР МОУ" называет одной из своих верифицированных. Также оно появлялось на плакате 6-го батальона бригады "Азов".
В целом изображение этого мужчины в форме доступно в фотостоке Depositphotos.
Поздоровлення "воинав-десантникав" - фото хлопців з Житомирської ДШБ(навіть "тризуби" на ременях видно...).
Поздоровлення "С днём защитника Атечества" - фото екіпажу Ю-88, з дальньобомбардувального підрозділу люфтваффе, в кабіні літака...(Барнаул)
Пам"ятний знак "Пагибшим в ВОв" (чи то в Томську, чи Ачинську) - копія "Портрета ідеального німецького солдата", з плакату Геббельса.
Рекламний щит Управления леснова хазяйства Липецкай области" - а на ньому закладає віраж бомбардувальник люфтваффе, Хе-111...
"Пахвальная Грамата", за успішне навчання - в віньєтка на "Грамоті" - з колоссям пшениці, кетягами калини, повитими стрічкою в кольорах українського прапора...
І так далі...