Папа Лев XIV провел встречу с иерархами УГКЦ и восточных католических церквей

Папа Римский Лев XIV провел встречу с представителями католических церквей восточного обряда, в ней также приняли все иерархи Украинской греко-католической церкви.

"Первые слова нового Папы, обращенные к верующим на площади Святого Петра, стали не только символической благовестием, но и надеждой, что он приложит все усилия для восстановления справедливого и длительного мира на нашей земле", - рассказал апостольский экзарх для украинцев византийского обряда в Германии и Скандинавии Богдан Дзюрах.

На встрече в среду Папа Лев XIV заверил восточных иерархов, что хорошо знаком со страданиями христиан, страдающих от террора и войн в мире, поэтому стремится помочь в восстановлении мира, в частности в Украине.

Митрополит Филадельфийский УГКЦ в США Борис Гудзяк назвал нового Папу человеком отзывчивым и принципиальным. Он также обратил внимание на символизм выбора имени понтифика.

"Лев XIII был архитектором современного католического социального учения... Лев Великий - защитник ортодоксии... Думаю, Папа Лев XIV будет духовным наследником обоих", - сказал митрополит.

По его мнению, новый понтифик будет продолжать социальную линию Папы Франциска, однако в "более упорядоченном и структурированном стиле". К тому же, отметил он, как канонист, Папа Лев XIV стремится к четкости и глубине в служении.

