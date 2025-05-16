Папа Лев XIV провів зустріч з ієрархами УГКЦ та східних католицьких церков

Папа Римський Лев XIV провів зустріч з представниками католицьких церков східного обряду, в ній також взяли усі ієрархи Української греко-католицької церкви.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перші слова нового Папи, звернені до вірян на площі Святого Петра, стали не лише символічною благовістю, а й надією, що він докладе всіх зусиль для відновлення справедливого і тривалого миру на нашій землі", – розповів апостольський екзарх для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії Богдан Дзюрах

На зустрічі в середу Папа Лев XIV запевнив східних ієрархів, що добре обізнаний зі стражданнями християн, які потерпають від терору та війн у світі, тож прагне допомогти у відновленні миру, зокрема в Україні.

Митрополит Філадельфійський УГКЦ у США Борис Ґудзяк назвав нового Папу людиною чуйною і принциповою. Він також звернув увагу на символізм вибору імені понтифіка.

Читайте: Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, - глава УГКЦ Святослав

"Лев XIII був архітектором модерного католицького соціального вчення... Лев Великий – захисник ортодоксії... Думаю, Папа Лев XIV буде духовним спадкоємцем обох", – сказав митрополит.

На його думку, новий понтифік продовжуватиме соціальну лінію Папи Франциска, однак у "більш впорядкованому і структурованому стилі". До того ж, зауважив він, як каноніст, Папа Лев XIV прагне чіткості й глибини у служінні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів зустріч із представниками ПЦУ та УГКЦ. ФОТОрепортаж