Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50%

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту затвердив рішення про підвищення мит ЄС на 50% для певних сільськогосподарських товарів із Росії та Білорусі.

Про це у четвер повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Ці зміни торкнуться продукції, яка раніше не обкладалася додатковими митами, зокрема цукру, оцту, борошна та кормів для тварин.

Єврокомісія запропонувала нові тарифи, щоб скоротити імпорт таких товарів до ЄС і зменшити залежність від російського та білоруського агросектору. До 2028 року мита поступово зростатимуть до 430 євро за тонну.

Очікується, що це рішення сприятиме диверсифікації джерел сировини та зміцненню європейського виробництва, зокрема у сфері добрив, яка наразі страждає від надлишку дешевої імпортної продукції.

Також Єврокомісії доручено моніторити можливі негативні наслідки для внутрішнього ринку, зокрема зростання цін, і вживати заходів для їхнього пом’якшення.

Остаточне голосування щодо цього законодавства заплановане на пленарну сесію Європарламенту 22 травня в Брюсселі.

Білорусь (8029) мито (1162) росія (67271) Євросоюз (14012)
Топ коментарі
+13
Дякуємо за правильне рішення!
показати весь коментар
15.05.2025 15:19 Відповісти
+6
А як що до цін на кацапську нафту і газ ?
показати весь коментар
15.05.2025 15:31 Відповісти
+4
Бульбофюрер:
- А я, а ми ... вам бульбопровод перекроєм!!!
показати весь коментар
15.05.2025 15:27 Відповісти
Дякуємо за правильне рішення!
показати весь коментар
15.05.2025 15:19 Відповісти
Правильне рішення це нічого не купувати у бульбашів та кацапів, та нічого не продавати. А ще височенний паркан на кордонах, щоб жоден орк не зміг просочитися в Європу!
показати весь коментар
15.05.2025 15:49 Відповісти
Добре написано. Але давайте поміркуємо разом, де можна купити кацапські і білоруські продукти, коли ми не можемо виїхати ні в білозасрашку ні Засрашку? Виходить, що тільки в Україні? То як можуть потрапити на полиці магазинів їх товари, коли в нас суперовий патріот від криворізького наріду 73%?
показати весь коментар
15.05.2025 19:29 Відповісти
Бульбофюрер:
- А я, а ми ... вам бульбопровод перекроєм!!!
показати весь коментар
15.05.2025 15:27 Відповісти
през ************:
- да, да і углеводороди..!
показати весь коментар
15.05.2025 15:29 Відповісти
А як що до цін на кацапську нафту і газ ?
показати весь коментар
15.05.2025 15:31 Відповісти
Торгуєте з мордором й досі, хаспада?…
показати весь коментар
15.05.2025 15:32 Відповісти
Не нам їх у цьому звинувачувати. З 2019-2022 об'єм торгівлі зрашкою зріс утричі
показати весь коментар
15.05.2025 16:25 Відповісти
https://th.bing.com/th/id/***.y0YcrfQ-******************?w=226&h=180&c=7&r=0&o=5&cb=iwc2&pid=1.7
показати весь коментар
15.05.2025 15:33 Відповісти
145% звучит как-то красивее
показати весь коментар
16.05.2025 08:12 Відповісти
 
 