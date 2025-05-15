Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50%

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту затвердив рішення про підвищення мит ЄС на 50% для певних сільськогосподарських товарів із Росії та Білорусі.

Про це у четвер повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Ці зміни торкнуться продукції, яка раніше не обкладалася додатковими митами, зокрема цукру, оцту, борошна та кормів для тварин.

Єврокомісія запропонувала нові тарифи, щоб скоротити імпорт таких товарів до ЄС і зменшити залежність від російського та білоруського агросектору. До 2028 року мита поступово зростатимуть до 430 євро за тонну.

Очікується, що це рішення сприятиме диверсифікації джерел сировини та зміцненню європейського виробництва, зокрема у сфері добрив, яка наразі страждає від надлишку дешевої імпортної продукції.

Також Єврокомісії доручено моніторити можливі негативні наслідки для внутрішнього ринку, зокрема зростання цін, і вживати заходів для їхнього пом’якшення.

Остаточне голосування щодо цього законодавства заплановане на пленарну сесію Європарламенту 22 травня в Брюсселі.

