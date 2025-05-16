ЗСУ успішно відбили штурмові атаки окупантів на Харківському та інших напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти активізували штурмові дії на Харківському напрямку, зокрема провели розвідку боєм у районах Кудіївки та Високої Яруги, а також атакували позиції українських військових у Вовчанську.

Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" майор Віктор Трегубов у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Трегубова, ворог застосував автомобіль та шість мотоциклів під час наступу біля Глибокого, але українські захисники знищили всю техніку разом із особовим складом.

На Куп’янському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожі атаки поблизу Путникового, Новоосинового, Нової Кругляківки, Богуславки та Загризового.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення біля Ольгівки, Рідкодуба, Нового Миру та Зеленої Долини, однак всі атаки були відбиті.

Також безрезультатними стали спроби наступу у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку ворог втратив ініціативу біля Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському та Торецькому напрямках українські військові відбили атаки в районах Предтечиного, Деліївки, Малинівки, Зорі, Нової Полтавки, Часового Яру та Торецька. Під Старою Миколаївкою знищено ворожий танк та два мотоцикли.

На Покровському напрямку штурмові дії противника у районах численних населених пунктів також були безуспішними. Втрат українських позицій не допущено. Військові знищили авто та чотири мотоцикли біля Миролюбівки.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався витіснити захисників у районах Багатиря та Костянтинополя, однак безрезультатно.

