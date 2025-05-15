Желающих присоединиться к проекту "Контракт 18-24" становится больше, - Сухопутные войска ВСУ

В Сухопутных войсках ВСУ наблюдается увеличение количества желающих присоединиться к проекту "Контракт 18-24".

Об этом в телеэфире заявила офицер отделения дистанционного найма, соцсетей и взаимодействия со СМИ 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ младший лейтенант Алла Пунько, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, я не могу назвать цифры, но мы ведем статистику и видим, что количество кандидатов, которое было в начале и сейчас немножко отличается, ведь сейчас добавились новые бригады. Их теперь 13: 10-я, 28-я, 72-я, 92-я, 3-я, 24-я, 30-я, 93-я, 128-я, 47-я, 54-я, 127-я и 3-я отдельная железно-танковая бригада. Мы видим количество заявок, которые кандидаты подают в каждую из этих бригад, и в соответствии с этим делаем выводы, что количество людей увеличивается", - рассказала она.

По ее словам, по-прежнему в топе в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск среди кандидатов пять бригад: 72-я, 92-я, 3-я отдельная штурмовая, 10-я "Эдельвейс" и 28-я отдельная механизированная бригады.

"Мы в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск видим высокий уровень заинтересованности среди населения в возрасте от 18 до 25 лет к этому контракту "18-24", и в свою очередь приобщаем всех желающих, которые подходят по критериям", - пояснила Пунько.

Необходимы следующие критерии: соответствующий возраст, отсутствие судимостей, прохождение военно-врачебной комиссии и психологического отбора.

"Мы наблюдаем положительные темпы набора после того, как список бригад и должностей расширился. Сейчас приобщаем к 13 бригадам Сухопутных войск", - добавила пресс-секретарь.

