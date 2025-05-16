РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13705 посетителей онлайн
Новости Бои на Харьковском направлении
393 0

ВСУ успешно отразили штурмовые атаки оккупантов на Харьковском и других направлениях, - ОСГВ "Хортица"

сводка Генштаба

Российские оккупанты активизировали штурмовые действия на Харьковском направлении, в частности провели разведку боем в районах Кудиевки и Высокой Яруги, а также атаковали позиции украинских военных в Волчанске.

Об этом сообщает представитель оперативно-стратегической группировки "Хортица" майор Виктор Трегубов в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Трегубова, враг применил автомобиль и шесть мотоциклов во время наступления у Глубокого, но украинские защитники уничтожили всю технику вместе с личным составом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия применяет тактику малых штурмовых групп для постоянного давления, - Силы обороны юга

На Купянском направлении Силы обороны успешно отбили вражеские атаки вблизи Путниково, Новоосиново, Новой Кругляковки, Богуславки и Загрызово.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение возле Ольговки, Редкодуба, Нового Мира и Зеленой Долины, однако все атаки были отбиты.

Также безрезультатными стали попытки наступления в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении враг потерял инициативу возле Григорьевки и Верхнекаменского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ усилила давление в районе Липцов, бои продолжаются и сейчас, - ОТГ "Харьков"

На Краматорском и Торецком направлениях украинские военные отбили атаки в районах Предтечино, Делиевки, Малиновки, Зари, Новой Полтавки, Часова Яра и Торецка. Под Старой Николаевкой уничтожен вражеский танк и два мотоцикла.

На Покровском направлении штурмовые действия противника в районах многочисленных населенных пунктов также были безуспешными. Потерь украинских позиций не допущено. Военные уничтожили авто и четыре мотоцикла возле Миролюбовки.

На Новопавловском направлении враг пытался вытеснить защитников в районах Багатира и Константинополя, однако безрезультатно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 24 ОМБр отбили штурм оккупантов, уничтожили 3 БМД и ликвидировали личный состав противника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20355) штурм (547) ВСУ (6857) Харьковская область (1477)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 