Европарламент поддержал повышение пошлин на товары из России и Беларуси на 50%

Комитет по международной торговле Европейского парламента утвердил решение о повышении пошлин ЕС на 50% для определенных сельскохозяйственных товаров из России и Беларуси.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Эти изменения коснутся продукции, которая ранее не облагалась дополнительными пошлинами, в частности сахара, уксуса, муки и кормов для животных.

Еврокомиссия предложила новые тарифы, чтобы сократить импорт таких товаров в ЕС и уменьшить зависимость от российского и белорусского агросектора. К 2028 году пошлины постепенно будут расти до 430 евро за тонну.

Ожидается, что это решение будет способствовать диверсификации источников сырья и укреплению европейского производства, в частности в сфере удобрений, которая сейчас страдает от избытка дешевой импортной продукции.

Также Еврокомиссии поручено мониторить возможные негативные последствия для внутреннего рынка, в частности рост цен, и принимать меры для их смягчения.

Окончательное голосование по этому законодательству запланировано на пленарную сессию Европарламента 22 мая в Брюсселе.

