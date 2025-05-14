У РФ створили мурал на честь "героя СВО", на якому зображений воїн "Азову": його швидко перемалювали

У російському місті Дзержинський до 9 травня намалювали мурал із "героєм СВО", який схожий на українського військовослужбовця. Після обурення місцевих росіян його перемалювали.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Малюнок із солдатом без розпізнавальних знаків на стіні будинку зʼявився з нагоди Дня перемоги у РФ. Місцева адміністрація Дзержинська замовила мурал солдата "СВО" за 1,6 млн рублів.

Місцеві жителі побачили на ньому бійця ЗСУ та скерували скарги до місцевої адміністрації.

Мурал вирішили виправити, до зображення домалювали російський прапор та букву Z, що стала символом російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Це зображення можна знайти на сторінці "Секретний рекрутер". "ГУР МОУ" називає однією зі своїх верифікованих. Також воно з’являлося на плакаті 6-го батальйону бригади "Азов".

Загалом зображення цього чоловіка у формі доступне у фотостоку Depositphotos.

