ВСУ успешно отразили штурмовые атаки оккупантов на Харьковском и других направлениях, - ОСГВ "Хортица"
Российские оккупанты активизировали штурмовые действия на Харьковском направлении, в частности провели разведку боем в районах Кудиевки и Высокой Яруги, а также атаковали позиции украинских военных в Волчанске.
Об этом сообщает представитель оперативно-стратегической группировки "Хортица" майор Виктор Трегубов в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Трегубова, враг применил автомобиль и шесть мотоциклов во время наступления у Глубокого, но украинские защитники уничтожили всю технику вместе с личным составом.
На Купянском направлении Силы обороны успешно отбили вражеские атаки вблизи Путниково, Новоосиново, Новой Кругляковки, Богуславки и Загрызово.
На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение возле Ольговки, Редкодуба, Нового Мира и Зеленой Долины, однако все атаки были отбиты.
Также безрезультатными стали попытки наступления в Серебрянском лесничестве.
На Северском направлении враг потерял инициативу возле Григорьевки и Верхнекаменского.
На Краматорском и Торецком направлениях украинские военные отбили атаки в районах Предтечино, Делиевки, Малиновки, Зари, Новой Полтавки, Часова Яра и Торецка. Под Старой Николаевкой уничтожен вражеский танк и два мотоцикла.
На Покровском направлении штурмовые действия противника в районах многочисленных населенных пунктов также были безуспешными. Потерь украинских позиций не допущено. Военные уничтожили авто и четыре мотоцикла возле Миролюбовки.
На Новопавловском направлении враг пытался вытеснить защитников в районах Багатира и Константинополя, однако безрезультатно.
