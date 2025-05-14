У РФ створили мурал на честь "героя СВО", на якому зображений воїн "Азову": його швидко перемалювали
У російському місті Дзержинський до 9 травня намалювали мурал із "героєм СВО", який схожий на українського військовослужбовця. Після обурення місцевих росіян його перемалювали.
Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Малюнок із солдатом без розпізнавальних знаків на стіні будинку зʼявився з нагоди Дня перемоги у РФ. Місцева адміністрація Дзержинська замовила мурал солдата "СВО" за 1,6 млн рублів.
Місцеві жителі побачили на ньому бійця ЗСУ та скерували скарги до місцевої адміністрації.
Мурал вирішили виправити, до зображення домалювали російський прапор та букву Z, що стала символом російського повномасштабного вторгнення в Україну.
Це зображення можна знайти на сторінці "Секретний рекрутер". "ГУР МОУ" називає однією зі своїх верифікованих. Також воно з’являлося на плакаті 6-го батальйону бригади "Азов".
Загалом зображення цього чоловіка у формі доступне у фотостоку Depositphotos.
Поздоровлення "воинав-десантникав" - фото хлопців з Житомирської ДШБ(навіть "тризуби" на ременях видно...).
Поздоровлення "С днём защитника Атечества" - фото екіпажу Ю-88, з дальньобомбардувального підрозділу люфтваффе, в кабіні літака...(Барнаул)
Пам"ятний знак "Пагибшим в ВОв" (чи то в Томську, чи Ачинську) - копія "Портрета ідеального німецького солдата", з плакату Геббельса.
Рекламний щит Управления леснова хазяйства Липецкай области" - а на ньому закладає віраж бомбардувальник люфтваффе, Хе-111...
"Пахвальная Грамата", за успішне навчання - в віньєтка на "Грамоті" - з колоссям пшениці, кетягами калини, повитими стрічкою в кольорах українського прапора...
І так далі...