Новости Встреча Льва 14 и иерархов восточных церквей
1 920 14

Папа Лев XIV провел встречу с иерархами УГКЦ и восточных католических церквей

Лев XIV

Папа Римский Лев XIV провел встречу с представителями католических церквей восточного обряда, в ней также приняли все иерархи Украинской греко-католической церкви.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первые слова нового Папы, обращенные к верующим на площади Святого Петра, стали не только символической благовестием, но и надеждой, что он приложит все усилия для восстановления справедливого и длительного мира на нашей земле", - рассказал апостольский экзарх для украинцев византийского обряда в Германии и Скандинавии Богдан Дзюрах.

На встрече в среду Папа Лев XIV заверил восточных иерархов, что хорошо знаком со страданиями христиан, страдающих от террора и войн в мире, поэтому стремится помочь в восстановлении мира, в частности в Украине.

Митрополит Филадельфийский УГКЦ в США Борис Гудзяк назвал нового Папу человеком отзывчивым и принципиальным. Он также обратил внимание на символизм выбора имени понтифика.

Читайте: Папа Римский принял приглашение посетить Украину, - глава УГКЦ Святослав

"Лев XIII был архитектором современного католического социального учения... Лев Великий - защитник ортодоксии... Думаю, Папа Лев XIV будет духовным наследником обоих", - сказал митрополит.

По его мнению, новый понтифик будет продолжать социальную линию Папы Франциска, однако в "более упорядоченном и структурированном стиле". К тому же, отметил он, как канонист, Папа Лев XIV стремится к четкости и глубине в служении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел встречу с представителями ПЦУ и УГКЦ. ФОТОрепортаж

УГКЦ (245) Лев 14 (31)
+5
Папа намагається, а в нас тут повна хата кацбезбожників i кацвбивць ...
не думаю що до них дійде слово Боже....
16.05.2025 01:40 Ответить
16.05.2025 01:40 Ответить
+3
************** - с...
16.05.2025 01:46 Ответить
16.05.2025 01:46 Ответить
+2
там під моїм і вашим дописом є "відповісти"
ніколи не намагалися скористуватися?
16.05.2025 01:55 Ответить
16.05.2025 01:55 Ответить
Папа намагається, а в нас тут повна хата кацбезбожників i кацвбивць ...
не думаю що до них дійде слово Боже....
16.05.2025 01:40 Ответить
16.05.2025 01:40 Ответить
Це просто радянські люди, наслідок недокомунізації
16.05.2025 09:21 Ответить
16.05.2025 09:21 Ответить
-Лев, ты прав.
-Я не прав, я Лев.
16.05.2025 01:42 Ответить
16.05.2025 01:42 Ответить
де сміятися?
16.05.2025 01:42 Ответить
16.05.2025 01:42 Ответить
Прав з великої. Це ім'я
16.05.2025 09:13 Ответить
16.05.2025 09:13 Ответить
Каламбурчик-с
16.05.2025 01:44 Ответить
16.05.2025 01:44 Ответить
************** - с...
16.05.2025 01:46 Ответить
16.05.2025 01:46 Ответить
від'є-ись!
16.05.2025 01:50 Ответить
16.05.2025 01:50 Ответить
ви навіть в строку не попадаєте?
вже від'******...
16.05.2025 01:52 Ответить
16.05.2025 01:52 Ответить
там під моїм і вашим дописом є "відповісти"
ніколи не намагалися скористуватися?
16.05.2025 01:55 Ответить
16.05.2025 01:55 Ответить
онліне навчяння дідів - безкоштовне!
16.05.2025 02:03 Ответить
16.05.2025 02:03 Ответить
чому це ??? 7 мільйонів вірних УГКЦ в Україні є частиною світового католицизму !!! а сама УГКЦ це українська Церква, яка завжди в найгірші часи захищала інтереси українців,інших народів що жили на землях України !!! відєб*тися від нас мають мацковіцькі фсб/кгб попи-3,14дераси, які чомусь себе вважать "православними", з кацапської фсб/кгб секти без Томосу під назвою "упц-мп -рпц" !!!
16.05.2025 09:17 Ответить
16.05.2025 09:17 Ответить
Не надійтесь же більше на бога:-
-Хай явиться нам царство твоє.
Бо молитва слаба там підмога
Де лиш розум і труд у пригоді стає.
Іван Франко.
16.05.2025 13:47 Ответить
16.05.2025 13:47 Ответить
А об'явити брехуна брехуном на весь світ слабо? За гріх лихоїмства? Анафему по костелах. А також заморозити вклади вкрадені в банках Ватикану.
Поки що за миру мир і все хороше.
Арбайтен унд арбайтен
16.05.2025 09:19 Ответить
16.05.2025 09:19 Ответить
 
 