РУС
Новости Удар по Сумам
5 431 18

Россия планирует ударить ракетой по Сумам, - ОВА (обновлено)

Россия готовит удар по Сумам. Что известно

Сумская ОВА предупредила жителей Сумской громады, что РФ готовит удар по району Привокзальной площади, 11.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! Есть угроза ракетного удара врага по территории Сумской громады! По оперативной информации от соответствующих служб, враг готовится нанести удар по району Привокзальной площади, 11.

Просим немедленно покинуть указанную территорию и находиться в укрытиях или безопасных местах до дальнейших указаний", - говорится в сообщении.

Позже в ОВА добавили: "По оперативной информации от соответствующих служб, враг сегодня планирует нанести ракетные удары по следующим объектам:

Привокзальная площадь, 7 и 9
проспект Шевченко, 2 (ориентировочное время – 17:00)".

Читайте: РФ ударила по промышленной инфраструктуре в Сумах: 3 погибших и 9 раненых. ФОТО (обновлено)

Росія готує удар по Сумах. Що відомо

Автор: 

обстрел (29084) Сумская область (3594) Сумы (1234) Сумский район (377)
Топ комментарии
+10
Потужна курська операція перетворюється на героїчну евакуацію Сум?В місті укриттів майже нема.Куди ховатись?
15.05.2025 16:10 Ответить
+7
Звісно відповіді по рашистам не буде в нас притримуются "перемиря",в той час як ворог щоденно убиває мирних громадян ,руйнує міста і села.
15.05.2025 16:08 Ответить
+6
Згідний - могли би по-тихому евакуацію провести. А так спалять лише джерела інформації. Раптом росіяни спецом дезінформацію дали, аби подивитися, дійде до України чи ні, щоб агентуру вирахувати.
15.05.2025 16:26 Ответить
"Лишилося побудувати списати кошти на побудову укриття і все гаразд..."
15.05.2025 16:52 Ответить
Звісно відповіді по рашистам не буде в нас притримуются "перемиря",в той час як ворог щоденно убиває мирних громадян ,руйнує міста і села.
15.05.2025 16:08 Ответить
Потужна курська операція перетворюється на героїчну евакуацію Сум?В місті укриттів майже нема.Куди ховатись?
15.05.2025 16:10 Ответить
😢😢😢
Їх ніхто і не будував і в інших містах(
15.05.2025 16:22 Ответить
В 50-60-их роках на підприємствах було побудовано багато штатних укриттів (з водою, каналізацією, вентиляцією і запасними виходами які розміщувалися на відстані 2/3 висоти будинка)
15.05.2025 16:57 Ответить
Бери лопату та копай, чи за тебе хтось має це зробити?
15.05.2025 18:56 Ответить
Трапм дав добро разом з коаліцією охочих, потужних і ще якихось там наперсточників(
15.05.2025 16:23 Ответить
Цікаве і дивне повідомлення одночасно. Навіть з часом і адресою(
15.05.2025 16:24 Ответить
Згідний - могли би по-тихому евакуацію провести. А так спалять лише джерела інформації. Раптом росіяни спецом дезінформацію дали, аби подивитися, дійде до України чи ні, щоб агентуру вирахувати.
15.05.2025 16:26 Ответить
Ще й адреса неправильна бо там з цими номерами вулиця Привокзальна а не площа. Перед вокзалом парковка яка і називається площею. Якщо люди в ОВА не можуть вірно назвати адресу в місті то що вони взагалі можуть. Може новий голова ОВА притягнув сюди своїх луганських сєпарів які не знають місто тоді все зрозуміло.
15.05.2025 16:44 Ответить
Як то кажуть, коментар для роздумів🤔
15.05.2025 17:04 Ответить
Нихрена не понял. Судя из инфы русня предупредила куда будет бить? 🤔
15.05.2025 16:44 Ответить
Будівля проспект Шевченка, 2 має величезне бомбосховище , яке ще 20 років тому захопили під кабак ! Цікаво - зараз воно функціонує за прямим призначенням ?
15.05.2025 17:02 Ответить
Звісно НІ...🥺😠
15.05.2025 18:29 Ответить
І місцеві мовчать ...?
15.05.2025 19:28 Ответить
В тому будинку був молочний магазин і в кінці 80 -х в дворі вечерами стояла велика черга за маслом, часто там бував але не пам'ятаю був чи ні запасний вихід з вентиляцією в бік 18-ї школи. Якщо його немає то при руйнуванні будинку це просто братська могила.
15.05.2025 20:07 Ответить
Мовчать, як вся Україна мовчить, хоча баче всі беззаконня які творяться в країні...🥺😠
16.05.2025 04:48 Ответить
 
 