Россия планирует ударить ракетой по Сумам, - ОВА (обновлено)

Сумская ОВА предупредила жителей Сумской громады, что РФ готовит удар по району Привокзальной площади, 11.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! Есть угроза ракетного удара врага по территории Сумской громады! По оперативной информации от соответствующих служб, враг готовится нанести удар по району Привокзальной площади, 11.



Просим немедленно покинуть указанную территорию и находиться в укрытиях или безопасных местах до дальнейших указаний", - говорится в сообщении.

Позже в ОВА добавили: "По оперативной информации от соответствующих служб, враг сегодня планирует нанести ракетные удары по следующим объектам:

Привокзальная площадь, 7 и 9

проспект Шевченко, 2 (ориентировочное время – 17:00)".

