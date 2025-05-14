УКР
Новини Мурал у Росії
У РФ створили мурал на честь "героя СВО", на якому зображений воїн "Азову": його швидко перемалювали

У російському місті Дзержинський до 9 травня намалювали мурал із "героєм СВО", який схожий на українського військовослужбовця. Після обурення місцевих росіян його перемалювали.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Малюнок із солдатом без розпізнавальних знаків на стіні будинку зʼявився з нагоди Дня перемоги у РФ. Місцева адміністрація Дзержинська замовила мурал солдата "СВО" за 1,6 млн рублів. 

Місцеві жителі побачили на ньому бійця ЗСУ та скерували скарги до місцевої адміністрації.

Мурал вирішили виправити, до зображення домалювали російський прапор та букву Z, що стала символом російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві з’явився новий мурал з очільником ГУР Будановим. ФОТО

Мурал у Підмосков'ї - росіяни намалювали військового ЗСУ

Це зображення можна знайти на сторінці "Секретний рекрутер". "ГУР МОУ" називає однією зі своїх верифікованих. Також воно з’являлося на плакаті 6-го батальйону бригади "Азов".

Загалом зображення цього чоловіка у формі доступне у фотостоку Depositphotos. 

Мурал у Підмосков'ї - росіяни намалювали військового ЗСУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували Москву та область: вибухи пролунали у районі Кутузовського проспекту. ВIДЕО

Автор: 

Підмосков’я (50) росія (67259) Азов (806) мурал (8) ГУР (635)
Топ коментарі
+20
Нічого свого в лопатоїдів, навіть історії нема - все вкрадено. Для кацапів красти - в генах прописано.
14.05.2025 22:42 Відповісти
14.05.2025 22:42 Відповісти
+17
У рузьгих подібні ляпсуси - св. скрєпа!

14.05.2025 22:43 Відповісти
14.05.2025 22:43 Відповісти
+14
У Барнаулі вирішили, що найкраще привітання з Днем Перемоги продемонструє американський солдат серед пальм острова Гуам у Тихому океані.
14.05.2025 22:59 Відповісти
14.05.2025 22:59 Відповісти
14.05.2025 22:42 Відповісти
Раніше німецьких фашистів у себе малювали, а тепер і до наших бійців добралися. Тьфу, покидьки.
14.05.2025 22:51 Відповісти
14.05.2025 22:51 Відповісти
Держава ОПГ.
14.05.2025 23:05 Відповісти
14.05.2025 23:05 Відповісти
У кацапів зі свого крім жопи нічого не получається...
14.05.2025 23:05 Відповісти
14.05.2025 23:05 Відповісти
14.05.2025 22:43 Відповісти
14.05.2025 22:44 Відповісти
14.05.2025 22:44 Відповісти
14.05.2025 22:58 Відповісти
14.05.2025 22:58 Відповісти
Цап-царап вже настільки укорінився в кацапах, що навіть фото свого орка не можуть знайти для муралу.
14.05.2025 22:44 Відповісти
14.05.2025 22:44 Відповісти
Та у них таких "цап-царапів" - "шо у дурака- махорки...". Колись почав "колекціонувать", але стався збій у компі, і стерся файл... Але з десяток ще пам"ятаю.
Поздоровлення "воинав-десантникав" - фото хлопців з Житомирської ДШБ(навіть "тризуби" на ременях видно...).
Поздоровлення "С днём защитника Атечества" - фото екіпажу Ю-88, з дальньобомбардувального підрозділу люфтваффе, в кабіні літака...(Барнаул)
Пам"ятний знак "Пагибшим в ВОв" (чи то в Томську, чи Ачинську) - копія "Портрета ідеального німецького солдата", з плакату Геббельса.
Рекламний щит Управления леснова хазяйства Липецкай области" - а на ньому закладає віраж бомбардувальник люфтваффе, Хе-111...
"Пахвальная Грамата", за успішне навчання - в віньєтка на "Грамоті" - з колоссям пшениці, кетягами калини, повитими стрічкою в кольорах українського прапора...
І так далі...
14.05.2025 23:11 Відповісти
14.05.2025 23:11 Відповісти
Не перемалювали, а замазали.
14.05.2025 22:49 Відповісти
14.05.2025 22:49 Відповісти
красти-ета адна із ісконних лапотних скрєп...
14.05.2025 22:52 Відповісти
14.05.2025 22:52 Відповісти
14.05.2025 22:58 Відповісти
14.05.2025 22:58 Відповісти
Класіка. Там крім солдата вермахта - ще прапор Сербії... 🤣
14.05.2025 23:07 Відповісти
14.05.2025 23:07 Відповісти
Ви нє панімаєтє. Головне тут понамальовувати зюкв і аквафрешів побільше.
14.05.2025 22:59 Відповісти
14.05.2025 22:59 Відповісти
14.05.2025 22:59 Відповісти
Знаменитий плакат наробив чимало шуму. Під підписом «Вони билися за Батьківщину!» зображений добре впізнаваний екіпаж німецького «Юнкерса»,
14.05.2025 23:01 Відповісти
14.05.2025 23:01 Відповісти
Ну и что не так? Они же сражались за Родину
15.05.2025 00:25 Відповісти
15.05.2025 00:25 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/abroad/87503-v-rossii-na-plakatah-ko-dnyu-vdv-krasovalis-ukrainskie-desantniki-fotofakt.htm В России на плакатах ко Дню ВДВ красовались украинские десантники: фотофакт- Украинско-российский конфликт - Россия | Обозреватель | OBOZ.UA (obozrevatel.com)
14.05.2025 23:02 Відповісти
14.05.2025 23:02 Відповісти
У Калінінграді на привітаннях розміщують німецькі «Тигри».
14.05.2025 23:03 Відповісти
14.05.2025 23:03 Відповісти
Воронезька область. Хоч на танку і намальована зірка, але вона явно не радянська. Швидше за все, на плакаті зображений американський танк «Шерман».
14.05.2025 23:05 Відповісти
14.05.2025 23:05 Відповісти
тут ще хоч якось можна за вуха притягнути, бо шермани по ленд-лізу постачалися...
14.05.2025 23:59 Відповісти
14.05.2025 23:59 Відповісти
Это не шерман.
15.05.2025 00:45 Відповісти
15.05.2025 00:45 Відповісти
так дійсно, це щось із серії М-41, 46,47,48... 1950-х...
15.05.2025 08:52 Відповісти
15.05.2025 08:52 Відповісти
М26 "Першинг"
15.05.2025 15:04 Відповісти
15.05.2025 15:04 Відповісти
Поззззорньіе гнойньіе п.дорьі🤮
14.05.2025 23:32 Відповісти
14.05.2025 23:32 Відповісти
Мотоциклист больше подходит к сегодняшним штурмовикам🤗🤪🥳 следующие будут пастухи ослов и ишаков!
15.05.2025 09:40 Відповісти
15.05.2025 09:40 Відповісти
 
 