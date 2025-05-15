РУС
Пошлины ЕС на товары из РФ
Европарламент поддержал повышение пошлин на товары из России и Беларуси на 50%

Комитет по международной торговле Европейского парламента утвердил решение о повышении пошлин ЕС на 50% для определенных сельскохозяйственных товаров из России и Беларуси.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Эти изменения коснутся продукции, которая ранее не облагалась дополнительными пошлинами, в частности сахара, уксуса, муки и кормов для животных.

Еврокомиссия предложила новые тарифы, чтобы сократить импорт таких товаров в ЕС и уменьшить зависимость от российского и белорусского агросектора. К 2028 году пошлины постепенно будут расти до 430 евро за тонну.

Ожидается, что это решение будет способствовать диверсификации источников сырья и укреплению европейского производства, в частности в сфере удобрений, которая сейчас страдает от избытка дешевой импортной продукции.

Также Еврокомиссии поручено мониторить возможные негативные последствия для внутреннего рынка, в частности рост цен, и принимать меры для их смягчения.

Окончательное голосование по этому законодательству запланировано на пленарную сессию Европарламента 22 мая в Брюсселе.

Беларусь пошлина россия Евросоюз
Топ комментарии
+13
Дякуємо за правильне рішення!
15.05.2025 15:19 Ответить
+6
А як що до цін на кацапську нафту і газ ?
15.05.2025 15:31 Ответить
+4
Бульбофюрер:
- А я, а ми ... вам бульбопровод перекроєм!!!
15.05.2025 15:27 Ответить
Правильне рішення це нічого не купувати у бульбашів та кацапів, та нічого не продавати. А ще височенний паркан на кордонах, щоб жоден орк не зміг просочитися в Європу!
показать весь комментарий
15.05.2025 15:49 Ответить
Добре написано. Але давайте поміркуємо разом, де можна купити кацапські і білоруські продукти, коли ми не можемо виїхати ні в білозасрашку ні Засрашку? Виходить, що тільки в Україні? То як можуть потрапити на полиці магазинів їх товари, коли в нас суперовий патріот від криворізького наріду 73%?
показать весь комментарий
15.05.2025 19:29 Ответить
през ************:
- да, да і углеводороди..!
показать весь комментарий
15.05.2025 15:29 Ответить
Торгуєте з мордором й досі, хаспада?…
показать весь комментарий
15.05.2025 15:32 Ответить
Не нам їх у цьому звинувачувати. З 2019-2022 об'єм торгівлі зрашкою зріс утричі
показать весь комментарий
15.05.2025 16:25 Ответить
145% звучит как-то красивее
показать весь комментарий
16.05.2025 08:12 Ответить
 
 