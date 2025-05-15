УКР
Новини Удар по Сумах
5 431 18

Росія планує вдарити ракетою по Сумах, - ОВА (оновлено)

Сумська ОВА попередила жителів Сумської громади, що РФ готує удар по району Привокзальної площі, 11.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Є загроза ракетного удару ворога по території Сумської громади! За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог готується завдати удару по району Привокзальної площі, 11.

Просимо негайно покинути вказану територію та перебувати в укриттях або безпечних місцях до подальших вказівок", - йдеться в повідомленні.

Згодом в ОВА додали: "За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог сьогодні планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах:

Привокзальна площа, 7 і 9
проспект Шевченка, 2 (орієнтовний час – 17:00)".

Читайте: РФ вдарила по промисловій інфраструктурі в Сумах: 3 загиблих та 9 поранених. ФОТО (оновлено)

Автор: 

обстріл (30409) Сумська область (4150) Суми (974) Сумський район (382)
Потужна курська операція перетворюється на героїчну евакуацію Сум?В місті укриттів майже нема.Куди ховатись?
показати весь коментар
15.05.2025 16:10 Відповісти
+7
Звісно відповіді по рашистам не буде в нас притримуются "перемиря",в той час як ворог щоденно убиває мирних громадян ,руйнує міста і села.
показати весь коментар
15.05.2025 16:08 Відповісти
+6
Згідний - могли би по-тихому евакуацію провести. А так спалять лише джерела інформації. Раптом росіяни спецом дезінформацію дали, аби подивитися, дійде до України чи ні, щоб агентуру вирахувати.
показати весь коментар
15.05.2025 16:26 Відповісти
"Лишилося побудувати списати кошти на побудову укриття і все гаразд..."
показати весь коментар
15.05.2025 16:52 Відповісти
😢😢😢
Їх ніхто і не будував і в інших містах(
показати весь коментар
15.05.2025 16:22 Відповісти
В 50-60-их роках на підприємствах було побудовано багато штатних укриттів (з водою, каналізацією, вентиляцією і запасними виходами які розміщувалися на відстані 2/3 висоти будинка)
показати весь коментар
15.05.2025 16:57 Відповісти
Бери лопату та копай, чи за тебе хтось має це зробити?
показати весь коментар
15.05.2025 18:56 Відповісти
Трапм дав добро разом з коаліцією охочих, потужних і ще якихось там наперсточників(
показати весь коментар
15.05.2025 16:23 Відповісти
Цікаве і дивне повідомлення одночасно. Навіть з часом і адресою(
показати весь коментар
15.05.2025 16:24 Відповісти
Ще й адреса неправильна бо там з цими номерами вулиця Привокзальна а не площа. Перед вокзалом парковка яка і називається площею. Якщо люди в ОВА не можуть вірно назвати адресу в місті то що вони взагалі можуть. Може новий голова ОВА притягнув сюди своїх луганських сєпарів які не знають місто тоді все зрозуміло.
показати весь коментар
15.05.2025 16:44 Відповісти
Як то кажуть, коментар для роздумів🤔
показати весь коментар
15.05.2025 17:04 Відповісти
Нихрена не понял. Судя из инфы русня предупредила куда будет бить? 🤔
показати весь коментар
15.05.2025 16:44 Відповісти
Будівля проспект Шевченка, 2 має величезне бомбосховище , яке ще 20 років тому захопили під кабак ! Цікаво - зараз воно функціонує за прямим призначенням ?
показати весь коментар
15.05.2025 17:02 Відповісти
Звісно НІ...🥺😠
показати весь коментар
15.05.2025 18:29 Відповісти
І місцеві мовчать ...?
показати весь коментар
15.05.2025 19:28 Відповісти
В тому будинку був молочний магазин і в кінці 80 -х в дворі вечерами стояла велика черга за маслом, часто там бував але не пам'ятаю був чи ні запасний вихід з вентиляцією в бік 18-ї школи. Якщо його немає то при руйнуванні будинку це просто братська могила.
показати весь коментар
15.05.2025 20:07 Відповісти
Мовчать, як вся Україна мовчить, хоча баче всі беззаконня які творяться в країні...🥺😠
показати весь коментар
16.05.2025 04:48 Відповісти
 
 