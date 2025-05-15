Росія планує вдарити ракетою по Сумах, - ОВА (оновлено)

Сумська ОВА попередила жителів Сумської громади, що РФ готує удар по району Привокзальної площі, 11.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Є загроза ракетного удару ворога по території Сумської громади! За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог готується завдати удару по району Привокзальної площі, 11.



Просимо негайно покинути вказану територію та перебувати в укриттях або безпечних місцях до подальших вказівок", - йдеться в повідомленні.

Згодом в ОВА додали: "За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог сьогодні планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах:



Привокзальна площа, 7 і 9

проспект Шевченка, 2 (орієнтовний час – 17:00)".

