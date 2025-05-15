5 431 18
Россия планирует ударить ракетой по Сумам, - ОВА (обновлено)
Сумская ОВА предупредила жителей Сумской громады, что РФ готовит удар по району Привокзальной площади, 11.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Внимание! Есть угроза ракетного удара врага по территории Сумской громады! По оперативной информации от соответствующих служб, враг готовится нанести удар по району Привокзальной площади, 11.
Просим немедленно покинуть указанную территорию и находиться в укрытиях или безопасных местах до дальнейших указаний", - говорится в сообщении.
Позже в ОВА добавили: "По оперативной информации от соответствующих служб, враг сегодня планирует нанести ракетные удары по следующим объектам:
Привокзальная площадь, 7 и 9
проспект Шевченко, 2 (ориентировочное время – 17:00)".
Топ комментарии
+10 Пayk #608285
показать весь комментарий15.05.2025 16:10 Ответить Ссылка
+7 Володимир Омельянов
показать весь комментарий15.05.2025 16:08 Ответить Ссылка
+6 Володимир Логойда
показать весь комментарий15.05.2025 16:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
побудуватисписати кошти на побудову укриття і все гаразд..."
Їх ніхто і не будував і в інших містах(