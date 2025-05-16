Бои за Часов Яр и Торецк: враг несет десятки тысяч потерь, - ОТГ "Луганск"

За прошедшие сутки в зоне произошло 20 боевых столкновений, наибольшая активность зафиксирована на Краматорском и Торецком направлениях.

Об этом сообщил спикер группировки ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ.

На Краматорском направлении произошло девять штурмов, большинство из которых направлены на Часов Яр. На Торецком направлении российские войска осуществили восемь атак, в том числе четыре непосредственно по Торецку и еще четыре в направлении Делиевки и Дружбы.

Как отмечается, враг почти не использует тяжелую технику во время штурмов Часова Яра, однако предварительно проводит артиллерийскую подготовку. В Торецке ситуация особенно сложная: оккупанты продвигаются только после полного уничтожения украинских позиций.

Силы обороны наносят противнику значительные потери. По словам спикера, 132-я отдельная мотострелковая бригада РФ настолько истощена, что к штурмам вынуждены привлекать даже командование подразделения. У врага распространяется мнение, что "Торецк - это дорога в одну сторону".

В частности, представители 100-й отдельной механизированной бригады РФ сообщают о более 15 тысячах пропавших без вести - потенциально погибших. Общие потери личного состава противника на этом направлении измеряются десятками тысяч.

