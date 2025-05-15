Охочих долучитися до проєкту "Контракт 18-24" стає більше, - Сухопутні війська ЗСУ

У Сухопутних військах ЗСУ спостерігається збільшення кількості бажаючих долучитися до проєкту "Контракт 18-24".

Про це в телеефірі заявила офіцерка відділення дистанційного найму, соцмереж та взаємодії зі ЗМІ 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ молодша лейтенантка Алла Пунько, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, я не можу назвати цифри, але ми ведемо статистику і бачимо, що кількість кандидатів, яка була напочатку і зараз трошки відрізняється, адже зараз додалися нові бригади. Їх тепер 13: 10-а, 28-а, 72-а, 92-а, 3-а, 24-а, 30-а, 93-а, 128-а, 47-а, 54-а, 127-а і 3-а окрема залізно-танкова бригада. Ми бачимо кількість заявок, які кандидати подають у кожну з цих бригад, і відповідно до цього робимо висновки, що кількість людей збільшується", - розповіла вона.

За її словами, як і раніше, у топі в 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ серед кандидатів п'ять бригад: 72-а, 92-а, 3-а окрема штурмова, 10-а "Едельвейс" та 28-а окрема механізована бригади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молоді військові зможуть навчатися у вишах і коледжах без відриву від служби, - законопроєкт

"Ми в 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ бачимо високий рівень зацікавленості серед населення віком від 18 до 25 років до цього контракту "18-24", і своєю чергою долучаємо всіх охочих, які підходять за критеріями", - пояснила Пунько.

Необхідні такі критерії: відповідний вік, відсутність судимостей, проходження військово-лікарської комісії та психологічного відбору.

"Ми спостерігаємо позитивні темпи набору після того, як список бригад та посад розширився. Зараз долучаємо до 13 бригад Сухопутних військ", - додала речниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Контракт 18-24": до проєкту долучилися чотири бригади Держприкордонслужби