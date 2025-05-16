УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5170 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Лева 14 та ієрархів східних церков
1 920 14

Папа Лев XIV провів зустріч з ієрархами УГКЦ та східних католицьких церков

Лев XIV

Папа Римський Лев XIV провів зустріч з представниками католицьких церков східного обряду, в ній також взяли усі ієрархи Української греко-католицької церкви.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перші слова нового Папи, звернені до вірян на площі Святого Петра, стали не лише символічною благовістю, а й надією, що він докладе всіх зусиль для відновлення справедливого і тривалого миру на нашій землі", – розповів апостольський екзарх для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії Богдан Дзюрах

На зустрічі в середу Папа Лев XIV запевнив східних ієрархів, що добре обізнаний зі стражданнями християн, які потерпають від терору та війн у світі, тож прагне допомогти у відновленні миру, зокрема в Україні.

Митрополит Філадельфійський УГКЦ у США Борис Ґудзяк назвав нового Папу людиною чуйною і принциповою. Він також звернув увагу на символізм вибору імені понтифіка.

Читайте: Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, - глава УГКЦ Святослав

"Лев XIII був архітектором модерного католицького соціального вчення... Лев Великий – захисник ортодоксії... Думаю, Папа Лев XIV буде духовним спадкоємцем обох", – сказав митрополит.

На його думку, новий понтифік продовжуватиме соціальну лінію Папи Франциска, однак у "більш впорядкованому і структурованому стилі". До того ж, зауважив він, як каноніст, Папа Лев XIV прагне чіткості й глибини у служінні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів зустріч із представниками ПЦУ та УГКЦ. ФОТОрепортаж

Автор: 

УГКЦ (110) Папа Римський Лев 14 (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Папа намагається, а в нас тут повна хата кацбезбожників i кацвбивць ...
не думаю що до них дійде слово Боже....
показати весь коментар
16.05.2025 01:40 Відповісти
+3
************** - с...
показати весь коментар
16.05.2025 01:46 Відповісти
+2
там під моїм і вашим дописом є "відповісти"
ніколи не намагалися скористуватися?
показати весь коментар
16.05.2025 01:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Папа намагається, а в нас тут повна хата кацбезбожників i кацвбивць ...
не думаю що до них дійде слово Боже....
показати весь коментар
16.05.2025 01:40 Відповісти
Це просто радянські люди, наслідок недокомунізації
показати весь коментар
16.05.2025 09:21 Відповісти
-Лев, ты прав.
-Я не прав, я Лев.
показати весь коментар
16.05.2025 01:42 Відповісти
де сміятися?
показати весь коментар
16.05.2025 01:42 Відповісти
Прав з великої. Це ім'я
показати весь коментар
16.05.2025 09:13 Відповісти
Каламбурчик-с
показати весь коментар
16.05.2025 01:44 Відповісти
************** - с...
показати весь коментар
16.05.2025 01:46 Відповісти
від'є-ись!
показати весь коментар
16.05.2025 01:50 Відповісти
ви навіть в строку не попадаєте?
вже від'******...
показати весь коментар
16.05.2025 01:52 Відповісти
там під моїм і вашим дописом є "відповісти"
ніколи не намагалися скористуватися?
показати весь коментар
16.05.2025 01:55 Відповісти
онліне навчяння дідів - безкоштовне!
показати весь коментар
16.05.2025 02:03 Відповісти
чому це ??? 7 мільйонів вірних УГКЦ в Україні є частиною світового католицизму !!! а сама УГКЦ це українська Церква, яка завжди в найгірші часи захищала інтереси українців,інших народів що жили на землях України !!! відєб*тися від нас мають мацковіцькі фсб/кгб попи-3,14дераси, які чомусь себе вважать "православними", з кацапської фсб/кгб секти без Томосу під назвою "упц-мп -рпц" !!!
показати весь коментар
16.05.2025 09:17 Відповісти
Не надійтесь же більше на бога:-
-Хай явиться нам царство твоє.
Бо молитва слаба там підмога
Де лиш розум і труд у пригоді стає.
Іван Франко.
показати весь коментар
16.05.2025 13:47 Відповісти
А об'явити брехуна брехуном на весь світ слабо? За гріх лихоїмства? Анафему по костелах. А також заморозити вклади вкрадені в банках Ватикану.
Поки що за миру мир і все хороше.
Арбайтен унд арбайтен
показати весь коментар
16.05.2025 09:19 Відповісти
 
 