Папа Лев XIV провів зустріч з ієрархами УГКЦ та східних католицьких церков
Папа Римський Лев XIV провів зустріч з представниками католицьких церков східного обряду, в ній також взяли усі ієрархи Української греко-католицької церкви.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Перші слова нового Папи, звернені до вірян на площі Святого Петра, стали не лише символічною благовістю, а й надією, що він докладе всіх зусиль для відновлення справедливого і тривалого миру на нашій землі", – розповів апостольський екзарх для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії Богдан Дзюрах
На зустрічі в середу Папа Лев XIV запевнив східних ієрархів, що добре обізнаний зі стражданнями християн, які потерпають від терору та війн у світі, тож прагне допомогти у відновленні миру, зокрема в Україні.
Митрополит Філадельфійський УГКЦ у США Борис Ґудзяк назвав нового Папу людиною чуйною і принциповою. Він також звернув увагу на символізм вибору імені понтифіка.
"Лев XIII був архітектором модерного католицького соціального вчення... Лев Великий – захисник ортодоксії... Думаю, Папа Лев XIV буде духовним спадкоємцем обох", – сказав митрополит.
На його думку, новий понтифік продовжуватиме соціальну лінію Папи Франциска, однак у "більш впорядкованому і структурованому стилі". До того ж, зауважив він, як каноніст, Папа Лев XIV прагне чіткості й глибини у служінні.
