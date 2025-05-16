Папа Лев XIV провел встречу с иерархами УГКЦ и восточных католических церквей
Папа Римский Лев XIV провел встречу с представителями католических церквей восточного обряда, в ней также приняли все иерархи Украинской греко-католической церкви.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Первые слова нового Папы, обращенные к верующим на площади Святого Петра, стали не только символической благовестием, но и надеждой, что он приложит все усилия для восстановления справедливого и длительного мира на нашей земле", - рассказал апостольский экзарх для украинцев византийского обряда в Германии и Скандинавии Богдан Дзюрах.
На встрече в среду Папа Лев XIV заверил восточных иерархов, что хорошо знаком со страданиями христиан, страдающих от террора и войн в мире, поэтому стремится помочь в восстановлении мира, в частности в Украине.
Митрополит Филадельфийский УГКЦ в США Борис Гудзяк назвал нового Папу человеком отзывчивым и принципиальным. Он также обратил внимание на символизм выбора имени понтифика.
"Лев XIII был архитектором современного католического социального учения... Лев Великий - защитник ортодоксии... Думаю, Папа Лев XIV будет духовным наследником обоих", - сказал митрополит.
По его мнению, новый понтифик будет продолжать социальную линию Папы Франциска, однако в "более упорядоченном и структурированном стиле". К тому же, отметил он, как канонист, Папа Лев XIV стремится к четкости и глубине в служении.
не думаю що до них дійде слово Боже....
-Я не прав, я Лев.
вже від'******...
ніколи не намагалися скористуватися?
-Хай явиться нам царство твоє.
Бо молитва слаба там підмога
Де лиш розум і труд у пригоді стає.
Іван Франко.
Поки що за миру мир і все хороше.
Арбайтен унд арбайтен