Росія планує вдарити ракетою по Сумах, - ОВА (оновлено)
Сумська ОВА попередила жителів Сумської громади, що РФ готує удар по району Привокзальної площі, 11.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! Є загроза ракетного удару ворога по території Сумської громади! За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог готується завдати удару по району Привокзальної площі, 11.
Просимо негайно покинути вказану територію та перебувати в укриттях або безпечних місцях до подальших вказівок", - йдеться в повідомленні.
Згодом в ОВА додали: "За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог сьогодні планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах:
Привокзальна площа, 7 і 9
проспект Шевченка, 2 (орієнтовний час – 17:00)".
