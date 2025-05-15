Европарламент поддержал повышение пошлин на товары из России и Беларуси на 50%
Комитет по международной торговле Европейского парламента утвердил решение о повышении пошлин ЕС на 50% для определенных сельскохозяйственных товаров из России и Беларуси.
Об этом в четверг сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.
Эти изменения коснутся продукции, которая ранее не облагалась дополнительными пошлинами, в частности сахара, уксуса, муки и кормов для животных.
Еврокомиссия предложила новые тарифы, чтобы сократить импорт таких товаров в ЕС и уменьшить зависимость от российского и белорусского агросектора. К 2028 году пошлины постепенно будут расти до 430 евро за тонну.
Ожидается, что это решение будет способствовать диверсификации источников сырья и укреплению европейского производства, в частности в сфере удобрений, которая сейчас страдает от избытка дешевой импортной продукции.
Также Еврокомиссии поручено мониторить возможные негативные последствия для внутреннего рынка, в частности рост цен, и принимать меры для их смягчения.
Окончательное голосование по этому законодательству запланировано на пленарную сессию Европарламента 22 мая в Брюсселе.
- А я, а ми ... вам бульбопровод перекроєм!!!
- да, да і углеводороди..!